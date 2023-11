"BRANIO JE BRATA, TO NIJE OPRAVDANJE DA BUDE UBIJEN" Prijatelji Filipa koji je upucan u Subotici: "O uhapšenima kruže tračevi"

Policija je potvrdila da se sumnja "da su oni sredinom oktobra u blizini jedne benzinske pumpe, hicima iz vatrenog oružja pucali na dvadesetjednogodišnjeg sugrađanina i usmrtili ga".

U akciji hapšenja učestvovale su policijske uprave u Subotici, Somboru i Žandarmerija, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Subotici određen im je pritvor do 30 dana.

- Sudija za prethodni postupak je u odnosu na obojicu osumnjičenih odredila pritvor zbog opasnosti od bekstva, dok je u odnosu na P. M. i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela – saopštila je Una Sarić, portparol Višeg suda u Subotici.

Osumnjičeni Ivan Č. je od ranije već dobro poznat policiji. Naime, on je 2017. godine osuđen kao maloletnik na sedam godina zatvora zajedno sa još četvoricom mladića jer su nasmrt pretukli Zoltana Bukovca 13. januara 2016. godine. Kako je tada saopštio sud “Stefan Loča osuđen je na 17 godina zatvora, Mario Bašić Palković na 15, Ognjen Pavlović i Marko Pavković osudjeni su na po 14 godina zatvora, a maloletni I.Č. na kaznu maloletničkog zatvora od sedam godina“.

Nesrećni čovek je stajao u svom dvorištu i čekao suprugu kobne noći. Istovremeno su se mladići ispred jednog kafića sukobili sa drugim čovekom koji je bežeći od njih utrčao u dvorište zgrade u kojoj je živeo Bukovac. Kada su mladići naišli na njega, počeli su da ga tuku. Bukovac je pao na betonsku stazu i pokušao je da se zaštiti pružajući otpor, a oni su iz obesti nastavili da ga udaraju po glavi i telu. Mučki prebijen, sa teškim povredama, Zoltan je preminuo tri nedelje kasnije, 3. februara 2016. godine.

Ivan Č. takođe trenirao vaterpolo u Subotici kao i ubijeni Filip Zeljković, međutim, nije poznato da li su se poznavali od ranije iz kluba i da li su uopšte bili istovremeno u istom klubu.

Kako su preneli pojedini mediji, osumnjičeni Predrag M. i Ivan Č. su poznavali Filipa preko vaterpola, tačnije Predrag je radio kao konobar u kafiću u sklopu Sportsko – rekreativnog centra, ali nije poznato u kom, da li u naselju Prozivka, gde je noviji bazen, ili kod Dudove šume, gde se nalazi stari bazen koji je leti otvoren, a zimi natkriven.

- Za Filipa sam znao odmah o kome se radi, jer je bio dobar sportista. Za Ivana sam čuo da je iz dobre porodice, ali da je dečko otišao stranputicom. Kažu da je i on trenirao vaterpolo, ali ga se ne sećam – kaže mladić koji je bio član kluba vaterpolista.

Vest o hapšenju osumnjičenih za ubistvo mladića odjeknula je gradom u kom se dogodio ovaj zločin, ali i širom Srbije, a prema rečima prijatelja porodice ubijenog Filipa : "Sve posle njegovog ubistva nema smisla i ništa ne može da ga vrati roditeljima, bratu, sestri".

- Iz medija smo saznali da su uhapšeni. Teško je jako, ali pokušavamo da se okrenemo svakodnevnim obavezama i nastavimo dalje koliko je to moguće. Filip će mi ostati zauvek u najlepšem sećanju jer je bio dobar čovek, dobar sportista i nikada ne bi bez razloga nikoga povredio. Niko nije zaslužio to što se njemu dogodilo. Naravno da je porodici najteže. Što se tiče uhapšenih toliko priča i tračeva kruži da niko više ne zna šta je istina. Verujem da nije bio u sukobu s njima od ranije. Filip je bio pravedan i koliko znam stao je u odbranu brata na pumpi, a to nije opravdanje za ubistvo – kaže za Subotičanka koja je poznavala Filipa.

Zeljković je ubijen dok je sa mlađim bratom bio u automobilu, nakon svađe i fizičkog napada grupe mladića na benzinskoj pumpi. Sahranjen je 18. oktobra na subotičkom Pravoslavnom groblju.

Prema nezvaničnim informacijama, Filip je sa bratom kobne večeri, u noći između 14. i 15. oktobra, bio na žurci sa koje je otišao do benzinske pumpe. Na pumpi, koja se nalazi na Segedinskom putu, od Subotice prema Paliću, njegovog brata je grupa mladića počela da vređa zbog čega je stao u njegovu odbranu. Posle verbalnog sukoba usledio je i fizički što su zabeležile nadzorne kamere. Kada su napustili pumpu mladići koji su ih napali su krenuli automobilom za njima. Stavili su fantomke i na prvom semaforu su pucali u braću. Filip je bio na mestu vozača i ubijen je, a njegov brat se navodno sagnuo i na taj način uspeo da se spasi.

- Iskreno da vam kažem nama od tog dana više ništa nije bitno zato što njega nema i ništa ne može to da promeni. Sve što smo znali tog dana kada je ubijen znamo i sada. I mi smo čuli da su imali fantomke i zbog toga se i smatra da je ciljano. Ali, sada su to prazne priče, jer i da je slučajno ubijen, bilo kako da je bilo te večeri - njega nema. Nema ga više! – rekla je pre dve sedmice Subotičanka koja je poznavala ubijenog mladića i poznaje Filipovu porodicu.

Filip je primetio da mu nema telefona, vratili su po telefon, ali na kraju se ispostavilo da je telefon bio ipak u kolima, ispod sedišta, i prilikom drugog odlaska sa pumpe oni su krenuli za njima“.

- Sigurno nije bilo nikakvog obračuna zbog nečega od pre. Sigurna sam da Filip nije imao probleme te vrste. Bio je na žurci sa bratom i slučajno su došli baš na tu pumpu, pa čak i da su imali neki problem od ranije sa tim ljudima ne bi se sigurno obračunavali na pumpi pred kamerama. Može da kaže ko šta hoće, ali Filip je bio dobar dečko, divan sin, brat, prijatelj i mladić devojci sa kojom je bio u skladnoj vezi. Ceo život je bio pred njim– rekla je ona.

Filip je završio u Subotici srednju školu za fizioterapeuta, dugo je bio posvećen vaterpolu i bio je odličan u sportu. U Subotici je trenirao u VK „Spartak Prozivka“, zatim je na kratko prešao u Šabac. Posle Šapca se nije više pronalazio u vaterpolu, ali je i dalje voleo sport. Uvek je trenirao, svaki dan išao je u teretanu, nekada na šipke na Prozivku ili u Dudovu šumu.

