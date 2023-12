EVO KO JE MISTERIOZNI TITO KOJI JE OSUĐEN NA ROBIJU ZBOG 2,4 TONE KOKAINA: Gačanin radio sa Zoranom Jakšićem i "kavčanima"

Balkanski narko-bos Edin Gačanin (40) koji je osuđen na sedam godina i novčanu kaznu od milion evra nakon što je sklopio sporazum sa holandskim tužilaštvom zbog zaplene 2,4 tone kokaina godinama je bio nepoznato lice pod nadimkom misteriozni Tito.

Gačanin je, podsetimo, bio označen kao jedan od najvećih svetskih narko bosova za kojim se tragalo godinama, jer je njegov nadimak godinama bio poznat istražiteljima, ali nisu mogli da uđu u trag njegovom liku koji je dugo bio misterija. Gačanin je uhapšen u novembru prošle godine u Dubaiju u velikoj akciji Europola i holandske policije.

edin gačanin zvani tito osuđen na sedam godina robije zbog tona kokaina foto: Privatna Arhiva

- U velikoj međunarodnoj akciji pod nazivom "Pustinjsko svetlo" tada je razbijanja najveća mreže distributera kokaina i to u septembru prošle godine, u kojoj je zaplenjeno čak 2,4 tone ovog narkotika i uhapšena 61 osoba. Američka DEA označila je misterioznog Tita kao vođu ovog kartela - podseća izvor:

- Prema dosadašnjim informacijama o Gačaninu on godinama živi u Dubajiu, ali je povezan sa Kolumbijom, Peruom i Bolivijom, odakle nabavlja kokain. Jedan od njegovih navodnih saradnika je Zoran Jakšić, vođa grupe Amerika, koji se nalazi u zatvoru u Peruu, gde služi kaznu od dve decenije zbog šverca kokaina.

zoran jakšić robija u peruu zbog vrednog tovara kokaina foto: Privatna arhiva

Gačanin je, naime, nakon hapšenja u novembru prošle godine ubrzo pušten na slobodu, tačnije nakon mesec dana. Navodno, on je tada pušten zbog nedostatka dokumentacije, koju je u tom trenutku trebalo da dostavi holandsko tužilaštvo. Naime, oni su to demantovali tvrdeći da su poslali papire da se Gačaninu produži pritvor, ali su Emiratima navodno to odbili.

Kako su tada mediji pisali, Gačaninov kartel dobio je i nadimak "super-kartel" jer su navodno po svojim kriminalnim radnjama prerasli i El Čapa. Potom nije izostala ni konstatacija da kriminalna grupa trećinu Evrope snadbeva kokainom. U velikoj akciji pored kokaina, zaplenjeni su besna i skupa kola, satovi, novac.

ovo je zaplenjeno u najvećoj međunarodnoj akciji policije foto: Žurnal.info, Printscreen Youtube

- Karlet je drogu uvozio direktno iz Južne Amerike u evropske luke. Takođe, tada su istražitelji naveli i da je ovaj klan blisko sarađivao sa "kavačkim klanom" iz Kotora. Hapšenje se realizovalo zahvaljujući dešifrovanoj Skaj komunikaciji - podseća izvor i navodi da su u hapšenju učestvovale svetske policije i američka DEA koji su godinama pratili Gačaninov kartel.

- Američka DEA označila je Edina Gačanina kao jednog od 50 najvećih svetskih trgovaca drogom.

Tačno nakon godinu dana od hapšenja Gačanin je sada osuđen na višegodišnju kaznu zatvora, ali i novčanu. Takođe, narko-bos ima mogućnost da kaznu služi u Holandiji ili u Bosni i Hercegovini s obzirom da ima dvojno državljanstvo.

