SAHRANJEN NUSRET, MLADIĆ KOJI JE SVIREPO UBIJEN I BAČEN U BUNAR Porodica nije mogla da se odvoji od tela: "Šta nas je ovo snašlo?"

Nusret Destanović (27), mladić koji je brutalno ubijen i čije je beživotno telo pronađeno u jednom napuštenom bunaru u zaseoku kod Tutina, sahranjen je danas u rodnom Đerekaru.

Dženaza namaz počeo je u njegovoj porodičnoj kući, odakle se potom krenulo do džamije u Đerekaru. Od mdadića su se oprostili njegovi najmiliji - otac Šemso, majka Fatima, tri brata i tri sestre, kao i mnogobrojna rodbina i prijatelji.

- Nisam mogla da se odvojim od Nusretovog tela - rekla je jedna od Nusretovih rođaka kroz suze.

- I dalje ne mogu da verujem šta nas je snašlo, kakav gubitak, velika tuga. Nusret je bio mlad, divan momak, dobar, vredan dečko. Od tolikih slobodnih i mladih devojaka, on nađe da bude sa razvedenom ženom, zaljubio se i navukao sebi probleme. Ali opet, zar tako da mu urade? To nisu ljudi, to su zveri.

O Nusretovoj smrti inače, pojavljivale su se oprečne informacije. On je, volšebno nestao pre nekoliko dana, da bi 10. februara, njegovo telo bilo nađeno u bunaru i tada je ustanovljeno da je u pitanju ubistvo, najverovatnije iz strasti ili osvete.

Novopazarska policija brzo je reagovala i za vrlo kratko vreme, identifikovala osumnjičene za svirepo ubistvo momka sa Peštera.

