Četiri i po godine prošlo je otkako je Dušan Mićić, mladić iz Sremske Mitrovice, izgubio život u saobraćajnoj nesreći kada je na njega naleteo vršnjak vozeći automobil marke BMW.

Četiri i po godine Dušanovi roditelji čekaju podizanje optužnice protiv vozača, i to su konačno dočakali - država je naložila reviziju ovog slučaja.

Majka Dušana Mićića, Marta Mićić, otkrila je za Kurir TV da li se nada konačnom podizanju optužnice.

- Konačno mogu reći da sam dobila, govoriću u svoje ime, dobila šansu za reviziju svog slučaja, odnosno dopunsko veštačenje, nove dokaze koji će, ja čvrsto verujem, ovoga puta zaista dovesti do same podizanja optužnice i nadam se da će se to dogoditi što pre. Jer verujte, kada vi čekate četiri i po godine, imamo roditelje koji čekaju sedam, neki tri godine, to je mnogo. Roditelju je ona prva godina, prevelika, preteška, a zamislite tek nama koji čekamo toliko - kaže Marta Mićić.

01:07 DUŠANA USMRTIO VOZAČ BMW-A, RODITELJI ČETIRI GODINE ČEKAJU PRAVDU! Majka: Ništa mi ga neće vratiti, ALI ČINIM SVE ŠTO MOGU

Kako kaže, ne gubi nadu da će pravda za pogibiju njenog sina biti zadovoljena.

- Stalno izmišljate sebi neke nove razloge da ostanete, da opstanete, naravno da bi me zadovoljila optužnica i presuda za počinioca tog dela. To bi nekako, ne bi vratilo Dušana, ali bi neki moj mir donelo u smislu da sam ja za svoje dete tako očajna učinila ono što sam mogla - dodala je Dušanova majka.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:02 Težak sudar na Avalskom putu