BELIVUK U SUDNICI SA SUPRUGOM I TAŠTOM: Počinje proces za pranje para TVRDI DA JE BIO RADNIK U PODRUMU PIĆA

Organizatori kriminalne grupe koja se tereti za sedam ubistava, Veljko Belivuk i Marko Miljković, danas bi prvi put u boksu za optužene u sudnici Specijalnog suda u Beogradu trebalo da sede zajedno sa suprugama, Bojanom Belivuk i Tanjom Miljković jer im je za 10 sati zakazan početak pripremnog ročišta za pranje para. Osim zloglasnik vođa klana, optužnicom su obuhvaćeni i optuženi pripadnik kriminalne grupe Filip Ivanovski koji se brani sa slobode, njegova supruga Marija Milutinov ali i Belivukova tašta Snežana Đorđević.

Miljković, Belivuk i supruge foto: Nikola Anđić, Kurir, Stefan Stojanović, Dado Đilas

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal ih, podsetimo, teteti da su prljav novac zarađen od kriminala ulagali u legalne tokove kupovinom stanova, kuća, građevinskog materijala, placeva, automobila i satova.

- Posle pripremnog ročišta, koje je zatvoreno za javnosti, sud će zakazati glavni pretres na kom će optuženi moći da iznesu detaljnu odbranu - potvrđeno je za Kurir.

Optužnicom za pranje novca, Miljkoviću je na teret stavljeno da je imovinu kupovao i na ime pokojnog dede Miladina Miljkovića.

- Marko Miljković, u periodu od 18. avgusta do 10. juna 2016. na ime pokojnog dede Miladina Miljkovića koji se formalno predstavljao kao kupac, gotov novac koji je pribavio vršenjem krivičnih dela ulagao je u kupovinu nepokretnosti na teritoriji Beograda. Pokojni Milandin Miljković koji je znao da njegov unuk nema zakonitih prihoda, uzeo je novac od unuka na ruke i uložio ga za kupovinu trostobnog stana od 62 kvadrata u prizemlju zgrade u Čačanskoj ulici i porodičnu stambenu zgradu na istoj parceli u ukupnom iznosu od 83.000 evra, koji je prodavcu dao "na ruke", potom je u oktobru iste godine na svoje ime kupio stan od 54 kvadrata u stambenoj zgradi u Krnjači za 42.000 evra a u junu 2016. i četvorosoban stan od 137 kvadrata na Paliluli za pet miliona dinara - navodi tužilaštvo kako je Miljković na ime pokojnog dede, koji je prema dokazima imao u to vreme penziju nešto veću od 14.000 dinara s kojom je jedva mogao da preživi, kupio vredne nekretnine.

U optužnici se potom navodi i da je bračni par Miljković na ime Tanje Miljković u Ulici Živka Davidovica 83 kupio stan od 79 kvadrata, kao i dva garažna mesta.

Kuća u Čačanskoj foto: Nikola Anđić Odbrane Vade se na roditeljski dodatak i taštinu penziju Optuženi za pranje novca na saslušanju su negirali izvršenje krivičnog dela. Belivuk je izjavio da je zaposlen kao koordinator u podrumu pica sa mesecnom zaradom oko 60.000 dinara i da radi na poslovima obezbedenja. Naveo je da nije ucestvova u kupovini placa u Kozarcevoj ulici niti gradnji na placu vec je sve to cinila njegova tašta Snežana Đordevic od njene uštedevine. - Ja i moja supruga radimo oko 20 godina nekada sam radio i po dva posla. Sve smo štedeli i sklanjali sa strane - izjavio Belivuk navodno na salušanju a njegova supruga je dodala i da nikada nisu "izlazili po splavovima, pili šampanjac, drogirali se ili pušili, već da su štedeli svaki dinar". Miljković je izjavio da mesečno zarađuje 1000 do 2000 evra na poslovima obezbeđenja. Za svadbu u Metropolu, rekao je da su on i Tanja dobili preko 200 hiljada evra u kešu. Bojana Belivuk je izjavila u istrazi da je zaposlena u rentakar i da mesečno prima 60000 dinara i da za rođenje trećeg deteta dobija roditeljski dodatak od 100 evra. Rekla je da je radila razne poslove, da su 2017. i 2018, imali rođendane deč ije sa po sto gostiju i da je svako doneo minimum po 50 evra. Tašta ima penziju oko 40.000 dinara, štedela i priznala da je kupila plac u Kozarčevoj, ali je tvrdila da je joj oni nisu dali novac.

Kada je reč o imovini Miljkovića, u optužnici se navodi i da je prljavim novcem u februaru 2020. kupio blindirani "BMW" po ceni od 50.000 evra, u aprilu "BMWX5" za 2.604.000 dinara, na ime Luke Gaćeše, zatim u aprilu "pasat", na ime oca Milorada Miljkovića, a posle ubistva Zdravka Radojevića u novembru sa njegovog placa odvezao i "BMWI3".

- Na ime treće osobe je u novembru 2020. kupio "škodu kodial", a od početka 2020. do decembra 2021. u vilu u Čačanskoj koju je sagradio, novac ulagao u materijal i najsavremeniji video nadzor sa rotirajućim kamerama koji je platio 536.945 dinara - navodi se u optužnici.

Veljko Belivuk i Bojana Belivuk, kako tvrdi tužilaštvo, od 26. januara 2016. do 30. avgusta 2018. na ime Bojane Belivuk koja je znala da njen suprug nema zakonitih prihoda kupili građevinsko zemljište u Vrčinu, zatim stan od 80 kvadrata u Živka Davidovića 83 i to ukupno 132.445 evra. Takođe, Bojana Belivuk od 2. marta 2016. do februara 2021., kada je njen suprug uhapšen, plaćala je zakup parking mesta u istoj zgradi i kupovala automobile, "Citroen C4", "rendž rover evok", "folskvagen tiguan, škodu superb".

- Na ime Belivukove tašte Snežane Đorđević u oktobru 2019. kupili su stan od 42 kvadrata u Kozarčevoj ilici na Zvezdari, kao i dva ara i 77 kvadrata po ceni od 90.000 evra . Veljko i Bojana su potom srušili kupljeni objekat i počeli bespravno da grade višespratnicu dimenzija 18 puta 12 kvadrata, odnosno prizemlje i dva sprata, ulagali prljav novac u materijal, radnike - navodi se u optužnici.

Tanja Miljković i Bojana Belivuk foto: Kurir, Petar Aleksić

U optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal otkriveno je i da je prilikom pretresa Belivuka i Miljkovića na aerodromu u Beogradu 29. januara 2021., pet dana pred hapšenje kada su se vratili iz posete Radoju Zviceru, kod Belivuka pronađeno 7.000 evra, kao i jedan "rolex", koji su mu tada oduzeti, a kod Miljkvoića dva roleksa i 6.850 evra.

Ivanovskom i njegovoj suprugi je na teret stavljeno da su novac koji je Filip Ivanovski pribavljao kroz trgovinu marihuanom, uložili u kupovinu nepokretnosti u Pančevu, tako što je Ivanovski davao gotovinu Mariji Milutinov, koja je znala da nema zakonite prihode za kupoviu nepokrertnosti, kupili stan površine 79 kvadrata u Ulici Lava Tolstoja, po ceni od 73.865 evra.