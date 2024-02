LAKŠE BI MI BILO KADA BI MI REKLI: "VAŠ SIN JE KRIMINALAC!" Potresna ispovest oca iz Prijepolja EVO ŠTA JE ISTRAGA POKAZALA

Milojica Golubović iz Prijepolja čiji je sin Ivica (39) pronađen mrtav u reci Lim nakon 26 dana potrage, kaže u ispovesti za Kurir da i dalje ne može da veruje da njegovog sina više nema i otkriva nove detalje vezane za njegovog naslednika.

Podsetimo, Ivica je nestao 3. decembra i za njim su tragali vatrogasci, policija, porodica i prijatelji koji su svakodnevno pretraživala obalu Lima, a 29.decembra 2023. njegovo telo nađeno je na obali. Ivica je nađen sa zavezanim rukama, tegom oko struka i sa krpom oko usta, a to sve ukazivalo je na zločin.

Blokirani računi

za ivicom se tragalo 26 dana foto: privatna arhiva

- Saznao sam u međuvremenu da su Ivici pre tri meseca blokirani računi u banci, a znam da je imao para na računima. Ja samo tražim odgovore, šta se desilo sa mojim detetom?! - kaže u neutešni otac i dodaje da je sa kumom mesec dana išao svaki dan da ga traži i na kraju je dočekao prokletu sudbinu da ga nađu u Limu.

- Stalno zovem da pitam šta mi se desilo sa detetom oni odlazu, ništa mi ne govore - kažu proveravaju račune. Golubović potom objašnjava i da je njegov sin imao sve u životu.

Ubija me neizvesnost

- Imao je sve, nikome se nije zamerao. Vaspitao sam ga i uvek je bio dobro dete, ne mogu da grešim dušu, ne znam da li ga je neko ubio ili je sam sebi presudio... Čekam da mi jave, tražim odgovore, biće mi lakše kad budem znao - rekao je Milojica pa dodao:

milojica golubović tragao danima za svojim sinom foto: RINA

- Ivica je psihički bio dobro, svake godine je išao ma lekarske i zato ne verujem da bi digao ruku na sebe. Da mi bar kažu: "Sin vam je bio kriminalac." Pa da bar znam razlog, ovako me ubi ova neizvestost, sve. Svaki dan me ubija to što ništa ne znam, pa i to blokiranje računa, kako je živeo ta tri meseca ako su blokirali sve.

Milojica Golubović je potom naveo da se njegova supruga i on loše osećaju od 3. decembra.

- Mnogo nam je teško, moja žena je tek loše, ja je nekako održavam u životu. Svaki dan se borim da saznam istinu, ne znam šta da kažem, ne mogu ni da mislim, treba mi samo razlog zašto mi nema mog deteta. Da je u zatvoru, lakše bi mi bilo, znao bih da je tamo, i neka ga neka ga kazne, a ne ovako - zaključio je Milojica.

Izvor iz istrage Ivica je izvršio samoubistvo Detaljnom istragom utvrđeno je za sada, kako navodi naš dobro obavešten izvor, da je Ivica digao ruku na sebe. - Ruke pokojnog Ivice Golubovića nisu bile vezane, a oko struka je imao kablove o koje je visio teg, za koji je kasnije utvrđeno da je iz njegove kuće. Krpa koja je nađena nije bila na ustima pokojnika već preko lica, a pretpostavlja se da je ta krpa bila u vodi i da se zakačila na njegovo lice - navodi naš sagovornik i dodaje da se vrše dodatne provere i veštačenja, kao i razgovori sa roditeljima i prijateljima. Kako je dalje objasnio izvor istraga vodi u tom smeru da je u pitanju samoubistvo.