"BORIM SE SA SOBOM DA NE IZVRŠIM MASOVNO UBISTVO": Student Filozofskog fakulteta izneo SUMANUTU odbranu! OVO MU JE ODUZETO (FOTO)

Uroš D. (19), student Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je uhapšen zbog sumnje da je pretio profesorima i svojim kolegama, tvrdeći da ima pištolj, izneo je juče na saslušanju u Prvom sonvonom javnom tužilaštvu u Beogradu, šokantnu i bizarnu odbranu, nezvanično saznaje Kurir!

Zgrada Filozofskog fakulteta foto: Shutterstock

Prema rečima našeg izvora, Uroš D. je u prisustvu advokata izjavio da je 18. decembra kada su se, kako se sumnja, na Filozofskom fakultetu dogodila dva incidenta čiji je on bio akter, "popio enormne količine kafe, da nije jeo ni spavao, kao i da je bio nervozan".

"Otkinuću nekom glavu"

Student je, navodno, u svojoj odbrani izjavio da je na predavanju 18. decembra, zbog nervoze koju je osećao, naglas izgovorio "otkinuću nekome glavu", ali da nije mislio ni na koga posebno.

- Profesorka me je čula, a kad me opomenula ja sam se smirio. Onda je rekla da ćemo imati opušten čas i ja sam opušteno pričao, zbog čega mi je prigovorila. Baš sam učio za taj čas i mislio sam da ću moći da popravim ocenu iz tog prdmeta i pokažem svoje znanje, međutim ona me je izbacila - rekao je, navodno, osumnjičeni i dodao da je, dok ga je izbacivala, izgovorio: "Nemojte da se vratim ovde" i "Neću da vam ćutim ni da ste Isus Hrist".

On je potom izneo i svoje viđenje napada na svog kolegu studenta, koji se dogodio ispred fakulteta istog dana pošto je izbačen sa predavanja.

Papir pronađen u stanu osumnjičenog foto: Privatna Arhiva

- Bio sam jako nervozan, bukvalno sam se tresao. Samo sam tražio sa nekim da se pobijem. Tu su bila dva momka, nisam znao da su studenti Filozofskog i hteo sam da ih isprovociram da se potučemo - navodno je rekao Uroš D.

On je zatim, prema rečima našeg izvora, objasnio da se sa jednim mladićem zaista potukao, kao i da je on, kada su prestali, otišao po svoj ranac.

Hteo da ga uplaši

- Rekao je i da je taj momak pošao za njim, što je njemu delovalo kao da želi da nastave da se biju. Onda mu je odbrusio da u rancu ima pištolj i da se skloni od njega. Kako je objasnio, to je rekao samo da bi ga uplašio i da bi prestali da se tuku - kaže naš izvor.

Podsetimo, policija je nakon hapšenja Uroša D. u njegovom stanu pronašla rekvizite, crteže i zapise sa nacističkim simbolima i porukama, ali pištolj nije pronađen. Takođe, utvrđeno je da ni on, kao ni članovi njegove porodice, nemaju oružje u legalnom posedu.

Nacistički crteži i spisi U stanu osumnjičenog studenta, policija je prilikom pretresa pronašla dva papira na kojima su rukom pisani nacistički simboli, kukasti krstovi i poruke. Pronađen je i papir na kome piše "crno sunce". - Crteži stoje uz slogane: "Buđenje", "Nismo jednaki, nismo isti", "Hram crnog sunca, snaga rase" i slični. Takođe, nađen je spisak sa naslovom "25 tačaka nacističke partije" - kaže naš sagovornik upoznat sa slučajem.

- Govoreći o nacističkim simbolima, Uroš D. je rekao da je proučavao tu ideologiju i da ga generalno zanima period pre i posle Drugog svetskog rata, a naročito to da li je iz svega u tom periodu moglo da proizađe nešto dobro - kaže sagovornik i dodaje da je istražitelje naročito zabrino natpis na papiru: "Teško je biti stoik. Vraćaju mi se misli masovnog ubistva u suzama".

Kako saznajemo, Uroš D. je potvrdio da je on sam napisao na papiru taj citat.

- To sam napisao zato što se ja borim sam sa sobom da ne izvršim masovno ubistvo - izjavio je, navodno, Uroš D. i potom obrazložio "da on smatra da su masovna ubistva jedna vrsta provokacije".

Pomozite mi

- Sve ovo što se dešava kod nas i u svetu, to će isprovocirati ljude da urade nešto dobro. Međutim, kao što sam i rekao, ja se borim da ovo ne uradim i zato vas molim da mi pomognete - navodno je rekao osumnjičeni mladić.

Tužilaštvo je nakon saslušanja predložilo sudu da se osumnjičenom odredi pritvor.

Psihičko stanje Prema rečima našeg izvora, Uroš D., navodno, kobnog dana nije bio pijan niti pod uticajem narkotika. - Izjavio je da on ne pije i ne koristi narkotike. Istakao je da je ranije jednom probao marihuanu i probao je alkohol, ali mu se ne sviđa. Inače, osumnjičeni se ranije kratko lečio kod psihijatra i koristio je lekove koje je na svoju ruku prestao da koristi - dodaje naš izvor