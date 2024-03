"SMELA SAMO DO PRODAVNICE, SVE JOJ BRANIO" Progovorila Martinina rođaka: Otkrila kako je izgledao njihov život! POTRESNI DETALJI

Pred stotinak rođaka i prijatelja uz pratnju crkvenog hora sahranjeni su devojka Martina i njena dva sina na lokalnom groblju u Bačkom Petrovcu. Njeni najbliži su neutešni, a kako se nakon sahrane moglo čuti, oni za tragediju krive oca dečaka.

Tiho i između sebe, najbliži govorili su: "Za sve je on kriv" misleći na njenog supruga koji je sa njom skončao skokom sa solitera u Novom Sadu.

- Bila dobra devojka, a on ju je odvukao od porodice i posvađao sa njima! Pa vidite da ni sa svojom porodicom nije bio u dobrim odnosima - priča kroz suze rođaka.

foto: Privatna arhiva

Išla samo do prodavnice

Kako je ispričala nakon sahrane, njeni najbliži su čuli kako joj nije dozvoljavao da izlazi sa decom van kuće.

- Ljudi su znali da je ona mogla da ide najdalje do prodavnice. Samo se po dvorištu iznajmljene kuće u Petrovaradinu sa decom igrala. Bila je brižna majka i ne možemo da verujemo da je ona kriva za to. Ne bi ona ruku na decu digla. To je njena krv, naša krv... - priča uplakana sagovornica "Blica".

Dodaje da cela porodica sumnja da ju je zaludeo, a možda čak i prisilio da sve to urade.

- Koliko znamo, nije joj dao ni da se zaposli. Kada je prvi sin napunio godinu dana mogla je da počne da radi, a mali da ide u vrtić. Međutim, izgleda da joj nije dao. Užas! Ovakvu tragediju ne pamte generacije unazad! Veliki je greh izvršiti samoubistvo, a kamoli deci nauditi. Neka im je Bog u pomoći! - jada se sagovornica.

Podsetimo, prvi toksikološki rezultati obdukcije dece za koje se sumnja da su ih ubili majka i otac pokazali su da su im u telu nađene određene supstance koje bi mogle dovesti do njihove smrti.

Mladi bračni par, izvršio je samoubistvo u petak skokom sa zgrade na Limanu 2.

Oni su oko 22 časa u petak ušli u zgradu na Bulevaru cara Lazara 7, popeli se na poslednji sprat, razbili staklena vrata i ušli na krov, a zatim zajedno skočili u smrt, a prema rečima stanara ove višespratnice, oni nisu njihove komšije. Bračni par je identifikovan na osnovu otisaka prstiju.

foto: Zorana Jevtić

Ubrzo potom je otkriveno da je ovaj bračni par, pre nego što su izvršili samoubistvo, ubili sopstvenu decu.

Tela dvojice dečaka od jedne i tri godine pronađena su u kući u Petrovaradinu.

Motivi zagrobnog života

U kući u kojoj je živeo bračni par sa decom pronađeni su egipatski simboli na zidovima. Navodno, simboli su nađeni u dnevnom boravku, a u sobi u kojoj su spavali je bio bračni krevet i krevetac.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.

Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.

Kurir.rs/Blic