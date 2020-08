EKSPLOZIJA AUTOMOBILA U CENTRU VALJEVA: Raznet džip biznismena, kog je svedok-saradnik hteo da ubije?

Džip Gorana Nikolaševića (52), koji je optužio svedoka - saradnika Nebojšu Joksovića da planira njegovo ubistvo, dignut je u vazduh u noći između subote i nedelje ispred njegove kuće u centru Valjeva.

Kako nezvanično saznajemo, eksplozija se dogodila oko tri sata ujutru. - Džip "honda element" čiji je vlasnik biznismen iz Valjeva bio je parkiran na trotoaru ispred kuće kada je ekplodirao. Od siline detonacije oštećeno je još nekoliko automobila, a srećom niko nije povređen - kaže izvor i dodaje:

- Nadzorne kamere iz ulice snimile su muškarca koji je bio maskiran i sa kapuljačom na glavi, kako prilazi Nikolaševićevom džipu i na haubi ostavlja nešto. On je brzo pobegao, a minut nakon toga vozilo je odletelo u vazduh. Policija intenzivno traga za muškarcem zbog sumnje da je podmetnuo eksploziv, a u toku je i rad na utvrđivanju mogućeg motiva.

Inače, Goran Nikolašević je pre dve godine dao izjavu u valjevskoj policiji. - U valjevskoj policiji su mi na razgovoru rekli da postoje dojave da neko hoće da me ubije tako što će mi podmetnuti eksploziv pod auto. Ispitivali su me o odnosima sa svedokom- saradnikom u postupku protiv Darka Šarića, Nebojšom Joksovićem, sa kojim sam nekad sarađivao jer sam bio direktor u njegovim firmama. Dobio sam informacije da je naručilac Joksović, a organizator njegov prijatelj - ispričao je tada za medije Nikolašević i dodao: - Njemu smeta što znam da je prisvojio sedam miliona evra od Šarića i da za sve to imam dokaze - rekao je on.

Podsetimo, advokat Darka Šarića je nedavno u sudnici pročitao pismo izvesnog D. R., u kome se navodi da je svedok - saradnik organizovao ubistvo Gorana Nikolaševića, a Kurir je ekskluzivno imao uvid i u izjavu koju je D. R. dao policiji 29. maja 2019, u kojoj je naveo "da je Joksović jednom prilikom, dok su sedeli u njegovoj firmi, pomenuo da bi Nikolašević trebalo da bude likvidiran". - Jednom je Joksović komentarisao kako bi mu dobro bilo postaviti bombu, oteti ga iz auta. Pitao me da li bih mogao da nađem nekoga iz Bosne da se ubije Nikolašević - rekao je D. R. u policiji. O ovom slučaju je u toku pretkrivični postupak.

Diskreditovao ga On je običan prevarant Nikolašević, koji je i Joksovićev rođak, u aprilu 2015. godine pred Specijalnim sudom je izjavio da je on običan prevarant koji je prodavao stanove po dva puta, diktafonom snimao razgovore s tužiocem i krao i prodavao automobile. Nikolašević je tada svojim iskazom diskreditovao svedoka-saranika.

