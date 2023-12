"KAD VIDIM MAJKU UBICE IZ MLADENOVCA, POČNEM DA SE TRESEM" Potresna ispovest brata dvojice mladića ubijenih u MAJSKOM MASAKRU

U emisiji Crna Hronika na Kurir TV gostovao je brat dvojice mladića koji su tragično nastradali u Mladenovcu u toku krvavog pira Uroša B, devetnaestogodišnjeg Nemanje Stevanovića i dvadesetpetogodišnjeg Dalibora Todorovića.

Nakon brutalnih ubistava majka Uroša B, Biljana B, prema rečma Stafana Markovića konstantno ga maltretira upućujući mu psovke i prijavljujući ga policiji zbog čega je morao da ide i na poligraf.

- Od kad smo gostovali moj drugar Dejan Mladenović i ja na televiziji od tad su počeli problemi sa Biljanom B, majkom ubice. Svratio sam do njive koja je preko puta njihove kuće. Policija ih čuva 24 sata. Javio sam se policajcima iz kulture. Ona me je vređala i psovala mi majku ološku. Govorila mi je kako lažem i iznosim neistinu o njima javno. Kad god odem na svoju njivu ugleda me kad naiđem. Stalno me vređa, dobacuje nešto i prijavljuje me u policiju. Nemam mira uopšte. To radi i mog drugu Dejanu takođe - rekao je Marković.

Marković je optužen da je zapalio porodičnu kuću porodice Blažić i da im je zapalio bunar:

- Da, prijavila me je da sam im zapalio kuću. Prethodno me je prijavala da sam im otrovao pse. Ja sam tada bio u bolnici. Posle me je prijavila za bunar. Policija je isto tu izlazila. Utvrdili su da se hidrofor pokvario i da to nema veze sa mnom.

Optužbe su se nastavile:

- Posle me je opet prijavila da sam joj otrovao pse, pa onda da sam im voće posušio i posekao. Sve su me to ispitali na poligrafu. Dokazao sam da ništa nisam uradio i da nemam nikakve veze sa tim. Ni ja niti iko od porodica ili od društva nije to uradio. Moje mišljenje je da oni više neće da se bave voćem. Po meni može da bude da je ona sama to uradila da bi napakostila porodicama žrtava.

Marković smatra da majku ubice uopšte ne dotiču žrtve njenog sina:

Milsim da nju ne dotiče uopšte što su deca ubijena. Ja kad dođem na svoju njivu ni ne gledam na njihovu kuću, trudim se da je ne vidim. Kad je slučajno ugledam počnem da se tresem.

