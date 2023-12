POSTUPAK RADNICE KOJA JE IZBOLA GAZDARICU PODELIO JAVNOST Poruke na mrežama digle BURU: Ruke ti se pozlatile! Jadna čeka te robija

Nakon što je radnica Slađana T. (40) iz Futoga uhapšena zbog sumnje da je nakon svađe nožem nekoliko puta izbola svoju bivšu gazdaricu pekare Slavojku S. (63) državljanku Bosne i Hercegovine nasred ulice u Novom Sadu, na društvenim mrežama danima se vodi polemika da li je njen čin opravdavajući.

Naime, do nasilja je došlo u utorak oko 15 sati u ulici Cara Dušana u Novom Sadu u blizini pekare u kojoj je osumnjičena do nedavno bila zaposlena. Sumnja se da je do krivičnog dela ubistva u pokušaju, došlo nakon žestoke verbalne svađe između žrtve i osumnjičene koja je tog dana došla kako bi navodno, tražila svoju zaostalu neisplaćenu platu u iznosu od 47.000 dinara.

Kako smo ranije izveštavali, navodno vlasnica nije htela da je isplati, pa je osumnjičena nakon guranja sa Slavojkom S. iz rukava izvadila nož i izbola je po celom telu. Novosadska policija ubrzo je uhapsila Slađanu T., dok je vlasnica pekare kolima Hitne pomoći prevezena na Klinički centar Vojvodina gde su joj konstatovane teške telesne povrede, ali je nakon toga puštena na kućno lečenje.

na društvenim mrežama nastao haos nakon hapšenja osumnjičene radnice foto: Printscreen

Nakon ovog obračuna poslodavca i zaposlene žene na društvenim mrežama je izazavao potpuni haos, jer ima dosta onih korisnika koji apeluju "da se uhapšena pusti na slobodu, jer je samo kaznila gazdaricu" koja joj nije platila ono što je zaslužila. Neki od njih idu i do te mere da traže da se potpiše peticija da se osumnjičena radnica ne zan, jer je prema njima "gazdarica pekare sama kriva za svoje stanje, da je plaćala sve bi bilo uredu."

- Neka je! Žao mi je samo što će odgovarati za đubre. Što se mene tiče, opravdano. Ruka ti se pozlatila, pa da je i vlasnica moja majka. Bravo za radnicu. Ako, svaka joj čast. Drugačije ne može da se dođe do svojih para nažalost, mora na silu. Podrška za gospođu! Podrška za radnicu - samo su neki od komentara koji se mogu naći na društvenim mrežama.

korisnici mahom podržavaju osumnjičenu za krivično delo i opravdavaju njen postupak foto: Printscreen

- Tako i treba kad duguju. Tako treba, primer za druge poslodavce. Bravo, ruke ti se pozlatile. Ceo život se radnicu za*ebavaju i ponižavaju. Dokle više sva ta go*na treba pobiti. Gazdarica je dobro i prošla. Sloboda za radnicu i zatvor za mobing šefove.

Takođe, na jednom sajtu jedan korisnik se predstavio da je brat osumnjičene.

- Podrška za radnicu, inače moju rođenu sestru. Hvala svima koji ustvari razumeju da je ovde kriv poslodavac, a ne moja sestra - napisao je ovaj korisnik Instagrama.

na jednom portalu oglasio se i korisnik koji tvrdi da mu je osumnjičena radnica sestra foto: Printscreen

Ispod ove objave samo su se nizali komentari podrške: "Podrška za vašu sestru i želim joj svako dobro. A ta go*na što bi preko hleba pogače, metak u čelo."

- Sirotinja uzvraća udarac. Žalosno je što je došlo do toga da moram podržati ubadanje, ali ono je iz čistog očaja... Podržaću ovu ženu, neka stisne zube i neka se nada najboljem nakon svega što se desilo - piše u jednom od preko stotinjak komentara. Jedna korisnica, sudeći po komentarima koje je ostavljala poznaje uhapšenu ženu iz Futoga.

kosnica društvenih mreža otkirla da je osumnjičena radnica navodno radila u pekari i sa otečenim kolenom, a sada nije dobila ni platu koju je zaslužila foto: Printscreen

- Zatvaranje pekare jedva čekam, jer ako je pecivo kao što je gazdarica bila zlo, hvala Bogu da smo živi! Što jadnu devojku sa otečenim kolenom koja je banju odbila da bi radila, sram vas bilo da joj ne isplatite platu i gore ste zaslužili! Platite kako je zasluženo klošari. Slušaj me, da bog da ti zadnje pare bile! E tako - napisala je besno žena.

Polemika oko ovog slučaja danima se ne zaustavlja, ali pored ovih korisnika koji traže "pravdu za radnicu" imamo i one koji navode da nije dobro da je počinila ovo krivično delo.

masovne podrške za radnicu koja je u utorak nasred ulice izvola bivšu gazdaricu pekare u novom sadu foto: Printscreen

- Sve razumem, ali ženo ovakve stavri se rade na drugačiji način. Postoji pravda, prijavi se vlasnica, onda odete na suđenje pa se tako sve završi, a ne da stvar i pravdu uzimaš u svoje ruke. Eto, sad vidiš... Ništa nisi dobila, ostala si bez plate koju si krvavo zaradila, a sa druge strane jadna čeka te i robija - piše u jednom od mnogobrojnih komentara.