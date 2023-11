ŠOKANTNE TVRDNJE ZORANOVE KOMŠINICE NAKON KRVAVOG PIRA: "Ženu je poslao da radi na Goč, ćerka ga na pragu videla sa ljubavnicom"

Komšinica Zorana Ristića koji je rano jutros usmrtio svoju suprugu, zatim teško ranio ljubavnicu, a na kraju sam sebi oduzeo život, izjavila je da su njegovi otac i deda bili kako kaže "švaleraši", ali ne i pijanice, dok on jeste.

- Otac njegov to nikako nije trpeo. Dao mu deo imanja, ali Zoran pusti sve to raskućio. Neće čovek da radi, a sve mu dato na tacni - započinje ona priču.

1 / 5 Foto: Kurir

Zato Zoran i jeste, nastavlja komšinica, pobegao sa ženom za Kruševac, sve dok mu nije palo na pamet da je istera

- Poslao je da radi na Goč, bila je čistačica tamo, a on sa ljubavnicom čak jedan dan otišao kod ćerke da je obiđu. Ćerka nije htela ni da čuje. Kad ih je videla na pragu, isterala ih napolje i rekla mu "nisi mi više otac" - podseća se ona i otkriva da je Zoran hteo ljubavnicu da dovede kod oca, ali mu je on to zabranio, rekavši da može samo suprugu da vrati, jer je brinuo o tome šta će selo pričati.

foto: Facebook

Posle su, kaže ona, čuli da se njegova supruga vratila, ali nije imala gde da živi. Zoran joj nije dozvolio da uđe u njihov stan u Kruševcu.

- I šta će, nije mogla ni kod oca da se vrati, pa iznajmljivala stan, plaćao joj otac mesečno, da bi njoj ostalo nešto od one crkavice od plate, što je radila za minimalac - zaključuje komšinica.

Već duže vreme živeo sa ljubavnicom Kako se saznaje, on je već duže vreme živeo sa ljubavnicom u Kruševcu. - Svi smo znali da živi sa švalerkom, iako se nije razveo, i ona je znala i to trpela. Sa suprugom ima dve udate ćerke. Nije bio nasilan i ne znam odakle mu oružje. Niko nije slutio da će doći do ovog zločina. Svi smo u šoku - rekla je njegova rođaka.

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

05:50 PLANIRAO JE UBISTVO JER MU SE SVE TALOŽILO! Petričković o jezivom trosturkom ubici iz Gradačca: INICIJALNA KAPISLA JE PRORADILA