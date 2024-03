"ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU ON SNOSI NAJVEĆU ODGOVORNOST" Stručnjaci i bivši robijaš ukazali na JEDNU osobu iz zatvorskog OSOBLJA

Zastrašujuće mučenje u zatvoru je doživeo Stanimir Brajković (74) kog su cimeri iz ćelije tukli, zlostavljali, silovali drškom od metle, terali ga da pije njihov urin, polomili mu rebra i mučili ga do smrti.

Stanimir je u zatvoru u Padinskoj Skeli završio jer nije platio kaznu od 30.000 dinara zbog bacanja petarde, a bio je u ćeliji sa još trojicom mladića koji se sada terete za teško ubistvo, a koji su već izdržavali kaznu zbog destine krivičnih prekrašaja.

foto: Zorana Jevtić

Posle više od mesec dana od strašnog ubistva, danas je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija suspendovala i udaljila sa posla upravnika Kazneno popravnog zavoda u Padinskoj Skeli i još deset zaposlenih zbog propusta koji su otkriveni unutrašnjom kontrolom.

Kako je dozvoljeno da starac umre od prebijanja, mučenja i silovanja u Padinskoj Skeli? Da li čuvari znaju šta se dešava u ćelijama i kako treba da reaguju? Da li je ovo moglo da se spreči? Šta se sve dešava u zatvorima? Da li prestupnici i iza rešetaka nađu poligon za pravljenje krivičnih dela?

Na ova i druga pitanja u emisiji Usijanje odgovaraju:

Boris Knežević - Udruženje bivših zatvorenika "Posle kiše", Radiša Roskić - advokat i Blažo Marković , bivši policajac i predsednik pokreta "Novi ljudi, nova snaga Srbije"

foto: Kurir televizija

Roskić je istakao odgovornost lekara:

- U smrti su svi ljudi jednaki, ali u načinu umiranja ne. Meni je najfrapantnije to da su se značajan vremenski period primenjivale mere raznih prinuda, od fizičkih prinuda, psihičkih prinuda do seksualnog maltretiranja kako bi se na kraju kao posledica fizičke prinude sve završilo smrtnim ishodom - rekao je Roskić i dodao:

- Ako je tačno ono što mediji objavljuju da je pokojnik bio na lekarskom pregledu i da su teške telesne povrede bile konstatovane, zanima me da li je zatvorski lekar obavestio upravnika zavoda i sve ostale starešine. Da li je izneo svoje sumnje da se prema pokojniku primenjuje fizička sila. Ovo kao da je jedna u nizu tragedija koje su počele 3. maja u Ribnikaru.

foto: Kurir televizija

Marković se saglasio da lekar snosi možda najveću odgovornost i konstatovao da se ovakvi slučajevi dešavaju od devedesetih godina naovamo:

- Lekar je zakazao. Čuvari, takođe, imaju deo svoje krivice. To se dešava od devedesetih godina naovamo, s tim što kada neko premine u zatvoru i na ovakav način to se dostavlja porodici i daje izveštaj npr. da je izvršio samoubistvo. Ovo će se dokazivati i verujem da će jedno ili dva lica odgovorati. Imao sam situaciju da su u Mitrovici napisali da se čovek obesio. Možda je bila ista ovakva situacija. Nisu davali da se otvori kovčeg nego je došlo pismo, a nije ličio na suicidnog čoveka. To se dešava.

foto: Kurir televizija

Knežević se zgrozio kada je čuo vest o brutalnom ubistvu starca i naveo da u svom robijaškom iskustvo nije znao za takve primere

- Zaprepastio sam se. Ja sam bio u maloletničkom zatvoru u Valjevu gde su stvarno bili ozbiljni momci, ali nikom to nije padalo napamet. Bilo nas je po 15 u sobi. Ja sam se zgrozio jer prvi put čujem ovako nešto. Dešavaju se tuče između mlađih momaka kada se posvađaju oko nečega oko jamba, karata i ostalih gluposti. Ali da neko maltretira starijeg čoveka, to ne znam kako da objasnim. Kao nekome ko je rastao na ulici i ima neki kodeks ne znam šta bih rekao.

Saglasio je da je odgovornost na lekaru, ali i na bezbednosnim službama koje su možda napravile propust:

03:06 ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU ON SNOSI NAJVEĆU ODGOVORNOST Stručnjaci i bivši robijaš ukazali na JEDNU osobu iz zatvorskog OSOBLJA

- Ako su ga oni smestili sa ta tri momka iako su mogli da procene da su agresivni i nasilni onda je odgovornost i na njima.

