DRAMA NA SUĐENJU ZA UBISTVO NEMANJE SAVIĆA U KRNJAČI: Ko je pucao iz čijeg pištolja? Suočeni Nemanjin drug i okrivljeni Vladimir

Na suđenju Vladimiru Andrijanoviću za ubistvo Nemanje Savića 15. oktobra 2022. godine u Krnjači, danas je u Višem sudu u Beogradu svedočio Nemanjin prijatelj, koji je tada bio sa njim, Luka Karajović. On je ispričao drugačije kako se sve desilo, nego ranije okrivljeni, pa su i suočeni u sudnici.

Prilikom suočenja Andrijanović ga je gledao pravo u oči, strogo, dok je Karajović skretao pogled, nervozno se pomerajući. Pogledao ga je tek kada je počeo da govori i tvrdi da Andrijanović laže.

Karajović je ispričao da je tog dana sa Nemanjom krenuo do njegove devojke i usput su uzeli hranu u fast fudu i dok su se vozili, udario ih je Andrijanović autom.

- Skrenuli smo desno i posle stali da vidimo koliko je oštećen auto. Znao sam da je ranije Nemanju neko pretukao i slomio mu rebra, a on mi je sada rekao da je to taj što nas je udario vozilom. Posle sudara Nemanja je zvao Gibića da dođe, da mu pomogne, jer se plašio i da nas odveze. Rekao mu je, "brate, dođi odmah", a ne znam kakav je odgovor dobio. Onda je došao Vladimir, svađali su se i Nemanja ga je udario rukom kroz otvoren prozor auta. Tada je Vladimir otvorio vrata, izvadio pištolj iza pojasa i pucao u Nemanju četiri ili pet puta. Pucao je dok je izlazio - ispričao je svedok Luka Karajović.

On je rekao da je sve gledao sa udaljenosti od 10 metara i video kako Vladimir puca u telo Nemanji, ali da ne zna kako je Nemanja bio okrenut. Posle je tokom ispitivanja rekao da je Nemanja bio okrenut licem prema okrivljenom i tako se udaljavao, a da se nakon prvog pucnja okrenuo leđima i počeo da beži.

- Okrivljeni je stajao i nije prestajao da pucao, a onda je i on počeo da beži. Ja sam potrčao za njim, ali se okrenuo i uperio pištolj u mene, pa sam se vratio, a Nemanja me molio da ga vozim u bolnicu. Ja nisam znao da vozim. Kada je Nemanja pao ja sam ga uhvatio za ramena i rekao mu: "Drži se". Od šoka nisam mogao da nađem svoj telefon u džepu, pa sam iz auta uzeo Nemanjin i zvao Hitnu pomoć. Onda je prišla i neka starija gospođa i ona je zvala Hitnu. Došla je i policija, meni su stavili lisice na ruke i uhapsili me, a posle sam saznao da je Nemanja umro - ispričao je svedok.

Sudija mu je predočila da je Andrijanović ispričao da mu je Nemanja prišao i uperio pištolj u glavu, a onda uhvatio za majicu i izvukao iz auta. Zatim da je rekao Luki "izvadi to iz kola da ga overimo". Optuženi je tvrdio da ga je Nemanja tada udario pištoljem po glavi, a onda pucao i promašio, pa ga je Vladimir udario po pištolju i oteo pištolj od Luke i na kraju pucao u Nemanju.

Luka Karajović je rekao da se nije tako dogodilo i da on i Nemanja nisu imali pištolje, već samo okrivljeni i da ga Nemanja nije udario pištoljem, već rukom kroz otvoren prozor auta.

Odbrana je imala primedbe na ovo svedočenje i zatražila rekonstrukciju događaja, kako bi se videlo, koja je verzija moguća.

Na suđenju je svedočio i Nemanjin prijatelj Aleksandar Gibić, koji je ispričao da ga je Nemanja tog dana zvao i rekao da se juri sa ovim gospodinom okrivljenim, da beži i da dođe do "Bitolja" u Krnjači.

- Kada sam došao video sam policiju, pitao policajca šta se desilo, a on mi je rekao ubistvo i ja sam otišao. Posle sam na internetu saznao da je Nemanja ubijen.

Odbrana je i na ovaj iskaz imala prigovor da je netačan i smatrali su da ovo samo ukazuje da oni nisu stali da provere auto, već da su pravili sačekušu Andrijanoviću.

Na kraju je saslušana i Saška Dabić, koja sa suprugom iznajmljuje prostor za servis od Grge Andrijanovića, Vladimirovog oca i zbog čega je uopšte započeo sukob između Nemanje Savića i Andrijanovića neke tri nedelje ranije. Ona je ispričala da je Nemanja tri ili četiri dana zaredom dolazio u servis preko puta, gde su farbali auto i felne i da bi svaki put parkirao na njihovo mesto.

- Tog dana Nemanja je bio sa društvom, do deset njih i sa troja kola i stajali su ispred radionice. Moj suprug mu je rekao da ne parkira na naše mesto, jer ne možemo da izađemo iz garaže, a Nemanja je burno reagovao. Kada je završio posao, suprug ga je zvao da pomeri auto, ali je Nemanja opet burno reagovao, psovao i govorio mu "nije to tvoje, nije ti to tata ostavio". Zvala sam čika Grgu i on je došao, raspravljao se sa njim i Nemanja ga je udario. Ja sam sa malom decom tad ušla u kancelariju da ne gledaju i nisam videla kada je posle došao Vladimir i šta je bilo.

Prema ranijim svedočenjima drugih svedoka, Vladimir je tada pretukao Nemanju.

Suđenje će se nastaviti sredinom marta saslušanjem svedoka.

Kurir.rs/Novosti

Preneo: R.J.