OVO JE MOTOCIKLISTA (16) KOJI JE POGINUO U VETERNIKU! Prijatelji se opraštaju od maloletnika: "Nastradao si tuđom greškom" (FOTO)

Motociklista koji je sinoć oko 22 sata poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u novosadskog naselju Veternik je maloletni I. D. (16), od koga se na društvenim mrežama opraštaju prijatelji.

- On je dobro dete iz ugledne porodice. Nastradao je tuđom krivicom, on je vozio po svim propisima, ali šta sad to vredi...- kaže jedan prijatelj i dodaje da je I. N. bio omiljen u društvu, da je voleo motore i druženje, ali da se uvek odgovorno ponašao u saobraćaju.

- Ne možemo ni da zamislimo kakav je to udarac bio kada mu ni kaciga nije pomogla. Mora da se apeluje i na vozače automobila da imaju svest o motociklima u saobraćaju - kaže prijatelj nastradalog.

Uz fotografiju mladića, njegovi mladići su napisali i oproštajne poruke: "Počivaj u miru", "Neka te anđeli čuvaju", "Laka ti crna zemlja"...

Podsetimo, kako je prenela Instagram stranica 192, mladić je upravljao motorom kada mu je izleteo automobil "fijat punto" u koji je on udario.

- Posle udarca u automobil, izleteo je s kolovoza i udario u ogradu. Na mesto nesreće brzo su došli policija i Hitna pomoć, ali mladić je preminuo na putu do bolnice - navodi se na stranici192 i dodaje da je mladić imao kacigu i zaštitnu opremu, kao i probnu vozačku dozvolu.

- Vozio je motor u vreme kada mu je to bilo dozvoljeno - dodali su.

