"ŠTO NE ROKNEŠ VLASTU?!" Od ubistva na šinama prošlo 7 godina, a za ovu surovu likvidaciju BELIVUK I MILJKOVIĆ OSLOBOĐENI

Karatista Vlastimir Milošević (33), kum Marka Miljkovića brutalno je ubijen na tramvajskim šinama pre tačno sedam godina u centru Beograda u blizini zgrade u kojoj je živeo sa porodicom.

Ova likvidacija dogodila se 30. januara 2017. u sedam sati ujutru u ulici 27.marta u Beogradu. Da podsetimo, napadač je prvo čekao žrtvu u ulazu u njegovu zgradu sa kapuljačom na glavi. Kada se Milošević pojavio ubica je u njega ispalio deset hitaca iz "škorpiona" sa prigušivačem. Milošević teško ranjen ustaje i kreće da trči preko puta ulice nekih 30 metara, ali ga egzekutor, kako se vidi na video snimku, sustiže, puca mu u noge gde potom žrtva pada na tramvajske šine. Maskirani ubica prilazi karatisti hvata ga za kosu i puca mu u usta. Nakon likvidacije napadač peške napušta mesto zločina.

vlastimir milošević ubijen ispred svoje zgrade u centru beograda foto: Privatna Arhiva

Za ovo brutalno ubistvo nakon nekoliko dana, tačnije 4. februara 2017. uhapšen je Veljko Belivuk, a kako je Kurir tada pisao, Marko Miljković je pre zločina u jednoj beogradskoj kafani rekao Belivuku: "Što ne rokneš Vlastu, što si pi*ka, što ga se plašiš?!". Na početku se sumnjalo da je Belivuk direktni izvršilac ubistva, ali je u međuvremenu osumnjičen za pomaganje u zločinu. U martu 2019. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio Belivuka, Miljkovića i njegovog kuma Mirka Kojića za ubistvo na šinama.

Pa da podsetimo, Miljkovićev kum Mirko Kojić vodi se kao nestao i sumnja se da ga je oteo, a zatim i ubio Miljković kako su svojevremeno pričali svedoci-saradnici u Specijalnom sudu u Beogradu gde se kriminalnoj grupi Belivuk-Miljković sudi zbog sedam brutalnih likvidacija.

veljko belivuk i marko miljković foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić

Iako su Belivuk i Miljković za ovo brutalno ubistvo karatiste oslobođeni i njima više ne može da se sudi zbog ovog krivičnog dela, o detaljima ovog zločina često se moglo čuti u najvećoj sudnici Specijalnog suda u Beogradu gde se klanu sudi za najmonstruoznija dela. Ceo plan egzekucije Vlastimira Miloševića u aprilu 2023. godine detaljno je opisao Nikola Spasojević, kum Marka Miljkovića koji je postao svedok-saradnik Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu i ispričao sve tajne klana u zamenu za blažu kaznu.

Spasojević je naveo da je u kriminalnu grupu došao upravo kada je krenula organizacija za ubistvo karatiste Miloševića. On je naveo i da poznaje Miljkovića još od srednje škole i da su zajedno radili obezbeđenje.

uviđaj nakon ubistva vlastimira miloševića u ulici 27. marta u beogradu foto: Nebojša Mandić

- Preko Miljkovića sam upoznao Veljka Belivuka. Vlastimir Milošević je s nama radio obezbeđenje, ali su obojica fizički to prestala da rade 2014. godine. Početkom 2016. Marko Miljković me je kontaktirao preko kuma Peđe i saopštio mi je da želi da ubije kuma Vlastimira Miloševića jer je imao neki konflikt sa njim jer su mu bacili Molotovljev koktel na stan u Krnjači. Rekao je: "Ili si sa mnom ili si protiv mene" - rekao je u aprilu prošle godine za govornicom Spasojević.

Svedok-saradnik je potom opisao i da je Miljković od njega tražio da opservira Miloševića i da je to trajalo godinu dana.

- To je trajalo oko godinu dana, ali ja Marku nisam davao tačne informacije jer nisam želeo da se to desi. Marko mi je rekao da ćemo da se viđamo na određenim unapred dogovorenim mestima na nedeljnom nivou kako bih mu govorio o Vlastimirovom kretanju, kad izlazi, a kad se vraća kući. Mene je izabrao jer se stan moje bivše devojke nalazi zid do zida u zgradi gde je Vlastimir živeo. Roditelji moje devojke su investitori te nelegalne gradnje. Krenuli smo da se viđamo na raznim mestima u gradu da bih mu rekao kada Vlastimir izlazi iz stana i ulazi - objasnio je tada detaljno Spasojević i dodao:

svedok-saradnik nikola spasojević detaljno opisao plan za opservaciju vlastimira miloševića foto: Nemanja Nikolić

- Miljković je tražio i da odem do jedne kafane na Dorćolu, gde je Vlastimir držao obezbeđenje, kako bih Vlastimiru odneo dva grama kokaina, što je imalo za cilj da se zbližim sa Vlastimirom. Pre toga mi je dao novac da kupim telefon sa SIM karticom i dao mi je broj na koji ću da javim da je Vlastimir to veče kad sam nosio kokain krenuo iz lokala. Ja sam u neko doba noći kad je Vlastimir krenuo kući poslao neku poruku, ne sećam se kakva je tačno bila, ali je bila kratka poruka, možda neki znak interpunkcije. Polomio sam telefon i bacio sam ga u kontejner. Likvidacija se nije desila to veče, a ja sam tad kad sam nosio kokain pokušao da kažem Vlastimiru da mu Marko radi o glavi, ali on mi nije poverovao.

Spasojević je u svom svedočenju o ubistvu karatiste rekao da mu nije bila namera ni želja da bilo ko bude ubijen, kao i da je imao povremene sastanke sa Belivukom i Miljkovićem vezano za opservaciju žrtve. Takođe, objasnio je da je morao detaljno da ih obaveštava šta žrtva ima obučeno tog dana na sebi, ili kojim kolima se vozi.

uviđaj nakon ubistva vlastimira miloševića u ulici 27. marta u beogradu foto: Nebojša Mandić

- Posle su se dosetili da postave kameru koja će da gleda na Vlastimirov stan, a da ja svojoj tadašnjoj devojci složim priču da kamera služi za bezbednost stanova. Pored Vladimirovog je bio još jedan stan za koji se interesovao neki Crnogorac. Risiver je morao da se stavi u stan i nisam mogao to da sakrijem i rekao sam da je neophodno da se postavi iz razloga bezbednosti tog drugog stana - objasnio je tada svedok-saradnik.

Od kad je kamera postavljena nije dolazio u zgradu jer je, kako je Spasojević rekao, očekivao da se ubistvo desi u bilo kom momentu i nije želeo da bude zatečen na licu mesta i samim tim povezan sa likvidacijom.

sahrana vlastimira miloševića na koju je spasojević morao da ide foto: Dragan Kadić

- Čovek uvek ima izbor, a ja sam birao da idem linijom manjeg otpora. Veljko mi je nakon ubistva rekao da mora da uništim kameru i risiver i da, ako me slučajno uhapse, kažem da sam sam montirao kameru i da se ništa ne bojim, ako budem uhapšen da ću u pritvoru biti najviše godinu dana. Risiver sam otvorio čekićem i šrafcigerom i iskrivio i uništio hard disk i izlomio sam sve što sam mogao, a potom bacio u kontejner - rekao je Spasojević i objasnio da se plašio i za svoj život nakon što je čuo da se dogodilo ubistvo na šinama.

Spasojević je naveo i da ga je Miljković terao da ide na sahranu Miloševiću kako neko ne bi posumnjao da su umešani u ubistvo.