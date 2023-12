"RUKE JE SPUSTIO NA MOJU ZADNJICU, POČEO DA ME STISKA I STENJE! BILO MI JE UŽASNO!" Strašno svedočenje žrtve instruktora jahanja

U Višem sudu u Beogradu danas je održano ročište okrivljenom M. Đ, instruktoru jahanja koji je dovezen u invalidski kolicima gde je bio tokom celog suđenja.

Na današnjem ročištu svedočila je jedna oštećena koja je u septembru 2021. godine kada je, kako se navodi u optužnici, imala 19 godina, sada je detaljno iz posebne prostorije opisala kako je okrivljeni seksualno uznemiravao na jednom treningu.

- 2019. sam došla u konjički klub sa mlađom sestrom, a doveo nas je otac koji je inače bio dobar prijatelj sa okrivljenim. U početku nas je otac trenirao, a kada sam malo naučile Miloš je uzeo da nas trenira. Na početku nas je otac dovozio i odvozio, a kada smo malo sazrele dolazile smo autobusom i tada se njegovo ponašanje prema nama promenilo - rekla je oštećena devojka i dodala:

- U septembru pre dve godine došao je novi konj za koga sam ja bila zadužena i prilikom sedlanja i spremanja konja povredila sam mu leđa i to sam prijavila okrivljenom. Kako je dalje navela, osumnjičeni je tada rekao da će mi on pomoći oko konja kada dođe iz pekare što je kasnije i uradio.

- Bila sam u boksu sa konjem koji je u veoma skučenom prostoru. Tada je došao M. i zagrlio me jako, stiskao me je. Bilo mi je jako neprijatno i nisam znala kako da se ponašam... - kaže ona i dodaje:

- Tada je svoje ruke spustio na moju zadnjicu i počeo da me stiska. Bilo mi je užasno, počeo je da stenje, ispušta neke zvuke, stenjao mi za vratom u tom skučenom prostoru. Stisla sam zube...

Potom je navela, da se trudila da ne povredi konja ako krene da beži, pa ju je ubrzo spasla devojka koja je živela zajedno sa okrivljenim u kućici u klubu.

foto: Printscreen/Instagram, Kurir.rs/J.M

- Na svu sreću naišla je ta devojka i pozvala ga, pa sam ja uspela brzo da završim posao oko konja i pobegnem. Tada sam otišla i sve ispričala mlađoj sestri, a uveče sam rekla devojci koja je isto to preživela - kaže ona i dodaje:

- Bila sam u šoku što je prešao tu granicu, stvarno nisam mogla to da shvatim. Nakon nekoliko dana moja sestra je otišla po naše stvari u konjički klub i tada joj je M. uverljivo rekao: "Ona halucinira! Ja tako nešto nikada ne bi uradio, takođe devojka koja isto to tvrdi to radi i laže jer joj nisam dao konja kojeg je želela!" Moja sestra je potom došla i rekla mi: "Da mi nisi sestra i da te ne poznajem ceo život mislila bi da lažeš jer je on tako uverljiv. "

Kako je dalje navela oštećena, nakon nekoliko dana suvlasnica je pozvala i rekla da joj je žao što je došlo do svega ovoga i da je najbolje da za sada dok je okrivljeni tu ne dolaze.

- Devojka koja je živela kod M. u štali mi je rekla da zna 10 devojaka koje su ovo proživele - rekla je ona.

Okrivljeni je, kako tvrdi oštećena, znao da ih vređa.

- Pričao je jednom prilikom kada je bilo nekoliko devojaka u klubu, rekao je: "Da sam mlađi 10 godina sad bi vas j*bao! Sve bi vi išle sa konja na k*rac, sa konja na k*rac!" To su bile jezive stvari, ali znate kako, svi su pričali on je star i lud pa neka ga neka priča - kaže ona i dodaje da su mu svi komentari bili seksualne konotacije.

- Znao je da nas maltretira kada mu nije dobar dan, da nam menja konja i navike i normalno da bi bile lošije.

Ona je potom objasnila i jednu situaciju sa drugom maloletnom devojkom.

- Kada je pala sa konja i to mu prijavila, uneo joj je u facu i ščepao je za vilicu i nešto joj je besno govorio. Bilo je strašno, videla sam da se nešto dešava, pa sam je pozvala kod sebe, tako se spasla.

Sledeće ročište zakazano je za 11. januar gde se očekuje da svedoče još dve oštećene devojke.

Kurir.rs/B. Travica

