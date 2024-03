"OBEZBEĐENJE SKLANJALO LJUDE I DOBILO NOŽ PO GLAVI!" Vasiljević ispričao jeziv događaj iz kluba: Ova stvar ga je spasila

Policije Srbije i regiona intenzivno tragaju za Vasilijem Gačevićem i Markom Daničićem koji su sumnjičeni da su na krvav način ubili kik boksera Stefana Savića.

U međuvremenu, Više sud u Beogradu naložio je raspisivanje međunarodne poternice za njima i gde god da budu uhapšeni, biće brzo isporučeni Srbiji. Nažalost, ovo je samo još jedan slučaj ubistva profesionalnog sportiste.

Za poslednjih šest godina, čak pet MMA boraca i kik boksera ubijeno je na sličan način. Naime, anatomija ovakvih zločina bila je gotovo istovetna. Reč je od ranije, o nerasčišćenim računima, najčešće je zbog banalne tuče, zbog pogleda, retko kad zbog nekih unosnih poslova.

Zoran Vasiljević, bivši šef obezbeđenja Zorana Đinđića i kik boks instruktor, objašnjava da je u klubovima danas teže intervenisati jer su gosti koji prave problem najčešće pod uticajem narkotika.

- Vremena su drugačija nego pre 20 do 30 godina kad sam ja radio te stvari. Tada je bilo mnogo više viteštva. Tada su ljudi bili normalniji, da kažem. Sada do sukoba dolazi uglavnom bez razloga, uglavnom iz sujete ili uglavnom zbog hemije koja se mnogo više koristi sada nego nekada. N ekada neko izgubi glavu zbog pogleda samo, a nekada se to desi zato što su tu računi koji su stavljeni pod tepih od pre nekoliko godina, sazrelo je vreme i neko krene da se osveti na neki najbrutalniji način i napravi se tragedija neka velika - rekao je Vasiljević.

Ukoliko dođe do konflikta u klubu, pripadnici obezbeđenja nastoje da situaciju reše na miran način, ali u praksi često je drugačije.

- Oni imaju pravila ponašanja da budu vrlo kulturni, da ne prave problem u tom klubu, jer ako naprave problem i ako se desi manje će ljudi doći sutradan. Tako da su to neka pravila ponašanja kojih se oni uglavnom pridržavaju. Mada smo gledali na nekim klipovima da obezbeđenje opali čoveka po glavi i nokautira ga klasično iz čista mira, ali to su neki izuzeci. Uglavnom oni priđu, priđu upozore, kulturno nasmejani, međutim često to nema efekta. Đavo dođe po svoje, prvi odreaguju uglavnom ti koji prave probleme. Oni nemaju osećaj realnosti, nemaju osećaj straha, naročito ako su na drogama. Onda je tu problem veliki za obezbeđenje - naveo je Vasiljević i dodao:

- Jedan moj učenik koji je veliki, jak, respektabilan, 120 do 130 kila, šampion u ovom našem sportu. Desilo se tako da je sklanjao ljude govoreći "izađite molim vas" i dobio je nož po glavi. Sva sreća udario je kost iza uveta, inače da je promašio kost i da je probo meko tkivo ko zna šta bi napravio. U tom momentu obezbeđenje reaguje brutalno prema takvima koji ugroze njihove kolegi.

Obezbeđenje čine najčešće profesionalni sportisti, a napadi na njih uglavnom su iz zasede.

- On mora sportistu da napadne brzo, pokvareno, sa oružjem. Zato se i dešavaju ovi slučajevi. To je neki ambijent, naročito kad se radi noću, koji odudara od ringa. Znači nije to borba pa idemo, ne. Ne znaš da li ćete napasti s leđa. Ne često, ali se dešavaju tako fatalne slučajevi. Da neko ko je spreman da se bori na internacionalnoj strani, za neke evropske titule u MMA-u ili u kiksboksu i u boksu, da izgubi glavu. Jedan pokret, nož između rebara prođe i izgubi glavu veliki šampion. Suzbijanje nasilja u klubovima može biti uspešno samo doslovnom kaznenom sudskom praksom. Svako ko postegne za nasilje, mora da ima svest da će za to i odgovarati - rekao je Vasiljević.

04:51 OBEZBEĐENJE SKLANJALO LJUDE I DOBILO NOŽ PO GLAVI Vasiljević ispričao jeziv događaj iz kluba: Ne znaš da li će napasti sa leđa

Podsetimo, Stefan Savić, talentovani MMA borac i reprezentativac Srbije, ubijen je 25. februara ove godine nakon svađe. Uroš Stefanović, MMA borac, ubijen je 3. septembra 2021. dok je obezbeđivao jednog novosadskog biznismena. Kragujevčanin Radoš Joksimović, MMA borac, brutalno je likvidiran 20. septembra 2019. u jednom restoranu. Kik bokser Nikola Jović, iz Leskovca, brutalno je ubijen u parkiću blizini svoje zgrade u ovom gradu. Predrag Milovanović, iz Čuprije, bodibilder i kik bokser, ubijen je 7. juna 2018. hicima iz vatrenog oružja.

