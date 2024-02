ODLOŽENO IZVOĐENJE SKAJ PORUKA KAO DOKAZ PROTIV ŠARIĆA: Adovkati traže da se izdvoje poruke o rođenju deteta i slanju cveća

Suđenje Darku Šariću i njegovom rođenom bratu Dušku, kao i ostalim optuženima koje Javno tužilaštvo za organizovani kriminal sumnjiči da su planirali diskreditaciju i ubistvo svedoka saradnika u drugom postupku, Nebojše Joksovića, izazivanje opšte opasnosti, lažno prijavljivanje i krivično delo iz oblasti zakona o tajnosti podataka, danas je pred Specijalnim sudom trebalo da bude nastavljeno izvođenjem takozvanih "putanja Skaj poruka", ali je na zahtev odbrane to odloženo.

Advokati Darka Šarića, Dalibor Katančević i Marko Janković, zatražili su od sudskog veća da pre izvođenja Skaj materijala koji je stigao iz Francuske, razmotri njihov predlog da se izdvoje prepiske koje se odnose na privatni život, ali i poruke razmenjene između 13. aprila 2020. i 13. avugsta iste godine, jer kako tvrde za to ne postoji naredba suda.

Podsetimo, tužilaštvo tvrdi da je iza jednog broja bio Darko Šarić i to u vreme dok je bio u pritvoru u zgradi Specijalnog suda. U to vreme, kako se navodi, dobio je dete i primao čestitke, što je prema tvrdnjama tužilaštva dokaz da je iza tog broja bio Šarić.

- Pre izvođenja, moramo da rešimo sporna pitanja. Izvedena je već kao dokaz naredba Francuske u kojoj sudija kaže "pristupićete opisu i transkripciji snimljenih podataka", pa kaže "ni jedna sekvenca koja se odnosi na privatni život neće biti deo spisa i biće uništeno", to znači da sve ono što nije obuhvaćeno naredbom, mora da bude uništeno. Ja mislim da ne možemo da krenemo sa porukama, jer sve mora da bude isčišćeno od privatnih poruka, a tužilac upravo na osnovu toga tvrdi da neko stoji iza nekih brojeva. Kada iščistite od privatnih poruka, neće ostati ništa. Sve je moralo da bude uništeno, kakve veze ima rođendan, rođenje deteta sa krivičnih delom? Dakle, to je moralo da bude uništeno. Zađto ja da čitam da li je neko slao devojci sveće, ako iščistite sve od privatnih poruka, nećemo dane da trošimo na to - rekao je Katančević.

Drugi Šarićev branilac, advokat Marko Janković naveo je i da se iz naredbi koje je naše tužilaštvo tražilo i koje su stigle iz Francuske ne postoje za period od 13. aprila 2020. do 13. avgusta iste godine.

- Tužilaštvo je od Francuske tražilo naredbe na osnovu kojih su pribavljene komunikacije, sada kada su pribavljene, kažu da to nisu te. Tužilaštvu takve naredbe ne odgovaraju, jer iz njih vidimo da su primenjivane dve radnje suprotno našem zakonu, hakovanje i prisluškivanje. Tužilaštvo je te naredbe tražilo, postoje naredbe do 13. aprila 2020., sledeća je od 13. avgusta. Dakle, period od 13. aprila do 13. avgusta nije pokriven naredbom. Ako postojanje naredbe pokazuje zakonitost pribavljanja dokaza, nepostojanje onda pokazuje nezakonistost. Komunikacije od aprila do avgusta, ne mogu da se koriste. Čak i da zauzmete kao veće stav da je isprava, ona mora da ispunjava uslove propisane našim zakonom, da bude podobna da bi se u ovom postupku dokazivala neke činjenica. Odnose se na NN lica, za krivična dela preko 10 godina zatvora, nije određeno da služi kao dokaz za blaza krivična dela. U svakom slučaj, ni po jednom osnovu ove nazovi isprave za vas, za nas komunikacije, nisu određene i po nama se ne mogu koristiti kao dokaz.

Advokati su pritom naveli da u spisima postoji preko 10 miliona poruka i da odbrana nije imala vremena da ih iščita, ali je tužilac naveo da su sve u spisima predmeta i da su svi mogli da ih gledaju do sada. Takođe su advokati zatražili da im se dozvoli da kopiraju materijal, kako ne bi morali da ga gledaju u sudu.

Sudija Zoran Šešić saopštio da će se za sada odložiti izvođenje putanja poruka kao dokaza, kako bi odbrana imala više vremena da izvrši uvid u njih, ali da će to biti učinjeno na sledećem suđenju, zakazanom za sredinu marta. Inače, sud je ranije prihvatio zahtev odbrane da se izvode samo putanje, bez identifikacije korisnika a da je na tužilaštvu da dokaže ko je te brojeve koristilo.

