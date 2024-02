UHAPŠEN KRALJEVČANIN (63): 5 godina davao kredite bez ovlašćenja NBS, kamate zaračunavao i do 20 odsto

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo iz Zakona o bankama, kraljevačka policija uhapsila je M. Đ. (63) iz ovog grada.

On se sumnjiči da se od 2016. do 2021. godine bavio davanjem kredita bez ovlašćenja Narodne banke Srbije, tako što je većem broju oštećenih fizičkih lica sa teritorije Republike Srbije, davao novac u vidu kredita u ukupnom iznosu od 25.350 evra, na koje je zaračunavao kamatne stope u rasponu od 7 do 20 odsto, iako za to nije bio ovlašćen.

Na ovaj način, M. Đ. je, kako se sumnja, sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist od oko dva miliona dinara, na štetu građana. Pretresom stana i drugih prostorija osumnjičenog pronađeno je oko 15.000 evra i 230.000 dinara, kao i veći broj priznanica sa podacima lica kojima je davao kredite.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.