POLICAJAC IZ NOVOG SADA: Elez koristio policjski uređaj tetra i pratio komunikacije tokom akcija - EVO KOJE JE INFORMACIJE DOBIJAO

Slobodan Drmanac, funkcioner novosadske policije, otkrio je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu da je operativnim radom došao do saznanja da je kriminalac iz Bosne i Hercegovine, Darko Elez imao i koristio tetra uređaj koji inače iskoriste isključivo policijski službenici za komunikaciju tokom akcija. Elez, koji je u to vreme izlazio na vikende iz zatvora u kom je služio kaznu u Srbiji, kako je naveo, preko ovih uređaja je znao za akcije "krug 1" i "krug 2" novosadske policije, odnosno znao je tačno gde se nalaze policijske patrole u slučaju da se u gradu izvrši teško krivično delo i počne potraga za izvršiocima, odnosno blokira grad.

Podsetimo, bivšoj državnoj sekretarki MUP-a Srbije Dijani Hrkalović, nekadašnjem načelniku novosadske policije Miloradu Šušnjiću i bivšem načelniku za specijalne istražne metode Dejanu Milenkoviću sudi se između ostalog zbog sumnje da su Eleza posle prijave koju je protiv njega zbog pretnji podneo biznismen Želimir Kreštalica, Eleza stavili na fiktivne operativne mere nadzora kako niko drugi ne bi mogao da ga "radi", a da je obrada otvorena i protiv Kreštalice.

foto: Printskrin

Drmanac je izjavio da mu niko nije rekao da je reč o "fiktivnoj obradi" prema Elezu ali da mu je posle sastanka u kancelariji Dijane Hrkalović načelnik Šušnjić u kolima, dok su se vozili ka Novom Sadu rekao "došlo je vreme je...e stvari da radimo". On je pred sudom izjavio da operativna obrada jeste otvorena prema Elezu, ali da od UKP-a operativci nisu dobijali dozvole da rade opservacije, odnosno tajnu pratnju i da je od jednog od njih saznao da Šušnjić opstruira rad u pogledu Eleza.

- U to vreme, to nije bila jedina takva otvorena obrada, bilo ih je još četiri ili pet. Selektivno su postojala lica, po kojima se postupalo, ili nije postupalo, propuštala su se hapšenja čak i zaplene droge u kontejneru. To me navelo da mislim da postoje nezakonitosti u postupanju. Za mene je za to bio kriv Šušnjić - rekao je pred sudom svodok i objasnio nepostupanje prema kriminalcu iz Bosne i Hercegovine:

- Što se tiče Eleza, više sam saznanja imao preko medija, nego preko operativnih obrada. Operativac će da objasni, ali što se ove obrade tiče, skoro nikada nismo dobijali odobrenje za izlazak na teren. Lično mi je rekao da ga je Šušnjić izgrdio kada mu je saopštio da je izašao na teren i zabeležio tablice automobila koje je Elez koristio - rekao je Drmanac svedočeći pred sudom.

Saznanje da Elez tokom izlaska na vikende koristi policijski uređaj tetra, dobio je kako je rekao, primenom operativnih mera prema njemu.

- Koristili su mu kako bi mogao da, recimo, ako se izvrši neko krivično delo u centru Novog Sada preko tih uređaja tačno zna gde su policijske kontrle, kao i da nelegalno u Bosnu i Hercegovinu. Preko tetra uređaj u zavisnosti od kanala koji su instalirani, može se prati komunikacija od običnih policajaca na ulici, do najsloženijih zadataka koje policajci izvršavaju - posvedočio je on i objasnio da je procedura takva da kada neko ukrade tetra uređaj, on može da se isključi, ali da s obzirom da to nije učinjeno, može da zaključi da je do njega došao "nekom zloupotrebom".

Ovaj policijski službenik objasnio je i da je zbog operativne obrade "Sačma", kako se zvala,ušao u sukob sa načelnikom Šušnjićem i da je potom smenjen sa mesta drugog čoveka novosadske policije.

- Meni je otvaranje operativne obrade naredio Šušnjić, a ne Dijana Hrkalović. Bili smo kod nje na sastanku, ona je rekla da bi "trebalo da se otvori operativna obrada i da ne smemo da dozvolimo da ga neko ubije" - rekao je on i posvedočio da je bilo neobično to što su operativnci više puta tražili da izađu na teren, ali da su retko dobijali dovzolu.

- Ušao sam tada u sukob s načelnikom novosadske policije, zbog toga, te i još nekoliko operativnih obrada, rekao sam da neću više stavljati potpis za one obrade gde operativci ne mogu da postupaju o primenama mera i ostalim radnjama - otkro je on na šta je reagovao i Šušnjić:

- Nije to bio sukob, ne možemo mi da se sukobljavamo, ja sam bio načelnik. Ja sam ga potavio, ja sam ga i smenio - rekao je Šušnjić, ali ga je sudija prekinula.

Slobodan Drmarac je posvedočio da je i oko pola godine pre toga imao još jedan sastanak u kancelariji Dijane Hrkalović na koji je otišao sa Šušnjićem 2017.

- Preko posredničnik i prijateljskih veza sam dobio operativni podatak da se priprame ubistvo Eleza, da on izlazi na vikende iz zatvora i da određena grupa lica planira da ga sačeka kada bude izlazio iz kola na Novom Beogradu, gde je živeo i da izvrši likvidaciju. Otkriven je i stan, u kom je bilo lice na potrazi, ali nije pronađeno oružje ili nešto slično - rekao je Drmanac.

Za reč se javila i optužena Dijana Hrkalović koja je tražila od svedoka da tačno razjasni "njenu ulogu" i da li je normalno da je kada joj se saopšti da nekoga planiraju da ubiju reaguje tako što kaže da to ne sme da se dozvoli, ali je sudija takva pitanja zabranila.

Hrkalović: Da li sam vam ja naredila da otvorite operativnu obradu?

Drmanac: Ja sam rekao šta ste rekli,Šušnjić mi je naložio.

Hrkalović je insistirala da nastavi sa ispitianjem, ali pošto je ponavljala pitanja, sudija joj je isključila mikrofon i oduzela reč.

Njen branilac, advokat Vladimir Đukanović javio se za reč i naveo da je jasno da ona sa njene funkcije nije mogla da izda takvo naređenje.

- Ovaj svedok je bio u zavadi sa Šušnjićem i iz tog ugla je svedočio, zato sud ne treba da mu da veru - prigovorio je iskazu ovog svedoka branilac Milorada Šušnjića.

Svedokinja Svedok Jagoda Rovčanin koja je bila uključena u operativnu obradu prema Darku Elezu,kao operater izjavila je da smatra da je u tom slučaju sve rađeno po uobičajenoj proceduri. - Sve je bilo kao i za svaku obradu, sve što je bilo bitno je zapisano i dato operativcima, ali se konkretno ne sećam detalja - rekla je ona.

Kurir.rs