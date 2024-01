DIREKTOR PRIVREDNOG DRUŠTVA UTAJIO VIŠE OD 13 MILIONA! Tužilaštvo traži novčanu i kaznu zatvora

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je danas optužni predlog protiv S.S. (46) zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Poreska utaja.

- On je, kao direktor privrednog društva, Agenciji za zaštitu životne sredine do datuma određenog za to, nije prijavio podatke o težini polovnih vozila koje je privredno društvo čiji je vlasnik uvezlo u Republiku Srbiju - navodi se u saopštenju tužilaštva i dodaje:

- U pitanju je vremenski period od 10.3.2016 pa do 31.12.2016. godine, time je izbegao plaćanje naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada u iznosu od 13.467.996,00 RSD.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je da Treći osnovni sud u Beogradu okrivljenog nakon održanog glavnog pretresa izvedenih dokaza oglasi krivim te da ga osudi na kaznu zatvora u trajanju od dve godine kao i na plaćanje novčane kazne u iznosu od 300.000 RSD.

