MILOŠ U "BEVERLI HILSU" IZREŠETAN U SAČEKUŠI ISPRED KUĆE: Uneo trudnoj ženi namirnice, pa ubijen! Sin rođen na isti dan kad i ON

Na današnji dan pre četiri godine u Nišu je ubijen Miloš Radojković (25).

Viši sud u Nišu je Darka Mitića (35) proglasio krivim za to ubistvo i osudio ga na 20 godina zatvora, ali je Apelacioni sud odlučio da se ponovo sudi zbog, kako je objašnjeno, razjašnjenja pojedinih činjenica.

Radojković je likvidiran u sačekuši ispred svoje kuće u naselju "Beverli Hils" 20. novembra 2019.

Niška javnost je ozbiljno bila uznemirena tada zbog ovog ubistva. Te kišne večeri Miloš je došao motorom do kuće i kese s namirnicama uneo trudnoj supruzi, koja je bila unutra sa njihovom trogodišnjom ćerkom. Kada je izašao napolje, bio je zasut mecima iz pištolja "CZ 99". Na njega je ispaljeno deset metaka, a onaj u grudi je bio koban.

Mitić se i na početku ovog suđenja izjasnio da nije kriv.

Ranije, pre ubistva Miloša Radojkovića, Mitiću je zapaljen "mercedes" u centru grada kod Narodnog pozorišta. Za to je osumnjičen Radojković tako da su mediji pisali da je tada počeo sukob ove dvojice nekadašnjih prijatelja. Mitić je osuđen zbog toga što je na čauri ispred kuće gde se dogodilo ubistvo, nađen njegov biološki materijal. To je Mitićeva odbrana osporavala.

Darko Mitić je još na početku prošlog suđenja, ali i kasnije rekao da on nema nikakve veze s ubistvom i da to on nije učinio. Darko i pokojni Miloš su bili dobri drugari, čak su se i porodično posećivali, a onda je došlo do razlaza bez nekog naročitog razloga, kako je on naveo tada.

Naročito potresno bilo je svedočenje Radojkovićeve nevenčane supruge, koja je rekla:

"Sin je rođen bukvalno istog dana i u isti sat kada i Miloš, tri nedelje pre termina, što me je dodatno potreslo. Ćerkaide na lečenje zbog svega što je preživela, noću je počela da mokri u krevet. Stalno doziva oca".

