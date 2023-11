"NIJE SNIMAO TRKE, U TELEFONU NEMA NIŠTA" Potresna ispovest oca mladića stradalog u Sjenici

Ovako priča kroz suze Zekrija Rožajac, čiji je sin Emir (21), zvani Buci, poginuo u utorak uveče, oko 22 sata, u rodnoj Sjenici. Prema prvim informacijama, Emir je te noći bio s društvom u gradu. Sa njim je bio i Kadir B. (17) i još nekoliko momaka.

- Sa dvojicom drugova Emir je stajao na kružnom toku da popričaju i sačekaju kraj te trke. Kadir je, navodno, izgubio kontrolu nad "pasatom" i pri velikoj brzini udario u Emira. Auto se prevrnuo i završio na krovu stotinak metara od mesta tragedije. Telo mog sina odletelo pedesetak metara dalje - očajno priča otac stradalog mladića.

Na mesto nesreće ubrzo su stigle policija i Hitna pomoć.

- Nažalost, uprkos svim naporima medicinskog osoblja, moj sin je izgubio bitku za život. Emir je preminuo, a Kadir je, kako sam čuo, zadobio teške povrede i prevezen je u bolnicu. Strašno je ovo što se dogodilo, ne želim to nijednom roditelju. Imam starijeg sina Elmira i ćerku Taidu, ali ne znam kako ćemo supruga Nermina i ja dalje bez našeg Emira - kaže Zekrija.

I rođaci, prijatelji, komšije porodice stradalog mladića, još su u šoku zbog svega što se desilo.

- Cela Sjenica tuguje za Emirom, koji je u gradu bio poznat kao čestit mladić, cenjen i poštovan, kao i njegova porodica - kaže nam jedan rođak nastradalog mladića.

- Ode jedan mladi život tek tako... Žao nam je i drugog momka, Kadira, kojem se lekari bore za život i koji, navodno, nema ni vozačku dozvolu. Ne razumem tu mladalačku potrebu za bahatošću i dokazivanjem na pogrešan način. Pa, to dete nema još 18 godina, a na društvenim mrežama se snima i prikazuje kako ume besno da vozi automobil od 3.000 kubika i to čak 250 kilometara na sat. Nek on poživi svojim najbližima, ali za mene su tu najodgovorniji roditelji, koji deci kupuju besne automobile i ne kontrolišu ih šta rade. Uostalom, ovde se često događaju te trke mladih i niko od nadležnih ne reaguje. Bilo je pitanje dana kada će neko stradati i evo, desilo se.

U porodici Kadira B. su se okupili rođaci i prijatelji.

- Kadirov otac Nehrudin nije u Srbiji, čovek je poslovno bio na putu kad je čuo za nesreću. Čekamo da dođe, i sam je u šoku i očajan, kao i cela rodbina. Kadirova majka je u bolnici, otkako je čula šta se desilo. Molimo se da preživi, a porodici Rožajac izjavljujemo najdublje saučešće - rekla je strina mladića koji je vozio automobil i pokosio Emira.

