LEPI MOJ, NE DAM TE VREMENU I ZABORAVU! Osvanule brojne čitulje za ubijenog Vladimira Roganovića: OPROSTIO SE I OVAJ "KAVČANIN"

Vladimir Roganović, visokopozicionirani pripadnik "kavačkog klana" i prijatelj Radoja Zvicera, odbeglog vođe klana, brutalno je likvidiran pre tačno pet godina u Beču u Austriji nakon što je izašao sa prijateljima iz restorana u kom su prethodno ručali.

Roganović je ubijen 21. decembra 2018. godine u centru grada, dok su njegovi prijatelji teško povređeni u toj rafalnoj paljbi.

- Vladimir Roganović je 9. decembra 2018. godine izašao iz spuškog zatvora gde je bio na izdržavanju zatvorske kazne vezano za nelegalno oružje koje je nađeno u njegovom posedu. On se nakon puštanja iz zatvora uputio u Austriju kako bi se sklonio od suparničkog klana iz Kotora - podseća izvor i dodaje:

vladimir roganović ubijen u beču 2018. godine foto: Printscreen

- Sumnja se da su tada "škaljarci" Roganovića pratili u stopu i došli za njim u Beč. Pratili su njegovo svakodnevno kretanje i kada se uspeli da napravi logistiku za likvidiaciju napadači su kobnog dana 21. decembra 2018. odlučili za egzekuciju.

Kako smo ranije pisali, Roganović je tog dana bio sa prijateljima na ručku, a egzekutor koji je navodno, imao i pomagača prilikom izvršenja zadatka čekali su pogodan trenutak kako bi ga ubili.

rafalna paljba u centru beča foto: Printscreen

- Egzekutor i saučesnik čekali su Roganovića i njegove prijatelje da izađu iz restorana kako bi ih uhvatili nespremne. Kako su zakoračili egzekutor je osuo rafalnu paljbu u njihovom pravcu. Roganović je od zadobijenih metaka preminuo na licu mesta dok je njegov prijatelj pogođen metkom u glavu, ali se nakon nekog vremena oporavio - rekao je ranije naš izvor.

- Napadač i njegov mogući saučesnik do danas nisu nađeni. Takođe, do sada nije utvrđeno ni ko je nalogodavac iako se sumnja da je njegovo ubistvo naručio "škaljarski klan" kao i da je neko od njihovih pripadnika direktni izvršilac likvidacije.

Prijatelji i porodica svake godine ne zaboravljaju ubijenog Roganovića, pa tako su u dnevnim novinama u Crnoj Gori i ove godine osvanule čitulje.

- Tu si sa nama svaki sekund, svaki minut, svaki sat, svaki dan, uvek i zauvek. Min vackraste bror. Vole te tvoji - u potpisu sestram majka i otac, dok je druga čitulja glasila: "Lepi moj, ne dam te vremenu ni zaboravu. Ja ću te naći u nekom sledećem životu, u nekom paralelnom univerzumu, jer srodne duše i ljubav nikad ne umiru. Nedostaješ previše u svakom novom danu…Voli te ženče."

Pored ove čitulje, našla se i od prijteljice pokojnog Vladimira Roganovića koja je napisala: "Prijatelji nikada ne umiru…" Još jedna čitulja glasila je od kuma Radojice Zekovića, a u pitanju je "kavčanin" koji se nalazi u spuškom zatvoru.

Ono što je neobično, jeste to što ove godine Radoje Zvicer nije objavio čitulju što je do sada bila njegova praksa. Takođe, to nije uradila ni njegova supruga Tamara Zvicer. Ubijeni Roganović je bio veliki prijatelj Radoja Zvicera kome se gubi svaki trag od aprila 2021. samo nekoliko meseci nakon što je pohapšena njihova beogradska ispostava klana na čijem čelu su bili Veljko Belivuk i Marko Miljković.

tamara i radoje zvicer. tamara je u maju 2020. pucala na napadače u kijevu kako bi ga spasila sigurne smrti foto: detective-info.com.ua, Privatna Arhiva

- Radoje Zvicer svake godine od tada na dan ubistva daje čitulju u novinama svom prijatelju Vladimiru Roganoviću koga je zvao Vila. Pre tri godine Zvicer je dao čitulju preko cele strane jednih crnogorskih dnevnih novina, gde je ispod Vladimirove nasmejane fotografije napisao: "Jesu li ti lakše rane, orle i viteže?!" - podseća izvor.

Koliko je bio voljen i poštovan u familiji Zvicer, neretko govore i fotografije i objave Tamare Zvcier, supruge Radoja Zvicera na društvenim rmežama. Naime, Tamara Zvicer je nakon ubistva njihovog žestokog suparnika Jovana Vukotića, vođe "škaljaraca" koji je 8. septembra prošle godine ubijen proslavljala uz muziku i piće, a na jednoj objavi nakon niza objava koje aludiraju da slavi "pad i ubistvo suparnika Vukotića, inače dojučerašnjeg njihovog prijatelja" okačila je i fotografiju Vladimira Roganovića uz poruku "ovako se smije moja vila".

TAMARA ZVICER SLAVILA NAKON UBISTVA JOVANA VUKOTIĆA, PA OBJAVILA PORUKU ZA UBIJENOG VLADIMIRA ROGANOVIĆA foto: Printscreen/ Instagram

- Tada je verovatno želela da pošalje skrivenu poruku "kako je sada pravda zadovoljena nakon što je Jovan Vukotić ubijen" - podseća naš izvor.

Inače, nakon ubistva Vladimria Roganovića preko čitulje Radoje Zvicer je optužio Jovana Vukotića da je kriv za likvidaciju njegovog bliskog čoveka i prijatelja uz poruku: "Da ovakvog momka prevare manekeni i lisice, jednostavno ne ide. Poslednji pozdrav, bato.", a druga čitulja je glasila: "Nije ti ravnog bilo! Voli te brat, Radoje Zvicer."

- Navodno, Zvicer nikada Vukotiću nije oprostio ubistvo Roganovića. Donekle je navodno, bilo reči i o nekom primirju zaraćenih strana ali do toga nije došlo, jer Vukotić nije želeo da da Zviceru ko su Roganovićevi egzekutori. Zbog toga je verovatno, i neka priča o primirju rata klanova iz Kotora bila nemoguća - podseća izvor.