KRVNA OSVETA U POZADINI HAPŠENJA KRIMINALCA IZ SRBIJE: Mašović pao u Barseloni, sumnjalo se da je naručio ubistvo "BRAT ZA BRATA"

Srpski državljanin Mirza Mašović (41) iz Novog Pazara, uhapšen je u luksuznoj vili u blizini Barselone, pošto je Švedska za njim izdala Evropski nalog za hapšenje zbog sumnje da je bio pripadnik organizovane kriminalne grupe koja je trgovala drogom i učestvovala u ratu suprotstavljenih klanova. Policija je, kako prenose španski mediji, saopštila da je hapšenje izvedeno u njegovoj kući.

- Mirza Mašović za kojim je Švedska tragala lociran je, i agenti policije iz te države doputovali su u Barselonu kako bi učestvovali u pretresu luksuzne vile. Pre nego što su agenti upali u kuću, policija ju je opkolila - prenose španski mediji.

Otac Bio vođa podzemlja Otac Mirze Mašovića, Nail Mašović, navodno je važio za jednog od vođa kriminalne grupe iz Malmea. Sukob u kom su ubijeni njegov rođeni brat, a on preživeo nekoliko napada, kako su prenosili mediji, počeo je još devedesetih godina i u njemu je i pre toga stradalo nekoliko ljudi. Mašovići su rodom iz Novog Pazara i navodno su predvodili klan u kom su bili uglavnom Srbi, Crnogorci i državljani Bosne i Hercegovine, a koji je decenijama u sukobu sa klanom koji većinom čine Albanci. Prema pisanju švedskih medija, oba klana se bave trgovinom narkoticima, prostitucijom i reketiranjem, a posao su odavno "razvili" i van granica Švedske.

Tokom pretresa, u kući je zaplenjeno nekoliko mobilnih telefona, hard diskova i drugih uređaja za skladištenje podataka, kao i 6.500 evra u gotovini. Mašović je prebačen u pritvor, u kom će čekati ekstradiciju Švedskoj.

- Švedska je već zatražila od Nacionalnog suda Španije da izruči Novopazarca i on bi mogao da bude prebačen već narednih dana - navode oni. Prema informacijama iz švedskih medija, njegov otac dugo je važio za jednog od ključnih ljudi švedskog podzemlja i vođu kriminalne grupe koja je bila u ratu sa drugom grupom, koju su takođe vodili ljudi sa naših prostora.

- Mašović je godinama živeo u Malmeu. Sa mlađim bratom Mirtezom, držao je restoran u Lundu, koji je bio meta bombaškog napada 2008. Godinu dana kasnije, mlađi brat Mirtez Mašović ubijen je hicima iz pištolja u Malmeu, dok je bio za volanom svog automobila. Sumnjalo se da su ga ubili pripadnici kriminalne grupe, koju takođe čine srpski državljani, a još tada su istražitelji verovali da je sukob između dve kriminalne grupe izbio zbog droge. Sukob se tu nije završio, već je 2010. ranjen i Mirza Mašović. Na njega i dvojicu njegovih prijatelja tada je ispaljeno 29 hitaca - preneli su mediji.

Naručio ubistvo?

Mašoviću se tada, navodno izgubio trag, ali se veruje da se u to vreme preselio u Kataloniju. - Sumnja se da se njegov "nestanak" preklopio i sa krvnom osvetom za koju se veruje da je on naručio zbog ubistva brata. U jednom tržnom centru, ubijen je brat vođe suprotstavljene kriminalne grupe, ali navodno švedski istražitelji nisu uspeli da prikupe dovoljno dokaza za Mirza Mašović stoji iza toga. Navodno, ubijeni je u trenutku pucnjave imao pancir na sebi i znao je da bi mogao da bude meta - tvrde mediji i navode da on ni sada nije uhapšen zbog ubistva, već zbog sumnje da je organizovao šverc droge iz Španije u Srbiju i Crnu Goru.

