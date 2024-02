UPRAVO NA KURIR TV! Biljana Urumović, majka nestalog Filipa: Teško je čim uđem u njegovu sobu: KAKO SU MOGLI DA JAVE DA JE UMRO?

Prvi put za medije govori majka Filipa Urumovića iz Klenka, koji je nestao 20. novembra prošle godine.

Kako je porodica podnela lažne vesti o navodnom pronalasku njegovog tela i da li imaju novih, zvaničnih informacija, za jutarnji program Kurir TV govori Filipova majka Biljana Urumović.

Nakon netačne informacije da je pronađeno beživotno telo Filipa Urumovića iz Klenka, porodica se veoma potresla kao i javnost Srbije. Svi su bili iznenađeni kako je tako jedna netačna informacija mogla da dospe u javnost i bude objavljena bez prethodne detaljne pretrage i potvrde od strane nadležnih lica. Kako su na svom Instagram profilu posle toga objavili iz registra Nestalih Srbija došlo je do nesporazuma kako su oni tada naveli.

Novinarka Kurir TV Aleksandra Dražić posetila je članove porodice Filipa Urumovića koji je nestao i pitala njegovog deku Branka Jankovskog kako se osećao kad je pročitao, ispostaviće se, lažnu vest.

foto: Kurir TV

- Najlošije mi je to. Telefon se usijao od zvanja, familija, ovo ono i to. Ali to je mogao da prijavi neko ko nije normalan čovek. To da je pametan čovek to ne bi prijavio. Vi dalje ne znate ko je prijavio taj nestanak. Pokušavate da saznate, ili da... Pokušali su da kažu neko je iz porodice. A iz porodice nije niko prijavio. To mogu da tvrdim. Ne znam i ovi fondacije Nesali, kako su mogli to da objave samo da je mrtav, a da se ne zna ni gde, ni šta je, to ne mogu da shvatim.

Filipovoj majci bilo je užasno kad je čula da joj je sin pronađen mrtav, što se ispostavilo da nije tačno.

- Pa strašno kako mi je bilo. Uđem u njegovu sobu i dovoljno mi je. Ne znam, strašno sam se osećala. I još uvek je tako. A naročito kad sam čula tu vest pre tri dana, da mi oni kasnije nisu rekli da je to pogrešna informacija, odnosno da vi niste objavili, još uvek bismo verovali u to. Ko je to mogao da uradi, mada ne piše tamo nigde, ni odakle, ko je to potvrdio, ali to je ipak teška informacija za sve. Ne znam šta da vam kažem - rekla je Filipova majka.

Novinarku Kurira zanimalo je da li se od tada čula sa policijom.

- Porodica jeste, ja ne. Policija je dolazila 5-6 dana nakon njegovog nestanka, da dam izjavu i posle toga ništa. Zato apelujem na policiju i na sve građane, da što pre pronađu Filipa i jave ako ga prepoznaju.."

Kurir.rs/Aleksandra Dražić