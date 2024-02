ELEZ "PROVALIO" DA GA POLICIJA PRATI: Bivši načelnik UKP svedočio na suđenju Dijani Hrkalović!

Dejan Kovačević, bivši načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) izjavio je danas na suđenju bivšoj državnoj sekretarki u MUP-u Srbije Dijani Hrkalović, nekadašnjem prvom čoveku novosadske policije Miloradu Šušnjiću kao i Dejanu Milenkoviću, bivšem načelniku Službe za specijalne istražne metode, da ne zna ništa o operativne obrade nad kriminalcem iz Bosne i Hercegovine Darka Eleza tokom 2017. ali zna da je on bio predmet obrade UKP 2019. ili 2020. ali da ih je "provalio".

Podsetimo, Šušnjić je optužen da je Eleza stavio 2017. "na mere" po nalogu bivše državne sekretarke kako bi ga zaštitili da ni jedna druga policijska uprava ne može da vrši operativne obrade nad njim.

foto: Damir Dervišagić

- U decembru 2017., kada je otvorena ta operativna obrada nad Darkom Elezom odgovorno tvrdim da tada nisam bio načelnik UKP, postavljen sam 28. juna 2018. Obradu je vodila Policijska uprava Novi Sad, a ja kao načelnik UKP Šušnjiću nisam bio neposredni starešina i nije me izveštavao - posvedočio je Dejan Kovačević i objasnio da je to morao da zna i UKP.

- Što se tiče konkretne obrade, morala je da bude obaveštena operativna analitika, onaj ko je otvorio morao je prvo da proveri da li je lice "slobodno", da bi mogao da ga stavi na operativnu obradu. Na primer, ako je pod obradom druge službe, to ne sprečava službu u Novom Sadu da se obradi službi koja ga je "zauzela", i da traži da zajedno sprovode aktivnosti, ali je nemoguće da ga stave na obradu ako ga neko već drži. Nosilac je onaj ko prvi zauzme lice, i on može da onom ko je drugi zainteresovan uskrati drugu službu, ali ja u praksi to nisam imao - rekao je Kovačević pred Specijalnim sudom.

Darko Elez foto: Printskrin

On je naveo da mu je poznato da je Elez stavljen na operativnu obradu UKP-a krajem 2019. ili 2020. ali da ih je "provalio" i da je akcija tada prekinuta.

- Međutim, nakon kratkog vremena operativci su javili da su, što bi se žargonski reklo, "provaljeni". Ne mogu da kažem da sam sumnjao na kolege, lično sam mislio da je čovek uočio da ga pratimo, da pratimo automobil i mi smo se nakon nekog vremena povukli - naveo je on.

Na pitanje branioca Dijane Hrkalović, advokata Vladimira Đukanovića da li mu je bivša državna sekretarka naložila bilo šta nezakonito vezano za pustapanje prema Elezu, u slučaju ubistva Vlastimira Miloševića, poznatijem kao "ubistvo na šinama" u kom su na kraju postupka oslobođeni Veljko Belivuk i Marko Miljković ili vezano za postupanje u operativnim obradama Mangusta ili Kroše, Kovačević je odgovorio da nije.

Nastavak suđenja zakazan je za 8. mart kada će, kako je sudija najavila, biti izvedeni novi dokazi dostavljeni od sudije za prethodni postupak, Službe za specijalne istražne metode i UKP.