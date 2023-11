BILO JE PITANJE DANA KAD ĆE GA UBITI: Ovo je sin koji je nasmrt premlatio oca u Vlasotincu, majka pobegla od nasilnika u dom! FOTO

Policija u Vlasotincu je uhapsila Predraga I. (39) zbog sumnje da je ubio svog oca Slavoljuba Ilića (58). On je osumnjičen za krivično delo nasilje u porodici.

Kako se sumnja, on je u četvrtak uveče zadao više udaraca svom pedesetosmogodišnjem ocu koji je preminuo od zadobijenih povreda. Njemu je po ovlašćenju javnog tužioca u Leskovcu određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Predrag Ilić foto: Drustvene Mreže

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vlasotincu uhapsili su Predraga I. (39) iz Vlasotinca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici sa smrtnim ishodom", navodi se u saopštenju MUP-a.

Komšije Slavoljuba Ilića (58) izVlasotinca kojeg je sinoć nasmrtpretukao njegov sin Predrag (39), listom tvrde da je nesrećni čovek dugo godina zlostavljan te da je njegovo ubistvo bilo pitanje dana.

Do stravičnog nasilja u porodici došlo je u porodičnoj kući u Ulici Crni Marko u Vlasotincu gde su otac i sin živeli sami. Kako kaže, Slavoljubova supruga se od nasilnog sina sklonila u starački dom pa su njih dvojica u kući ostali sami.

Žrtva Slavoljub Ilić foto: Drustvene Mreže

Dodaje da je Predrag često bio u zatvoru zbog nasilja.

- Svakog je vređao, ne samo oca i majku, dobacivao je ženama kako je on veliki švaler. To može da vam potvrdi cela mahala, zlo jedno od čoveka. Roditelji su se borili za njega ali je majka morala da pobegne iz kuće. Da je ona bila tu, verujem da bi i nju ubio - zaključila je Biljana.

- Strašno je to, pogotovo što je Predrag tog jutra izašao iz zatvora, a uveče je ubio oca. Mnogo smo se svi potresli, ne znam kako je usmrtio oca, svašta se priča, da je pretučen pa i zaklan - dodaje druga komšinica Jasmina.

Kurir.rs/ Mondo