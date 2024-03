JEZIVO! "PROFESORKA NA FAKULTETU UBILA MUŽA I ISEKLA GA NA KOMADE" Blažo Marković: Policija se zaprepastila kada je otvorila gepek

Muškarci, kao žrtve porodičnog nasilja, sve je češća pojava u našoj zemlji koja je naročito eskalira tokom poslednjih nekoliko godina.

Slučaj koji je uznemirio Srbiju je ubistvo pre godinu dana kod Zrenjanina, gde je žena, pošto je svog partnera likvidirala na spavanju, isekla njegove delove tela na komade i skuvala ih u loncu.

Jučerašnje ubistvo muškarca kod Požege, još jedan je alarm da na neki način žene, kako se to kaže, uzvraćaju udarac. Međutim, često su ovakva ubistva posledica višemesečnog i višegodišnjeg maltretiranja koje žene trpe.

Žene muževe uglavnom ubijaju na spavanju. Nakon godina maltretiranja to se dešava sekirom, tvrdim predmetom, ređe nožem jer napad sečivom ne mora da znači automatsku smrt.

- Muškarce ubijaju, zar ne? Moramo to tako da kažemo, ali izgleda da je to ono što smo i govorili svih ovih godina, da je to došlo do toga da se izjednačilo to da i žene ubijaju svoje muževe, muškarce ili ljubavnike. Sve je to posledica jedne stvari, da ne možemo samo da pričamo o nasilju nad ženama koje su ubijene, nego da su žrtve i muškarci. Ovde u ovom slučaju sam video da je taj muškarac koji je ubijen jednostavno nije imao pravo glasa, ona ga je maltretirala i tako - rekao je Blažo Marković i dodao:

- Više ima muškaraca koji su maltretirani, ja sam to i tvrdio, iako sam poznat po tome da branim i prava i ženski integritet najviše u ovoj državi. Ali iskreno da vam kažem da u poslednje vreme, pogotovo od 2012. godine od kada se promenio zakon u korist žena. Srbija je počela polako da liči na matrijarhalnom društvu, da žene vode glavnu reč. Kroz vreme će se videti da će muškarcima sve više i više biti potrebne sigurne kuće. Z ato što kada muškarac nešto napravi, to svi mediji pišu, samo na Kuriru sam čuo da ste preneli da je žena ubila.

Slučajevi masakriranja muškaraca su novi i neobični, jer žene veoma retko nakon ubistva maltretiraju žrtvu. Kasapljenje je uglavnom znak strašne psihopatije i besa koji žena oseća zbog zlostavljanja.

- Ispričaću jedan slučaj, možda je to sad u ovom trenutku najzanimljivije. Policija je zaustavila u Nemačkoj jednu ženu koja je bila profesorka na fakultetu. S asvim slučajno su videli krv i rekli šta ste uradili. Ona je sasvim normalno rekla to mi je muž. Kaže kako muž, pa kaže muž, isekla sam ga na komade. Oni kad su otvorili, zaprepastili su se. Znači na najsitnje komadiće ga je odnela, htela je da ga odnese negde i da ga zakopa - rekao je Marković.

Tokom 2022. i 2023. godine, u porodičnom nasilju ubijena su 32 muškarca širom Srbije. Zbog surovosti koje su pokazale tokom ubijanja svojih muževa, u javnosti su nazvane crnim udovicama, a slučajevi su uznemirili celu zemlju.

Podsetimo, Tereza P. iz Zrenjanina uspavala je lekovima svog supruga, ubila ga, a zatim isekla motornom testerom i sve to dok su deca još bila u kući. Srbiju je šokirao slučaj u jednom selu kod Leskovca, kada je Biljana Stojanović ubila muža, a zatim ga zabetonirala u buretu. Jasmina S. iz Lazarevca početkom marta 2022. godine je na smrt izbola supruga Sinišu u njihovom stanu i nekoliko dana njegovo telo krila u spavaćoj sobi.

Nasilje neminovno proizvodi još veću agresiju i gnev. Zlostavljanje je često okidač za zločin. Apelujemo na sve žrtve nasilja, bez obzira na to koliko su pola, da prijave nadležnima pre nego što bude prekasno.

