PIJAN VOZIO BEZ DOZVOLE NEREGISTROVANI I TUĐ AUTO, PA PREGAZIO MILUTINA: Ovo je osumnjičeni mladić iz okoline Bele Crkve (FOTO)

Muškarac N. S. iz sela Kusići kod Bele Crkve uhapšen je jutros zbog sumnje da je izazavao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo Milutin Urošević (58) kada ga je, kako se sumnja, pod dejstvom alkohola i bez vozačke dozove udario i pobegao, saznaje Kurir!

Nesreća se, podsetimo, dogodila sinoć oko 21 sat na lokalnom putu u sleu Kusići kod Bele Crkve.

- Sumnja se da je N. S. sinoć uzeo automobil od prijatelja koji nije registrovan i izazvao saobraćajnu nesreću vozeći bez vozačke dozvole, a potom pobegao u nepoznatom pravcu - kaže naš izvor i dodaje:

osumnjičeni n.s. foto: Drustvene Mreže

- Navodno, N. S. je prethodno bio u lovu sa prijateljima, da bi potom svratio u centar sela gde se održavala neka manifestacija. N. S. je prema rečima očevidaca pio alkohol na toj proslavi, a zatim seo u auto prijatelja i otišao.

Isprva se nije znalo da je došlo do nesreće, već je informacija bila da je Milutin Urošević sa povredama glave nađen pored puta.

- Niko nije ni znao da je došlo do saobraćajne nesreće u selu to veče, a kasnije se utvrdilo da je N. S. navodno pod dejstvom alkohola seo za volan kako bi otišao do prijatelja. Na toj deonici došlo je do nesreće kada se pored puta kretao Milutin, a N. S. je kolima naleteo na njega, udario ga, a potom prešao točkovima preko njega. Nije se zaustavio, niti izašao da proveri kako je Milutin već je pobegao - kaže naš izvor i dodaje:

nastradali milutin urošević foto: Facebook

- Nesrećni čovek ostao je da leži, a istražuje se i da li je još jedan vozač potom prešao točkovima preko Milutina.

Prolaznici su uočili Milutina Uroševića pored puta i pozvali policiju i Hitnu pomoć koja je nađalost samo mogla da konstatuje smrt nesrećnog čoveka koji se navodno, peške vraćao sa proslave u selu jer je bio popio.

Sin poginulog Ivan Urošević, kako smo već ranije preneli, oprostio se od njega potresnim rečima na Fejsbuku.

- Ćale moj... Ne znam šta šta bih sve imao da ti kažem, osim da znaš da te volimo svi mnogo i da ćeš nam nedostajati ceo źivot! Falićeš mi svakim danom sve više i više!!! Ovo je bol koju ću nositi dokle god budem bio živ... Sada si na nekom lepšem mestu, ali srešćemo se kad-tad, tvoj sin i ti. Neka te anđeli čuvaju, voli te tvoj sin mnogo! Nekima si bio dobar, nekima ne, ali meni si bio najbolji!!! Hvala ti što si podario život Jeleni, Sneži, Bati i meni, zahvalni smo ti do kraja života. VOLIM TE ŽIVOTE MOJ - napisao je sin, koji se zahvalio svim prijateljima i rođacima na izjavama saučešća.