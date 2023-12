NASTAVLJA SE SUĐENJE BELIVUKOVOM KLANU! DANAS GOVORE 2 SVEDOKA: Jedna stvar ih posebno iznervirala pre ubistva Zdravka Radojevića

U Specijalnom sudu u Beogradu za danas je zakazan nastavak suđenja Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim optuženim pripadnicima njihove kriminalne grupe, koju tužilaštvo tereti za sedam ubistava, otmicu, silovanje i druga krivična dela.

Sudija je kao svedoke pozvala Igora Arizanovića i Petra Ilinkovića, koji je bio pozvan i na pretodno ročište, ali se nije pojavio. Inače, Igor Arizanović je pominjan na prethodnim suđenjima, a bio je saradnik ubijenog Zdravka Radojevića iz Koteža. Arizanović je sa Radojevićem držao auto-plac, sa kog su, kako su to ranije drugi svedoci ispričali, posle Radojevićevog nestanka i ubistva, grupa muškaraca, za koju se sumnja da su pripadnici Belivukovog klana, odvezla više skupocenih automobila.

Belivuk i Miljković foto: Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić, Dado Đilas

Podsetimo, Zdravko Radojević ubijen je, kako se to navodi u optužnici, 30. oktobra 2020. godine u kući u Ritopeku. Njegov DNK pronađen je u ovoj kući strave, a sve detalje ubistva otkrili su svedoci-saradnici u poistupku protiv klana, Srđan Lalić i Bojan Hrvatin.

Prema njihovim rečima, Radojeviću je jednim udarcem sekirom presudio Veljko Belivuk, a Srđan Lalić je ispričao da su Miljković i Belivuk koristili Skaj nalog otetog "škaljarca" Mileta Radulovića i da su tako navodno saznali da Radojević priprema njihovo ubistvo.

Prema rečima svedoka-saradnika Bojana Hrvatina, koji je i sam učestvovao u ubistvu Radojevića, jedna stvar je posebno iznervirala pripadnike klana.

Zdravko Radojević foto: Privatna Arhiva

- Za Zdravka Radojevića sam prvi put čuo na izdržavanju kazne od MIloša Budimira, jer je prodavao drogu za Radojevića ali da nije ispao korektan prema njemu. Braća Budimir su prodavala drogu za njega, on je bio navijač Zvezde, i planirao je da mu se revanšira. Posle ubistva Vukićevića, braća, Miljković i Belivuk odlaze u Tursku, i Miloš me je pitao da li hoću da odem da pogledam da li oko Radojevićeve kuće ima kamera, da mu se postavi eksploziv. Poslao mi je sliku njegovog "mercedesa", ali mi je posle pisao da se odustaje. Kada su se vratili sa mora, rekli su mi da su saznali da se Zdravko povezao sa Crnogorcima, da se promangupirao, da juri Marka Budimira i da ne može da ga nađe ali da će se revanširati ženi i deci i to je nas iznerviralo, jer smo radili profesionalno, između sebe, nismo dirali porodice - ispričao je Hrvatin.

Prema rečima svedoka-saradnika, za učešće u ovom ubistvu Hrvatin je dobio 10.000 evra, a kasnije je pomogao da se delovi tela Radojevića odvoje i stave u mašinu za mlevenje.

Specijalni sud foto: Nemanja Nikolić

Kako je sudija na prošlom ročištu najavila, nakon svedočenja gore pomenutih svedoka, na suđenje zakazano za 14. decembar pozvane su da svedoče tri devojke, koje su navodno bile prisutne na stadionu Partizana kada je silovan mladić.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:39 BELIVUK I MILJKOVIĆ ĆE U OVOJ OPTUŽNICI MALO ZAMENITI MESTA Reporter Kurira o sudskom istražnom procesu: Braniće se sa SLOBODE!