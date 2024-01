"ŠKALJARAC" IZ SRBIJE PREVARIO SVE! Darkov kum otvoreno o prošlosti likvidiranog Pančevca: "Bilo mi je čudno, ali..."

Škaljarac iz Pančeva, Darko Geisler Nedeljković, ubijen je 5. januara ove godine u Sao Paolu u Brazilu, naočigled supruge i četvorogodišnjeg sina, kada je isplivala prava istina o njegovom životu van Brazila, gde se do skoro vešto krio.

Da mafija lako pronađe put do onoga do koga treba, jasno govori činjenica da su i ovoga puta uspeli u tome, iako je Geisler već dugo na poternici zbog počinjenih zlodela na našim prostorima. Zašto je došao u Brazil, šta je ostavio iza sebe i koje su mu bile dalje namere, kao i sve pojedinosti njegovog pravog života, izgleda da je znao samo on.

Naime, poznati advokat iz Sao Paola, koji je ujedno i Geislerov kum, ispričao je lokalnim medijima kako je upoznato Darka, sa kojim se vrlo brzo sprijateljio.

- Ima jedan kafić u našem kraju, sa stolovima na ulici. Tamo sam viđao Darka skoro svaki dan. Jednog dana sam mu prišao i započeo razgovor. Rekao mi je da ne govori engleski, već samo portugalski, i da se zove Dejan Kovač. Dao sam mu nadimak Deko, i počeli smo da se družimo, imali smo ekipu iz kafića - rekao je advokat iz Sao Paola.

Geislerov kum je inače brazilski državljanin, iako medijima nije želeo da otkriva ime, podelio je sve što zna o životu ovog čoveka. Bili su veoma bliski prijatelji, to je i rezultiralo kumstvom, koje nije mogao da odbije, pogotovo što je, kako kaže, Darkovog sina voleo kao svog.

- Njegovog sina sam voleo kao svog, pa me je zato zamolio i da mu krstim dete. On se rodio 2020. godine, tokom pandemije. Bilo mi je čudno što nije priznao sina u opštini i što nema brazilska dokumenta, a imovina mu je bila na ženino ime. Kada sam ga pitao za to, rekao mi je: „Ja sam ilegalac u ovoj zemlji, uskoro ću to regulisati“. Niko nije ni pomišljao da je veliki zločinac, a to mi, iskreno, nije ni bitno. I dalje jako volim Deka - naglasio je on.

Pa da podsetimo, brazilski istražitelji otkrili su Geislerove veze sa velikim kriminalnim frakcijama, a do njega i mesta gde se krio sve ovo vreme, saznalo se, ni manje ni više, do u jednom dokumentarcu objavljenom krajem 2023. godine u Crnoj Gori?!

Kako je Kurir pisao ranije, u jednoj crnogorskoj emisiji, emitovana je epizoda u kojoj je gost bio anonimni pripadnik jedne organizovane kriminalne grupe, a tema emisije bilo je ubistvo Andrije Mrdaka ispred zatvora 2014. godine, za šta je bio optužen upravo Darko Geisler.