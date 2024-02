PRAVDAO SE DA JE OMAMLJEN CRNOM MAGIJOM, A SAD SE VADI NA PSIHIČKE PROBLEME! Odloženo suđenje Stojanu zbog ubistva maloletnice

U Višem sudu u Beogradu danas je odloženo suđenje Stojanu Iliću (39) iz Ripnja, koji se tereti da je u 10. aprila prošle godine nasmrt nožem izbo komšinicu Nevenu P. (16), a potom pokušao da ubije članove njene porodice.

Današnje ročište odloženo je zbog odluke sudskog veća da se ponovo ispitaju sudski veštaci koji su na prethodnom suđenju detaljno objasnili da li okrivljeni pati od nekog vida psihičkog poremećaja, kao i da li je bio uračunljiv u trenutku kada je počinio zločin.

okrivljeni stojan ilić foto: Nemanja Nikolić, Privatna Arhiva

- Smatram da treba opet da ispitamo sudske veštake i utvrdimo da li moj klijent pati od neke duševne bolesti, što bi znatno uticalo na tok i ishod ovog suđenja. Moj klijent je prema medicinskoj dokumentaciji koja je dobijena iz Doma zdravlja Voždovac imao psihičkih problema, kao i terapiju i to je dokumentacija koju su veštaci pregledali, u međuvremenu je došlo do novih dokumenata i nalaza i to od lekara iz Okružnog zatvora u Beogradu, gde se okrivljeni i nalazi. Terapija je promenjena, a u pitanju je još jedna dijagnoza pa samim tim tražim da se opet pozovu veštaci i da se analizira i ova nova terapija i dijagnoza od strane tog lekara - naveo je branilac okrivljenog, a sudsko veće se nakon pauze složilo sa advokatom odbrane i na sledećem ročištu biće pozvani veštaci.

Pa da podsetimo, na prethodnom ročištu Stojan Ilić je detaljno je izneo svoju odbranu, koja je bila i više nego sramna.

ovde je stojan ilić ubio maloletnu komšinicu i ostavio je u šumi foto: Nemanja Nikolić

- Sve ovo što se desilo liči mi na neku crnu magiju, kao i moje psihičko stanje! Oštećena porodica se bavila crnom magijom i to sam primetio tako što sam kada odem kod nekog ko se bavi tim meni je bolje, a njima lošije. Takođe, kada bi išao u crkvu ili manastir oni bi bili loše, osećali su to da idem negde za moje dobro - rekao je okrivljeni Ilić tada i dodao:

- Dan pre nego što se desio zločin celu noć sam pio. Popio sam pola litre rakije i šest, ili sedam piva, a uzeo sam i dva ili tri bromazepama. Nisam spavao, možda neka dva sata. Inače, ja kad pijem ne jedem, samo pušim cigare.

kuća u kojoj je stojan ilić izbo članove porodice nevene p. foto: Petar Aleksić

Ilić je potom u svojoj odbrani naveo i da ga je žrtva izazivala i vređala pre nego što je "pukao" i ubio je. Takođe, dodao da je nakon ubistva otišao i pokušao da ubije članove njene porodice, ali se tih detalja ne seća.

Sledeće suđenje zakazano je za 2. april na kome će sudski veštaci iznositi svoje mišljenje o novim medicinskim dokumentima.

Bonus video:

01:58 Beograd, nastavljeno sudjenje Belivuku, pokrivanje