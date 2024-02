SVEDOK IZ LOZNICE: Joksović je tražio da nađem čoveka iz Bosne da ubije biznismena iz Valjeva

Dalibor Ristić iz Loznice, koji je danas saslušan kao svedok u postupku koji se pred Specijalnim sudom u Beogradu vodi protiv Darka Šarića i ostalih optuženih izjavio je da su mu svedok saradnik Nebojša Joksović i Saša Cvetinović tražili da nađe "čoveka iz Bosne da ubije Gorana Nikolaševića iz Valjeva".

Podsetimo, optužnicom Javnog tužilaštva za organizovani kriminal Šariću je stavljeno na teret da je iz pritvora, u kom je bio u postupku za šverc kokaina u kom je Joksović bio svedok saradnik, organizovao kriminalnu grupu koja je za cilj imala diskreditaciju i planiranje ubistva Nebojše Joksovića.

darko šarić foto: Ana Paunković, Nenad Kostić

Dalibor Ristić danas je posvedočio da na njega niko nije uticao da Joksovića optuži za planiranje ubistva Nikolaševića, kao i da optužene u ovom predmetu uopšte ne poznaje.

- Na mene niko nije uticao. Joksovića sam znao, imali smo zajedničko suđenje, poznavao sam ga preko Saše Cvetinovića i tražili su od mene da im pozajmim neke pare. Ja sam im dao, ali mi nisu vraćali, video sam da je neko zavlačenje i Cvetinović me zvao da odemo kod Joksovića da se vidimo. Onda su me pitali "znaš li ti nekoga iz Bosne da ubijemo jednog čoveka iz Valjeva". Znao je da sam ja bio po ratištima, kontao je verovatno da imam ljude u Bosni i da mogu ljude da nađem da ubiju Nikolaševića - rekao je svedok Dalibor Ristić.

goran nikolašević foto: Printscreen

On je naveo da je otišao "drugarski da kaže Nikolaševiću da se planira njegovo ubistvo".

- Nikolašević je izmanipulisao time što sam mu rekao, prijavio policiji i onda sam i ja bio priveden kada mu je u Valjevu zapaljen automobil - rekao je Ristić. Na pitanje advokata Veljka Delibašića da li je neko na njega uticao kakvu izjavu da da kao i da li poznaje optužene policajce Danila Stojanovića i Milutina Radovanovića, on je odgovorio da ih ne poznaje i da na njega niko nije uticao da ispriča da su Joksović i Cvetinović govorili o ubistvu Nikolaševića.

svedok-saradnik nebojša joksović foto: Privatna Arhiva

Kao dokaz su potom izvedene fotografije iz Valjeva, na kojima se vide optuženi Duško Šarić kao i policajci Stojanović i Radovanović, zatim Aleksandar Bošković i Uroš Radovanović i Aleksandar Bošković, a potom i tajno snimljene slike iz Novog Sada i sa Zlatibora.

Optuženi Duško Šarić potvrdio je da je on na fotografijama. - Ja mogu da se izjasnim. Kao što sam juče rekao, sa Boškovićem sam se družio privatno, ovo je slikano kod njega u kući u Valjevu, na njegovoj svadbi - rekao je optuženi Duško Šarić izjašnjavajući se otajno snimljenim fotografijama koje su prikazane u sudnici iz Valjeva.

U odnosu na slike iz Novog Sada on je rekao da je on ali da ne može da se seti zbog čega je bio u junu 2020. u tom gradu, dok je potvrdio da je na slikama sa Zlatibora on i da je tamo "bio sa porodicom".

- Duško Šarić vam je juče rekao da zna da je Bošković sniman i praćen i da bi se na nekoj fotografiji videlo da mu je predavao novac, ovde toga nema, nema ni jednog dokaza da je izvršeno krivično delo - rekao je branilac Duška Šarića, advokat Dalibor Katančević.

Mlađi Šarić, inače je optužen da je čuvao novac i davao ga Boškoviću a on prosleđivao policajcima kako bi uticali na istrage.

darko i duško šarić foto: Ana Paunković

Po predlogu advokata Marka Jankovića koji brani braću Darka i Duška Šarića, posle izvođenja fotografija kao dokaza, prikazane su zamolnice Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u od 16. aprila 2022. i iz avgusta 2022. poslate Francuskoj vezano za Skaj komunikaciju.

Janković je naveo da se mere odnose na krivična dela koja nisu obuhvaćena optužnicom ali i da je 2019. Fransucka izdala nalog za "masonvo prisluškivanje" svih za sva krivična dela, "što po našem zakoni nije moguće".

- Vidimo iz naredbi da se presreću trenutni razgovori, mejlovi, i navodi se da se vrši postavljanje tehničkih stedstava za presretanje u realnom vremenu, mera nadzora nad komunikacijom na pojedinačnim telefonima - rekao je Janković osporavajući dokaze pribavljene putem Skaj aplikacije.

Tužilac je potom rekao da oni od Francuske nisu tražili da primeni posebne dokazne radnje, već da se otvori zaplenjeni server.