KURIR SAZNAJE! PORED TELA MLADIĆA NAĐENI KACIGA I MOTOR: Sumnja se da je momak iz sela kod Merošine stradao u saobraćajnoj nesreći

Smrt A. S. (25), koji je pronađen bez znakova života 26. novembra u popodnevnim satima pored puta nadomak sela Oblačina u opštini Merošina, uznemirila je i rastužila sve koji su ga poznavali.

Njegova iznenadna smrt nije sasvim razjašnjena, a dok se čekaju rezultati obdukce tela, sumnja se da je reč o saobraćajnoj nesreć, odnosno da je mladić pao sa motora.

Ipak, detalji oko njegove smrti biće poznati kada stignu nalazi obdukcije, koja je urađena po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Prokuplju.

Kako Kurir nezvanično saznaje, kraj mladićevog tela su pronađeni kaciga i motor. On je prema informaicjama do kojih smo došli zadobio udarac u glavu od pada sa dvotočkaša, ali će se sve okolnosti znati tek nakon obdukcionog nalaza.

- Za sada se pretpostavlja da je A. S. nastradao tako što je pao sa motora. Da li je sam pao ili se pre pada sudario tek treba da se utvrdi - objašnjava nam izvor.

Leš mladića su, podsetimo, kobnog dana uočili poljoprivrednici koji su išli na rad i odmah alarmirali policiju. Oni koji su ga poznavali kažu da im je nejasna njegova smrt.

- On je bio mnogo dobar momak. Znači, to se ne može opisati koliko je svakome hteo da pomogne. Bio je veoma vredno dete. Ovde u selu Rožina je nadničio kod jednog čoveka. Svaki dan se mogao videti kako vozi traktor, sadi kukuruz i drugo. Takve je poslove radio. I mi od Rožine do Oblačine ne pamtimo ama baš nijedan incident da je vezan za njega. Otac i majka mu žive u selu Oblačina, pa je i njih je pomagao. Radio je i kod nekog automehaničara na putu za Niš. Ma, mnogo vredan dečko. Selo sad svašta priča, pa je jedna od stvari da mu je bila smrskana glava, ali to samo nadležni mogu da kažu - ispričali su meštani za Kurir.

Za sada ništa ne ukazuje da je reč o ubistvu, što je i policija zaključila tokom uviđaja.

