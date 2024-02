BIZNISMEN IZ VALJEVA: I dalje tvrdim da mi je svedok saradnik Joksović digao auto u vazduh! PLANIRAO JE MOJE UBISTVO

Biznismen iz Valjeva Goran Nikolašević kom je 8. avgusta 2020. ispred kuće dignut u vazduh džip "honda" izjavio je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu da i dalje stoji iza toga da mu je eksploziv postavio svedok saradnik u postupku protiv Darka Šarića za šverc kokaina Nebojša Joksović.

Prema navodima optužnice po kojoj se sudi Darku Šariću i ostalim optuženima, Nikolaševiću je džip u vazduh dignut po nalogu Šarića, kako bi to krivično delo pripisali Joksoviću i tako ga diskreditovali kao svedoka saradnika.

- I ovoga momenta tvrdim da je gospodin Joksović meni podigao auto u vazduh. To sam rekao i u tužilaštvu, to tvrdim i sada. Ništa ne može da utiče na mene da promenim mišljenje - rekao je Nikolašević pred sudom i na pitanje da li se pridružuje krivičnom gonjenju pripadnicima grupe kojima se sudi, odgovorio:

- Pridružiću se krivičnom gonjenju ako se povede postupak protiv Joksovića, tu ću biti prvi. Protiv ovih optuženih se ne pridružujem.

Svedok koji ima i status oštećenog, rekao je da je policiji Joksovića prvi put prijavio 2018. kada je saznao da on planira da ga ubije.

- Ja moram da krenem od 2018. U julu sam saznao da mi gospodin Nebojša Joksović sprema likvidaciju i da je angažovao Ristića iz Loznice i Sašu Cvetinovića. Bio sam šokiran, jer do tada ništa nije ukazivalo na tako nešto. Policija me pozvala, sve su mi saopštili, ja sam sve to preneo advokatu Dejanu Lazareviću i on je bio iznenađen i predložio mi je da odemo u policiju - ispričao je Nikolašević pred sudom.

Kako je naveo, policijski inspektor ga je posavetovao da se "skloni iz zemlje dok ne reše slučaj", da vodi računa i da ne vozi ženu i dete u automobilu.

Nebojša Joksović foto: Privatna Arhiva

- Ja sam bio neuk za te stvari, na sve načine sam pokušao da saznam šta se dešava, opterećen sam bio. Kao otac dece, čovek sa 50 i nešto godina nisam mogao da shvatim da neko hoće da me likvidira. To mi je promenilo život - naveo je on.

Prema rečima svedoka, početkom maja 2020. imao je sastanak sa osobom koja se zove Dalibor Ristić.

- Spojio me sa njim jedan čovek iz Valjeva i zakazao nam sastanak u prostorijama tehničkog pregleda, gde je bilo i drugih ljudi. Taj dečko mi je bez zadrške objasnio kako je izgledao dogovor njega i Joksovića i šta je sve trebalo da se desi. Predložio sam mu da napravimo jednu izjavu, da on diktira a ja da zapišem. Tako smo i uradili, on je potpisao na jednoj, ja na drugoj strani. To je video i čovek koji nas je spojio - ispričao je biznismen iz Valjeva.

Te noći, kako je naveo, probudila ga je eksplozija oko 3 sata ujutru.

- Sišao sam sa sprata, upalio video nadzor i video da auto gori. Uzeo sam mahinalno protivpožarni aparat i pokušao da ugasim požar. U pitanju je honda - rekao je Nikolašević.

Advokat Dejan Lazarević, koji je bio Šarićev branilac i jedan je od optuženih u postupku, pitao je svedoka da li mu je on saopštio informacije da Joksović podnosi prijave protiv njega.

- Ja sam se sastao sa prijateljem, policajcem čije ime ne želim da kažem ali ga poznajem preko 30 godina, krajem aprila 2020. i on mi je rekao da je protiv mene i još par ljudi pokrenut postupak, u smislu da Specijalni tužilac Saša Ivanić i Joksović vode postupak da ja i još nekoliko ljudi pokušavamo da ometamo istragu. Od mene koji sam oštećen pokušavali su da naprave okrivljenog. Pobesneo sam i otišao kod Lazarevića kući, on mi nije verovao. Nisam hteo da mu kažem odakle mi informacije, čak smo se i raspravljali, pitao je da li to može da kaže pred sudom, ja sam rekao da ću ako treba da dođem da svedočim, rekao sam to tada i na televiziji - nastavio je Nikolašević nazivajući "bolesnom akcijom to što su hteli od oštećenog da ga strpaju u zatvor" i dodao:

- Hteo sam pravdu nisam je dobio. Kontaktirao sam mediji i govorio o tome, jer se radilo o mojoj glavi, hteo sam da je osiguram na neki način, mislio sam da sam zaštićeniji ako javnost zna. Rastrubio sam celoj Srbiji. O mojoj glavi se radi.