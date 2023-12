"KONJU, JE L' HOĆEŠ DA TE NEKO OTME I UBIJE?" Svedoci na suđenju Dijani Hrkalović otkrili detalje o praćenju Darka Eleza!

Na današnjem suđenje okrivljenoj Dijani Hrkalović, bivšoj državnoj sekrekatrki u MUP Srbije u Specijalnom sudu u Beogradu svedočila si tri svedoka vezana za krivičnu prijavu svedoka oštećenog Želimira Kreštavice koji je naveo da mu je tada bosanski kriminalac Darko Elez pretio.

Pa da podsetimo svedok oštećeni je u septembru detaljno opisao kada su pretnje počele 2017.kao i da godinama nakon toga nije imao mir i spokoj od Eleza. Na ovom današnjem ročištu svedočili su službenici MUP Srbije iz Novog Sada koji su naveli njihova saznanja vezana za tu prijavu, kao i operacija Darka Eleza koji je dolazio povremeno u Novi Sad.

Svedok Božidar Drobnjak koji je u tom periodu radio kao operativac naveo je da mu je okrivljeni Milorad Šušnjić nekadašnji načelnik novosadske policije venčani kum.

- Ostajem pri svemu što sam izjavio u tužilaštvu kada sam saslušan. Okrivljenu gospodu poznajem, pogotovo Šušnjića koji mi je bio kum na venčanju, ali sada smo u nikakvim odnosima - rekao je on na početku svog izlaganja i dodao:

- Kada je Šušnjić uhapšen ja sam skinut sa tog radnog mesta, u međuvremenu sam vraćen, a sada i unapređen poslao sam šef jednog odseka. Za Darka Eleza nisam do tada znao ništa, samo ono što sam čuo iz medija. Na tom sastanku gde nam je rečeno da će Elez biti meta opservacije, kao i da je u pitanju opasan čovek. Isprva sam se iznenadio što sam ja deo tima koji vrši obradu jer mi je rečeno da im za ovaj zadatak treba neko ko je pošten i pouzdan i da što manje ljudi bude u tom slučaju.

Kako je dalje naveo, sve što je on napisao u izveštaju koji je dalje išao u novosadsko tužilaštvo rekao mu je Šušnjić.

- Od koleginice sam dobijao informaciju kada Darko Elez dolazi u Novi Sad, pa sam sam išao u praćenje. Naime, tražio sam i pomoć od kolega iz posebnog odeljenja za tajno praćenje i opservaciju ali je nisam dobijao. To mi je bilo čudno i pomalo nelogično s obzirom da se radi o veoma opasnoj meti - rekao je svedok i nastavio:

- Kada je tokom jednog praćenja Eleza u Novom Sadu došao na parking gde je on potom ušao u restoran pozvao me je Šušnjić i počeo da "napušava". Nisam mogao da verujem da on zna da ja tog trenutka pratim Eleza jer nikoga nisam onesvestio o tome. Krenule su uvrede sa njegove strane: "Ko je tebi rekao da ti vršiš pratnju?! Kako možeš da radiš na svoju ruku? Vraćaj se u bazu" nisam to uradio, jer je Elez sa još nekim bio u kolima i prošao pored mene, a ja sam se okrenuo i pošao za njima. Tada je usledio novi poziv od načelnika Šušnjića.

Kako je dalje naveo "tada su počele još veće uvrede na njegov račun samo zato što pošteno i odgovorno radi svoj posao. "

- Rekao mi je da sam konj i idiot! Je l' hoću da me neko otme i ubije. Tada sam se povukao, a po dolasku u bazu dobio sam opet kritike. Sve mi je to bilo čudno i nelogično - rekao je svedok i nastavio :

- Usled ovih događaja hteo da da popričam sa nadležnim Drmanac Slobodnom o tome i tada mi je rečeno da "povučem ručnu" što sam iskreno i uradio. Tada sam se sklonio sa slučaja i otišao na godišnji odmor, a potom i na neka bolovanja pošto inače, imam zdravstvene probleme.

Potom su svedočili Uglješa Nikić, šef odseka za sekularne i krvne delikte u Novom Sadu koji je opisao kada i kako je saznao za prijavu koju je svedok oštećeni podneo protiv Darka Eleza.

-Ostajem pri svemu što sam ranije izjavio. Sastavljao sam izveštaj o praćenju Eleza, kao i dalje ih radnji vezanih za listing i pretnje koje su mu upućene, nakon što mi je šef odseka, rukovodeći Nikola Avramović diktirao šta treba da stoji u toj prijavi. Ja sam tu bio zapisničar. Nisam mislio da je to ništa loše jer sam mislio da neke druge službe i odeljenja rade posao, a da je naš deo, mog tima, tačnije mene da sastavim taj izveštaj i predam tužilaštvu - rekao je on i dodao da kada je stupio na novu funkciju 2019.nije znao da je bilo ikakve prijave, kao ni to da je Šušnjić imao udeo u bilo čemu.

Svedok Nikola Avramović je potom rekao da troje okrivljenih, među kojima je Dejan Milenković, nekadašnji načelnik Službe za specijalne istražne metode, poznaje preko posla.

- Sećam se da je prijava o kojoj se priča bila u mojoj kancelariji, u mom stolu nekih mesec dana. Znam da se radilo o krivičnom delu ugrožavanje sigurnosti, ali koji su detalji prijave to već nisam znao, jer nisam ni pogledao. Tražio sam od nadređenih, Šušnjića tačnije šta da radim sa tim a on mi je rekao:" Ovo može da sačeka. Imamo sada prečih stvari od toga." tako je i bilo, a onda sam potom pozvan u tužilaštvo gde je bio Šušnjić i tužiteljka kojoj sam na ruke dao tu prijavu. Tada mi ništa to nije bilo čudno jer se i ranije dešavalo da prijava ne ode odmah kod tužioca jer neke druge službe, kolege rade neki drugi posao vezan za taj isti predmet - rekao je on i dodao da je o svim radnjama obaveštavao okrivljenog Milorada Šušnjića.

Oštećeni Želimir Kreštalica je u septembru, podsetimo detaljno izneo šta se dešavalo nakon prijave koju je podneo protiv bosanskog kriminalca Darka Eleza koji je nalazi u bosanskom zatvoru.

- Dobijao sam pretnje od Darka Eleza od 2015. To su bile konstantne indirektne pretnje, koje su mi prenete od ozbiljnih ljudi koji su bili u zatvoru sa Darkom Elezom - rekao je tada pred sudom Kreštalica, navodeći da je te pretnje policiji prijavio na zapisnik 1. decembra 2017. u Novom Sadu. Kako je naveo, prethodno je konsultovao ljude iz policiji, bezbednosno - informativne agecije i policije Republike Srpske, koji su ga savetovali kako da se čuva i pazi.

- Ja nisam dobio indirektne pretnje ne od jedne, nego četiri ili pet ozbiljnih osoba. To sam prijavio policiji, ali posle dan ili dva, moja porodica i ja dobijamo informaciju da Darko Elez zna da sam ga prijavio i da preti da će da me ubije. Tada su počele da se dešavaju stvari koje su se dešavale, od ubistva Ostojića, do Dragoslava Moše Ognjanovića, zaposlio sam i obezbeđenje da čuva porodicu i mene - ispričao je tada Kreštalica.

