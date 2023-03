"KADA SE SAZNA ISTINA, DOĆI ĆE I PRAVDA" Majka nastradalog dečaka: I sada ga branim i lažem sebe da je rešenje iza sledećih vrata

Dušan Mićić vozio je bicikl u Sremskoj Mitrovici 9. juna 2019. godine. Dok je izlazio iz sporedne ulice i prelazio nasip preko reke, iz glavne ulice izleteo je automobil koji ga je udario. Dušanu, nažalost, nije bilo spasa.

Tog dana je bila svadba u restoranu koji se nalazi u Ulici Stevana Sremca. Restoran sa jedne strane ima parking, ali sa druge nema, te je vidljivost zbog parkiranih automobila bila smanjena. Uvek se ograđujem i govorim da sam ja kao majka pristrasna, ali zaista je bila smanjena vidljivost i svako ko je vozio tom ulicom trebalo je da smanji brzinu. Mog Dušana je udarilo drugo dete, koje je u tom momentu imalo probnu dozvolu. Četvoro dece bilo je u tom automobilu, nije bilo osobe koja bi nadzirala vozača, kao što je zakonom propisano. Na sve to, vozio je BMW koji ima daleko veću kubikažu od one koju je sa probnom dozvolom smeo da vozi - priča Marta Mićić, majka poginulog dečaka.

Veštačenjem je utvrđeno da je smrt direktno povezana sa saobraćajnom nesrećom, međutim niko nije odgovarao.

Kako je moguće da do danas niko nije odgovarao? - zanimalo je voditeljku Olju Lazarević.

- Kada se sve desilo, smatrali smo da se desila tragedija i da će to ići brzo i po zakonu, nismo razmišljali da ćemo mi imati agoniju 4 godine! Naš slučaj nije bio ni u predistražnom postupku. Tek kada smo mi urgirali on je dobio svoj istražni broj. Od Osnovnog i Višeg javnog suda, dobijali smo odbijenice, u kojima je stajalo da nema osnova za to - rekla je i otkrila šta je smatrala izuzetno čudnim u ovom slučaju.

- Znalo se da je to ozbiljan slučaj, čim je saobraćajna policija došla na uvid. Čudno je što je i sam tužilac došao na mesto nesreće. Sva deca u okolini su znala ko je Dušan Mićić. Imamo saznanje da je tada došao i roditelj tog dečka, uglavnom svi su se tamo skupili, samo su nas tek posle dva sata obavestili, odnosno njegova devojka - rekla je ona, pa dodala:

- Mi smo dobili informaciju da su tog dečaka sklonili radi bezbednosti, nisam znala ni ko ga je udario, razmišljala sam striktno o mom detetu. Praksa je kad dovedu povređeno lice u ambulantu dovedu i lice koje je to počinilo. Mi par dana ništa nismo znali, a onda smo se sami uputili kod zamenika javnog tužioca, jer ništa nismo znali. Žena koja nas je primila bila je jako gruba. Tražili smo da nam objasne šta se desilo, na šta je ona rekla da to nije adresa za naša pitanja i skoro pa nas je isterala - otkrila je.

Čudan nalaz veštaka Tek tri meseca kasnije, kada smo dobili izveštaj veštaka osvestili smo se! U izveštaju piše da se vozač BWV kretao brzinom od 57 km/h, dok je Dušan biciklom išao 12km/h! U zaključku stoji da je Dušan krivac za nezgodu, jer je, navodno, izleteo pred automobil, a u obzir nije uzet obdukcioni nalaz. Tek na našu žalbu i novo veštačenje usledio je zaključak da je Dušan preminuo od posledica zadobijenih u saobraćajnoj nezgodi - ispričala je majka Dušana.

- Moj suprug je snimio i slikao tragove kočenja gume i točkova i raspona BMW, ali pošto je snimak sačinilo fizičko lice, oni nisu hteli to da uvrste kao dokaz - rekla je.

Kada borba ne uspe Mićić kaže da svaki put laže sebe da je to samo još jedan korak, a da je rešenje iza nekih drugih vrata.

- Tako slažem sebe da je rešenje negde tamo i samo još jedan korak koji tako mora da ide, a da je rešenje iza nekih drugih vrata i samo još jedan korak. Majka sam, on je imao 18 godina, bio je divno dete. Osećam potrebu iako imam još dvoje dece, da kako njima izjavljujem ljubav, tako i sad imam potrebu da ga branim, tamo negde nevidljivog. I taj mir će mu doći kada saznam istinu, a pravda mora doći kada se istina sazna - rekla je Mićić.

