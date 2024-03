Srbiju je potresla vest o smrti mladog bračnog para iz Novog Sada. Otkriće da su u stanu u Petrovaradinu pronađena beživotna tela njihove dece, dodatno je šokirala javnost.

Milan Đurić, gradonačelnik Novog Sada uključio se ovim tragičnim povodom u jutarnim program Kurir televizije.

- Ne pamtimo ovakvu tragediju koja se dogodla u petak na subotu. Sećamo se požara u klubu kontrast i u kafiću Launž kada je stradalo dosta mladih ljudi. Ovo nije vreme da prebrojavamo koliko ima nastradalih ljudi. Činjenica je da su četiri života nestala. Apelovao sam na policiju utvrde sve činjenice i sve okolnosti kako bi što pre saznali i mi i celokupna javnost šta se tačno dogodilo i šta je to uzrokovalo. Ne sećam se da se ikada tako nešto dogogilo - rekao je Đurić i dodao:

03:05 GRADONAČELNIK NOVOG SADA ZA KURIR: Ovo je nezapamćena tragedija, apelovao sam na policiju da upotrebi sve raspoložive ljude!

- Službe rade svoj posao, ali bilo bi neozbiljno od mene da iznosim bilo šta u javnost. Treba ih pustiti da koncentrisano i profesionalno rade. Na dnevnoj smo komunikaciji, od trenutka samoubistva bračnog para. Tražio sam da uključe sve raspoložive ljude kako bi saznali šta je razlog ove velike tragedije.

A povodom mogućeg uvođenja dana žalosti gradonačelnike je rekao:

- To ćemo videti. Kažem treba što pre razjasniti sve okolnosti ovog slučaja. Neki opozicioni političari nažalost to zloupotrebljavaju. Pitaju zašto se ne uvodi dan žalosti kad za to postoji zakonska mogućnost, a ona protestuju protiv izgradnje cvrkve na Limanu.

