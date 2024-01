"ŽIVOT VAM JE TEK POČEO" Drugarica poginule trudnice (17) iz Negotina i njenog momka objavila potresnu poruku i njihove slike

Trudnica Andrea R. (17) i partner Svetislav S. (19) poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 11. decembra u selu Kobišnica kod Negotina. Skoro mesec dana kasnije, njihovi najbliži ne mogu da se pomire sa njihovim gubitkom.

Na društvenim mrežama objavljen je snimak od njihovih fotografija, uz potresni opis.

"Otišli ste pre nego što je trebalo. Otišli ste kada vam je život tek počeo, a zašto? Niko ne zna.. Bili ste anđeli koji nas sada čuvaju i bili ste jedan najdivniji par koji je u skorije vreme trebalo da postane porodica. Otišli ste na daleko bolje mesto i sada nas od tamo posmatrate kao i mi vas. Kad god pogledam u nebo setim se vas i naših uspomena kada smo pravili gluposti, a i neke pametne stvari koje su nam bile potrebne. Volim vas i vidimo se na putu ka vama kada dođe vreme", piše u objavi.

- Oni su bili na večeri uoči slave u kući u Bukovču, posle toga su krenuli kolima koje je on pozajmio od nekog druga. On nije bio vičan vozač, ali ne znam ni kola u kom su stanju. On nije bio pijan, popio je možda dva piva. Ono što znam je da je udario u banderu, pa u kuću.. Ne znam šta da vam kažem. Njih dvoje su zajedno od osnovne škole.. čekali smo unuče - rekao je ranije tinejdžerkin otac.

Podsetimo, nesreća se dogodila 11. decembra u selu Kobišnica kod Negotina.

Kako su tada pisali mediji, policajac koji živi nedaleko od mesta nesreće, čim je čuo za nesreću, istrčao je iz kuće i sa sobom pajser s kojim je pokušao da razvali vrata automobila kako bi došao do trudnice i njenog supruga. Oni međutim nisu davali znake života. Iz smrskanog automobila su ih izvukli vatrogasci.

