TREĆA KOMPOZICIJA SA OPASNIM MATERIJAMA KOJA ISKAČE IZ ŠINA: U Pirotu se izlivao amonijak, a u Zaječaru fosforna kiselina

Voz koji je prevozio fosfornu kiselinu za firmu "Eliksir" iz Prahova iskočio je iz šina danas u železničkoj stanici u Rumi. Vagoni su iskliznuli 300 metara od železničke stanice.

Nije došlo do prevrtanja vagona niti do curenja kiseline, a kako Kurir nezvanično saznaje očekuju se stručnjaci iz Beograda koji će proceniti štetu.

Ovo nije prvi put da kompozicije koje prevoze opasne materije za "Eliksir" iskaču iz šina.

U decembru 2022. godine, kompozicija sa amonijakom u vlasništvu "Eliksira" je iskočila iz šina u blizini Pirota, i tom prilikom je iscurila određena količina ove supstance.

Tada su preminule dve osobe, od kojih je jedan bio turski kamiondžija, dok je najmanje 51 osoba zatražila medicinsku pomoć zbog trovanja amonijakom.

Samo nekoliko dana kasnije, na pruzi Zaječar-Knjaževac iskliznuo je iz šina vagon teretne kompozicije u kojoj se nalazila fosforna kiselina "Eliksira".

Ni tada, kao ni danas, samo pukom srećom nije došlo do curenja fosforne kiseline.

"Eliksir grupa" se oglasila saopštenjem koje prenosimo u nastavku teksta.

U ponedeljak 26. februara u jutarnjim časovima došlo je do iskliznuća 4 vagon cisterne u kojima se prevozila fosforna kiselina iz Prahova do Šapca. Fosfornu kiselinu teretnim vagonima prevozila je Srbija Kargo za Elixir Grupu, piše u saopštenju. Prilikom iskliznuća vagona sa fosfornom kiselinom nije došlo do curenja, prevrtanja, niti isparenja i nema nikakve opasnosti po zdravlje ljudi i životnu sredinu, naglašavaju u saopštenju. Vagone kojima se prevozila fosforna kiselina Elixir Grupa zakupila je od kompanije „Atir-Rail” iz Francuske. Vagoni se redovno servisiraju i održavaju u skladu sa važećim zakonima i propisima, dodaju iz Elixir Grupe. Detalje o uzrocima ovog incidenta utvrdiće nadležni organi. Elixir Grupa je u punoj saradnji s istražnim timovima i pruža sve neophodne informacije i podršku u cilju temeljne analize događaja.

