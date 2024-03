ANDRIJINA SLIKA, BELI BALONI I PARKIRANI AVIONI: Potresna scena u Zemunu, roditelji obeležili rođendan dečaka ubijenog u Ribnikaru

Roditelji talentovanog pijaniste Andrije Čikića koji je brutalno ubijen u masakru koji je počinio dečak - ubica 3. maja prošle godine, obeležavaju njegov 15. rođendan sa prijateljima i njegovim drugarima iz razreda na aerodromu 13. maj u Zemunu.

Andrija Čikić je bio omiljeni dečak u društvu, kako u muzičkoj školi tako i u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, a tome može i da posvedoči današnje okupljanje njegovih prijatelja i porodice koji su u njegovu čast došli na aerodrom jer je njegova prošlogodišnja želja bila da proslavi rođendan sa drugarima na ovom mestu.

Na skupu se mogu videti i roditelji ubijene dece Eme Kobiljski, Andrijane Dukić i Angeline Aćimović, kao i sestra ubijenog Dragana Vlahovića, čuvara škole koji je pored devetoro učenika, deseta žrtva dečaka-ubice.

1 / 40 Foto: Nenad Kostić

- Ovde smo zato što je ovo bila Andrijina želja da proslavimo rođendan baš na aerodromu jer sam ja sportski pilot. Prošle godine smo planirali da to obavimo, ali tada je bilo na varljivo martovsko vreme i bilo je puno kontrolnih u školi pa smo iz tog razloga odložili taj rođendan za maj, jer su ti dani pogodni za letenje. Ta želja se nije ostvarila, znate zašto. Andrija i ja smo uvek držali do obećanja i zato smo odlučili da ga sada obeležimo. U tome su mi pomogle kolege na aerodromu. Kad poletimo imamo i jedno iznenađenje, ne smem da pričam o čemu se radi, jer to onda ne bi bilo iznenađenje - nasmejala se Suzana tokom obraćanja i nastavila:

- Andrija sigurno gore pravi žurku sa drugarima, ali i onima iz Dubine i Malog Orašja. Sigurno prave neku svoju žurku. U svemu ovome imam i posebnu pomoć a to je ovo vreme, a znam i ko mi je pomogao u tome.

Na skupu, proslavi rođendana koja je organizovana na sportskom aerodromu mogu se videti i drugari iz Andrijine muzičke škole koji su došli sa instrumentima i očekuje se da će oni u jednom trenutku svirati njegove kompozicije.

01:09 Na aerodromu 13. Maj u Zemun Polju Rođendan Andriji Čikiću

Takođe, sve vreme se može čuti muzika koju je svirao talentovani pijanista i mladi kompozitor.

Inače, između dva sportska aviona izložene su dve fotografije Andrije Čikića.

Beli baloni, baloni u obliku srca i simboličkog broja 15 mogu se videti u dvorištu aerodroma. Na izloženom stolu u dvorištu aerodroma stoji uramljena fotografije, a ispred dve sveske i brojne hemijske. Prisutni su prilazili jedan po jedan i ostavljali potresne i emotivne poruke povodom rođendana.

- Jako mi je teško, ne znam ni šta bi napisala, sve bi mu sad ispričala, ali nekako ne znam od čega da počnem - rekla je jedna rođaka ubijenog Andrije i dodala da ovo nešto posebno i veliko što su uradili njegovi roditelji.