ŠOK OTKRIĆE! ŽENA AKTIVIRALA BOMBU I DIGLA U VAZDUH "ŠKALJARCA"? Istražitelji našli ključni dokaz, ovaj trag vodi do nje!

Jasminko Šahović, koga su istražitelji označili pripadnikom škaljarskog klana, ubijen je pre skoro dve godine u Podgorici, a istraga je sada došla do šokantnih otkrića - u njegovu likvidaviju, kako se sumnja, umešana je i jedna ženska osoba!

Kako Kurir saznaje, na mestu zločina pronađen je DNK, koji bi mogao da bude ključni dokaz i trag koji vodi do ubice.

- Na mestu likvidacije nađen je opušak od cigarete bele boje. Detaljnom analizom utvrđeno je da se na opušku nalazi biološki materijal osobe ženskog pola, što istražitelje navodi na zaključak da je, još uvek, neidetifikovana žena umešana u zločin - kaže naš izvor i dodaje:

- Nije utvrđen identitet osobe čiji je opušak pronađen, a izolovani DNK trag se ne poklapa ni sa jednim tragom koji se nalazi u postojećoj bazi podataka crnogorske policije. I dalje se radi na utvrđivanju identiteta ženske osobe koja je bacila popušenu cigaretu na mesto zločina i utrvđuje se njena tačna uloga, ali za sada se sumnja da ima veze sa nemilim događajem.

Podsetimo, Šahović je ubijen 17. januara prošle godine u naselju Tološi u Podgorici, kad je nepoznata osoba pod njegov automobil stavila eksplozivnu napravu i aktivirala je nakon što je on izašao iz kuće. Crnogorski mediji tada su preneli da je Šahovićevo telo od siline detonacije izletelo kroz šoferšajbnu, a da su nakon eksplozije ulicom odjekivali meci koje je aktivirala eksplozija, jer je ubijeni kod sebe imao pištolj.

Kako dalje saznajemo od dobro obaveštenog izvora, odbukcioni nalaz pokazao da je detonacija "škaljarcu" raznela noge i levu šaku.

- Takođe, navodno su utvrđeni višestruki prelomi obe butne kosti, jedno stopalo je od ekpslozije odvojeno od ostatka tela. Šahović je u trenutku eksplozije imao alkohola u krvi - kaže izvor upoznat sa slučajem i podseća da je supruga ubijenog prepoznala po tetovažama.

Ni motiv likvidacije Šahovića još uvek nije utvrđen, a istražitelji iz Crne Gore su naveli da je on bio pripadnik škaljarskog klana, pa se sumnja da je on još jedna žrtva u ratu dva zavađena kotorska klana - škaljarskog i kavačkog.

Da pripadnici ove dve kriminalne grupe sve češće koriste pripadnice nežnijeg pola za svoje prljave poslove nije tajna, pa je mogućnost da je upravo žena možda aktivirala bombu postavljenu pod auto vrlo realna.

Kriminolog Dobrivoje Radovanović ranije je za Kurir rekao da nije neobična situacija da devojke preko svojih momaka uđu u kriminalni milje.

- To se ne dešava lako, one prolaze niz testova, odaju im određene informacije i polako stiču poverenje u njih i daju im ozbiljnije zadatke. S druge strane, nekim ženama odgovara takav život, jer one pored kriminalaca imaju različite benefite, uživaju u bogatstvu, ne žele da se odreknu luksuza. Pojedinim ženama je takođe uzbudljiva i sama pomisao da budu u okruženju kriminalaca - objasnio je kriminolog.

Smaknuće Eskobara Bosanka učestvovala U ubistvu Ranka Radoševića, zvanog Ranko Eskobar 9. marta, prema optužnici koju je podiglo nedavno Više javno tužilaštvo u Beogradu, učestvovale su dve žene, od kojih je jedna maloletna. - Pored uhapšenih Stefana L. i Luke V. koji su kobnog dana izrešetali Radoševića nakon što su maskirani upali u lokal na benzinskoj pumpi u Rušnju, gde su imali prethodno dogovoren sastanak sa Radoševićem od koga su navodno trebali da kupe blindirani auto, lisice na ruke stavljene su i devojci Azri Š. iz Brčkog i njenom dečku Marku Pjanoviću vođi navijača Partizana iz Brčkog - podseća naš sagovornik i dodaje: osumnjičen aazra š. i njen dečko marko pjanović uhapšeni u bosni osam dana nakon zločina foto: Nenad Kostić, MUP RS, Facebook - Azra Š. je uhapšena 14. marta u studentskom domu u Sarajevu i od tada do 11. jula kada je izručena Srbiji bila je u ekstraficionom pritvoru. Srbiji je, takođe, 6. jula izručen i njen dečko Pjanović koji je kao u Azra pomagao izvršiocima zločina. Prilikom hapšenja direktnih izvršilaca ovog zločina u štek stanu bila je i maloletna tinejdžerka (17). maloletnica koja je bila sa uhapšena u štek stanu nakon ubistva, i ranko radošević zvani ranko eskobar foto: Privatna Arhiva - Azra Š, kako se sumnja, u Srbiju je došla 24. februara. Ona je zajedno sa Markom Pjanovićem u Kraljevu, sa jednog parkinga ukrala "golf 4 karavan", koji su ubice koristile tokom izvršenja krivičnog dela i kasnije ga zapalile. Azra Š. ga je, kako se sumnja, dovezla u Beograd, dok se Pjanović vratio "fijatom" koji je prethodno iznajmio u jednoj rentakar agenciji na svoje ime. Ukradeni "golf" Azra Š. i Pjanović su, kako se sumnja, parkirali u Ulici Krajiške divizije, odakle su ga osumnjičeni za ubistvo, Stefan Z. i Luka V. preuzeli i koristili u ubistvu - navodi sagovornik Kurira koje su, prema naredbi Višeg tužilatva u Beogradu, uloge imali svi osumnjičeni za učešće u ubistvu Radoševića, koji je važio za osobu blisku nikšićkoj kriminalnoj grupi i škaljarskom klanu.

Istanbul Vođu "škaljaraca" pratila Crnogorka Crnogorska državljanka Elanur Tuna, uhapšena je u velikoj akciji turske policije 16. septembra prošle godine zbog sumnje da je od maja 2022. do septembra 2022. u stupu pratila vođu škaljaraca Jovana Vukotića koji je likvidiran 8. septembra 2022. pred trudnom suprugom Mašom M. i detetom nakon kupovine u tržnom centru u Istanbulu. - Osim poslednjih trenutaka života Jovana Vukotića, sigurnosne kamere koje su veoma pomogle u otkrivanju zločina, snimile su i troje osumnjičenih, među kojima je bila i Elanur Tuna, kako ih prate u stopu. Na snimku sa sigurnosnih kamera vidi se kako Crnogorka sa dvojicom muškaraca ide kroz tržni centar, na maloj udaljenosti od Vukotića - opisao je tada sagovornik Kurira šta se vidi na snimku. jovan vukotić se kobnog dana maskirao tako što je stavio kačket na glavu, ali mu to nažalost nije pomoglo da izbegne kišu metaka foto: Printscreen/Privatna arhiva - U ubistvu su učestvovale dve grupe, jedna iz Izmira i druga iz Istanbula. Jedna, sačinjena od petoro ljudi bila je zadužena da ga pomno prati Vukotića od maja meseca u kojoj je i bila osumnjičena Tuna, kada je otkriveno da je u ovom turskom gradu. Ta grupa, kako je otkriveno, belo vozilo kojim su se po Istanbulu kretali Vukotić i njegova supruga, pratila je gde god su krenuli. Kako bi ostali neopaženi, navodno su promenili od maja čak 35 registarskih tablica na automobilu kojim su ga pratili. snimci sigurnosnih kamera utvrdili da je crnogorska sa ekipom u stopu pratila vukotića foto: Printscreen/Privatna arhiva Na jednom od snimaka može se videti da i druga ženska osoba opservira Vukotića tokom tih meseci dok su ga pomono pratili. Lisice su tada, podsetimo, stavljene i Nikšićaninu Radoju Živkoviću, rođaku vođe "kavačkog klana" Radoja Zvicera kao i Zdravku Perunoviću. Oni su osumnjičeni da su organizovali i nadgledali praćenje i likvidaciju Vukotića koja je navodno plaćena 1,5 miliona evra.

