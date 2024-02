RODITELJI UPLAŠENI PRILAZE NOVINARIMA! Kurir televizija ispred škole Vladislav Ribnikar: Ne znaju šta se dešava

U još jednom uznemirujućem obrtu u OŠ Vladislav Ribnikar, deca su danas napustila školu nakon što je školskom policajcu prijavljeno da učenik osmog razreda nosi nož.

MUP je potvrdio ovaj incident, a proverom je utvrđeno da je dečak zaista imao nož u svom ranču. Majka učenika tvrdi da taj nož nije iz njihove kuće.

Srećom, u ovom trenutku nema izveštaja o povređenima, a čini se da dečak nije pretnja nikome u školi.

Milan Rašević, urednik video sektora Kurira, i Ivan Miletić, ekspert za odbranu i bezbednost, gostovali su u emisiji Puls Srbije povodom ovog incidenta.

- Ono što znamo do sada je da je u rancu jednog od učenika osmog razreda pronađena nož. Školskom policajcu to je prijavio jedan od njegovih vršnjaka. Nakon te dojave, oduzet je ranac učeniku, otišli su svi zajedno u kancelariju direktora škole, otvorili su ranac i pronašli zaista nož. Učenik je negirao da je nož njegov, kontaktirana je hitno njegova majka, koja je takođe došla na lice mesta i negirala da taj nož potiče iz njihove kuće. O čemu se radi, očekujemo da saznamo u narednim minutima. Ovaj incident desio se upravo na dan i gotovo istovremeno, kada se u Palati Pravde saslušava i jedna od majki ubijene dece onog zlokobnog 3. maja. Dakle, jedna od udarnih vesti danas je upravo bilo njeno svedočenje, još jedno potresno - otkrio je Rašević.

Miletić smatra da su mere prevencije dale rezultat.

- Ovaj incident nam govori da preventivne mere sa školskim policajcima, odnosno sa povećanim prisustvom policije, daju rezultat. Jer na vreme je uočeno ovako nešto, što je dobra stvar. S druge strane, nam isto pokazuje da moramo da radimo i na onim unutrašnjim preventivnim merama, odnosno angažovanje psihologa, psihijatara. Ako nastavnici primete da neko dete je povučeno, da crta neke čudne crteže na likovnom sa previše oružja, noževa, sa nečim što bi bilo. Da to mora da se da do znanja direktoru škole ili psihologu škole ili pedagogu, da bi se odmah intervenisalo i sa takvim detetom radilo, da se razume zašto to dete ima te potrebe. Znači, mora da se radi dvojno i prevencija da dođe do ovakvog incidenta kao što je pokazalo se uspešnim, ali i ona svakodnevna prevencija rada sa decom je neophodna i bitna, jer deca iz različitih razloga imaju određene frustracije - rekao je Miletić.

Rašević je dodao da dečak nikome nije pretio i tvrdi da nije znao za nož.

- Prema najnovijim informacijama nije bilo povređenih u incidentu, na svu sreću i dečak nikome nije pretio. Dakle, on možda zaista i nije znao da je nož kod njega, što mi za sad deluje malo verovatno, ali nam je potvrđeno iz više nezavisnih izvora da dečak se nije uopšte ponašao problematično. Što uliva još veću dozu nesigurnosti i neizvesnosti, kako prepoznati na taj način simptome ponašanja - rekao je Rašević.

Reporterka Kurirra Teodora Pivljanin uključila se ispred škole Vladisla Ribnikar u emisiju gde je otkrila najnovije informacije.

- Mi smo upravo stigli ispred osnovne škole Vladislav Ribnikar. Kao što možete da vidite, učenici trenutno napuštaju osnovnu školu Vladislava Ribnikar. Ovde ima mnogo novinarskih ekipa, to moram da naglasim, jer su svi dobili nezvanične informacije do kojih smo došli i mi, a to je da je kod učenika osmog razreda pronađen nož, tačnije u njegovom rancu - rekla je reporterka i dodala:

- Njega je prijavio drugi učenik školskom policajcu, koji je nakon pretresa osmaka utvrdio da nož zaista i jeste u njegovom rancu. Navodno je dečak rekao da ne zna odakle mu taj nož. Njegova majka je takođe rekla da to nije bio njihov nož. Dalje istraga je kako su rekli u toku, mi ovde ne vidimo policiju. Roditelji još nisu upućeni šta se dešava u školi.

Podsetimo, teška tragedija se dogodila 3. maja prošle godine u istoj školi, kada je trinaestogodišnjak izvršio masovno ubistvo, ubivši devet đaka i jednog čuvara.

