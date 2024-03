SANELA OSUMNJIČENA DA JE UBILA MUŽA BRANILA SE ĆUTANJEM: Obdukcija pokazala da je uboden nožem u SRCE

Sanela Stevanović (45) koja je osumnjičena da je u sredu u noć nožem ubila svog muža Miroslava Stevanovića (55) u selu Prijanovići kod Požege u prisustvu advokata prilikom davanja izjave u policiji branila se ćutanjem.

- Za razliku kada je policiji pri hapšenju govorila da je udarila muža, pa da nije, da ga je ubila, pa nije, da bi opet rekla da jeste, u zvaničnom delu u prisustvu advokata ona se branila ćutanjem. Očekujemo da će joj biti određen i dalje pritvor – saznajemo od izvora bliskog istrazi.

U kobnoj noći došlo je do svađe između Sanele i Miroslava u kuhinji sa trpezarijom i dnevnim boravkom, koja je rezultirala ubistvom. Urađena je obdukcija žrtve.

foto: RINA

- Obdukacija je pokazala da je smrt nastala usred uboda noža u srce. Na glavi je žrtva imala lakše povrede, u vidu razderotina, koje su nastale od dva do tri udarca. U kuhinji se nalazi šporet na drva i pored su bile cepanice. Pretpostavlja se da su te povrede na glavi nastale usled udaraca cepanicom. Međutim, u toku istrage nije nađena krvava cepanica, pa se pretpostavlja da je tu cepanicu bacila u vatru u šporetu i sagorela – saznajemo od našeg izvora.

Inače, Sanela i Miroslav su u bračnoj zajednici živeli oko tri godine. Komšije kažu da ona iza sebe ima više propalih brakova i petoro dece. Još kažu da je često bila pijana i u takvom stanju kinjila svog muža.

foto: RINA

S druge strane, on je prema objavama na svojoj FB stranici objavljivao zajedničke fotografije sa potpisom „ženče moje“, što komšije smatraju da ju je mnogo voleo.

- Za njega nemamo nijednu ružnu reč da kažemo. Bio je dobar, vredan i pošten čovek, i svi smo se pitali šta će on sa njom. Ona je bila loša po njega. Svi su to videli, pa i on, ali nije hteo da je ostavi – kažu komšije.