OGLASILA SE MAJKA OSUMNJIČENOG "NARUČIOCA UBISTVA" U NIŠU: Moj sin je upao u zamku iznude - nije hteo nikoga da ubije (FOTO)

Hapšenje mladog niškog pekara Ilije S.(20) izazvalo je veliko interesovanje u javnosti jer, kako je stajalo u policijskom saopštenju, on je naručilac ubistva svoje babe odnosno sestre njegovog dede koja je navodno htela da mu uzme pola kuće nakon očeve smrti. Njega je odao u policiji D.S.(39) doskorašnji radnik u njegovoj pekari.

Kuća oko koje je nastao spor se nalazi u naselju Ledena Stena u Nišu, a otvorila nam je Ilijina majka, Milanka čije su oči zacrvenjene pretpostavlja se od suza, a kako kaže ova doktorka "od svih muka, sada ne zna šta je snašlo".

foto: Kurir/M.S.

Da je istina malo drugačija otkriva nam Milanka S. koja kaže da je njen sin u celoj toj situaciji nevin i da je praktično "nasankan".

- Ilija je nedavno, nakon očeve smrti nastavio da vodi pekaru. Radio je mnogo,po15 ili 16 sati dnevno,od četiori ujutru do osam uveče je taj devetnaesogodišnjak radio. Ovaj radnik(D.S) koga je otac zaposlio dve nedelje pred smrt je nastavio tu da radi. Bio je loš radnik, spavao je na poslu, uzimao opijate, alkohol i uskoro je i sam dao otkaz. Za sve to vreme je glumio jednog dobričinu, on je inače slatkorečiv i približio se mom sinu. Stalno je ponavljao to "brate, brate" i onaj njihov žargon. Dolazio je pijan na posao, ali i stalno govorio "tvoj otac me zadužio, sve štoti treba javi mi se" - priča ova zabrinuta majka.

Neko vreme je prošlo i onda je zazvonio telefon gde mu je D.S. zatražio 150 evra na zajam.

- ja sam pokazivala rukom ne da mu ne da već da uopšte s njim nema nikakva posla jer ima mnogo krivičnih dela zbog čega je bio u zatvoru. Ali, moj sin pravi grešku i da tako kažem ispoveda mu se i daje mu tih 150 evra. Iliji je nedavno umro otac i dete je na pleća prihvatio veliku odbgovornost. tada mu je rekao da se ja, majka mnogo sekira oko te ostavinske deobe kuće jer moja baba iz Beograda želi polovinu imanja.Normalno, to nije bilo toliko dramatično. ja se jesam nasekirala jer među njima nekada nije bio takav dogovor, usmeni normalno. Moj sin mu se tada poverio. Moje dete naivno, otišlo je kod njega u Mramorskom potoku pošto mu je ovaj rekao da dođe "kako bin rešili ono što ga muči" - objašnjava Milanka.

Tada mu je D.S. predložio nešto što ćekasnije skupo koštati obojicu.

foto: Kurir/M.S.

-On je ležao robiju za svašta i tada mu je predložio "da to rešimo da je likvidiramo". Moj sin je zbunjen pitao "pa kako, kako ti to misliš da uradiš" i on je iz neke znatiželje razgovarao s njim na tu temu Moj sin to nikada ne bi uradio.Imao je neke bubice moj sin, ne znam zašto je to on rekao potvrdno i da li je tako rekao. Mislim da je samo bio radoznao kako taj svet funkcioniše jer nikada s kriminalom nije imao dodira. D.S. je sad došao februara u naš lokal, bio je pod opijatima jer iz daha nisam osetila alkohol. Pozvao je mog sina ispred pekare i ja sam se začudila što će da vrati novac tako brzo. Međutim, on njemu kaže da to što bio navodno učinio vredi 5.000 evra i zahteva da mu 1.000 evra da odmah kao i automobil Reno Senik. I tada kaže mom sinu "Ja sam snimao naš razgovor kada si bio kod mene i imam snimak". Imaš rok do 18 časova da mi doneseš novac i kola. U protivbnom nosim snimak u MUP da pokažem da si naručilac ubistva babe-objašnjava Milanka.

On je pozvao tada majku u posebnu prostoriju i rekao na koji način je ucenjen.

- ispričao mi je da mu je to ovaj predložio. Onda smo se konsultovali i rečeno nam je da ovaj ne želi nikog da ubije već da samo želi iznudu. Otišli smo policiju i moj sin je rekao da nema nikakve veze s tim i da uopšte nije nikakav naručilac ubistva. moj sin se dosetio pa je taj njihov poslednji razgovor snimio gde ratzgovaraju i gde mu moj sin kaže da nije nikakav naručilac ubistva. Ne znam sada kako mi je dete, sve se sručilo na njega, i smrt oca i posao i sada ova situacija gde ga košta jedan običan razgovor sa osuđivanim prestupnikom - priča majka Milanka.

Za sada nije poznato da li će Iliji S. biti odrđen pritvor. Ono što je Kuriru saopšteno je da je dao svoju odbranu javnom tužiocu, a da li će biti osumnjičen za krivično delo naručivanja ubistva znaćese uskoro. Zaprećena kazna za ovo delo je dve do pet godina zatvora.

U policijskom saopštenju sve jasno, ali ipak...

U policijskom saopštenju se činilo mnogima da je stvar potpuno jasna, ipak kada se "zagrebe" ispod površine, vidi se da nije sve tako crno.belo.

-Oni se sumnjiče da su krajem januara isplanirali da ubiju ženu sa kojom je I. S. u rodbinskoj vezi i sa kojom ima nerešene imovinske odnose oko dela kuće, kao i da I. S. za to preda 5.000 evra D. S. Nakon dogovora, D. S. je, kako se sumnja, od I. S. zahtevao da mu odmah da 1.000 evra i automobil u vrednosti od 1.500 evra, preteći mu da će ga u suprotnom prijaviti policiji zbog planiranja ubistva, pa se D. S. sumnjiči i za krivično delo iznuda u pokušaju, saopštili su juče iz policije.