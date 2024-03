UŽIVO! "IMA ŽIVE DA IH GRIZEM I ŽVAĆEM IM MESO" UZNEMIRUJUĆE PORUKE PRIKAZANE U SUDNICI! "Kupićemo brener i nova klješta"

Suđenje kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koja je optužena za sedam ubistava, otmice, trovinu drogom i oružjem kao i silovanje I. S. na stadionu Partizana danas se nastavlja izvođenjem dokaza pribavljenih putem međunarodne pravne pomoći a koji su pribavljeni dešifrovanjem Skaj aplikacije.

U sudnici se danas nastavlja sa prikazivanjem prepiski, fotografija i glasovnih poruka koje se odnose na I. S.

Podsetimo, prema optužnici, pripadnici Belivukove grupe navodno su I. S. primetili kako šeta oko stadiona i pošto su posumnjali da je tu kako bi ih špijunirao, držali su ga zatvorenog u prostorijama na stadionu, tukli ga i silovali, a potom su ga pustili. Inače, svedočenje I. S. koji je jedina preživela žrtva klana, bilo je zatvoreno za javnost.

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo da proziva prisutne kako bi suđenje moglo da se održi. Prisustvo su potvrdila dvojica tužilaca koji zastupaju optužnicu, potom Belivuk, Miljković, njihovi branioci, kao i ostali optuženi. U sudnici su i danas prisutni svedoci saradnici, Bojan Hrvatin, Srđan Lalić i Nikola Spasojević.

15.59 - Puštene glasovne poruke

U nastavku suđenja, puštene su i glasovne poruke:

Braćo, u 9.20 krećem od kuće sa pratnjom da znate.

Prema navodima tužilaštva ovu poruku 10. avgusta 2020. šalje Miljković a ostali koji učestvuju u razgovoru se dogovaraju kada ko kreće kako bi proverili da li ga neko prati.

- Šta ima tu?

- Cela ulica se vidi ova što nam treba, ova gde smo pucali ima park.

- Škoda nova, a dva bambusa na klupi.

- Klupa su matroci.

Potom primećuju drugi automobil i konstatuju da je sigurno Sven, odnosno Lazar Vukićević

Lalić: Ovo je komunikacija, predradnje otmice i ubistva Nikole Mitića.

Potom su puštene glasovne poruke, koje je prema Tužilaštvu slao Belivuk.

- Braćo, plan je sledeći, idemo kod advokata. Ne možemo ovako, moramo da se dogovorimo kojom trasom ćemo se kretati i kuda ćete vi da idete. Nema potrebe sada da stojite tri sata, kada znamo da ćemo za tri sata da krenemo. Da vidimo gde će ko da se postavi, motorole i sve ostalo. Ajte prvo da odmorite, čeka nas naporan dan. Mali Riven za sada ne sme da zna za lokacije. Sedite, ručajte, imate vremena, odmorite. Ajte prvo se nađite, pa ćemo posle lako.

- Dogovaramo se za pratnju i da nam Bari objasni kako rade motorole. U 16.30 treba da smo kod advokata.

Potom navodno Miljković šalje glasovnu poruku.

Miljković: Krećemo.

Belivuk: Vidimo se na kapiji.

Potom se čuje kako neko uspaničeno govori: "Crna honda, crna honda otišla za vama!"

- Braćo, Kratos, Soprano, dokle vas je pratili crna honda

- Svi nazad, odmah svi nazad.

- Idemo da vidimo Šarca izgleda smo upecali drugi auto od Šarca.

- Opa, idemo u bazu da dižemo Šarca ako potvrdimo da je on.

- Samo dođite ljudi, samo dođite, parkirajte negde.

- Šarac, Šarac braćo, hoćemo neko da izleti, Šarac, pored vas je.

- Oteli smo čoveka, kakav Šarac

- Pišite brato, pišite.

- Hoćemo, hoćemo, hoće neko odmah da ga tera tamo?

- Nema šanse sada Kratos i ja da dolazimo, ako dođe murija nemate veze sa nama, ne idemo dok ne izvučemo sve informacije.

- Uđite unutra, videćemo za smene, šta kako ćemo, auto se vodi na moje ime, smišljaćemo šta ćemo i kako.

- Važi, lagano, udobno ćemo se smestiti sa našim bratom, nemojte ništa da brinete za nas.

Neka Red tera auto negde na dubinsko, ima tragova sigurno.

- Braćo moja draga ja sam hteo da vas pozdravim sve, da se zahvalim svima, samo pametno sada. Malo da se pripazimo zbog murije, pa nastavljamo ovo danas nema dalje, ovo je nešto što se ne dešava. Rade naš brate, šest meseci, ovo Zemunci nisu radili, ovo naša braća starija ne rade. Najbitnije da ceo grad zna, mi imamo i pare i logistiku, najbitnije da nastavimo da radimo, da ceo grad zna a da nam murija ne može ništa. Svi iz ove grupe, nemojte da pričate, recite koliko je mnogo bolje da ostanete anonimni, da nas jure sve bio bi ozbiljan problem. Krećite se normalno, obilazite bazu, vodite poslove, to je najbitnije dok ne vidimo koji je sledeći korak. Ljubim vas sve, svaka čast. Imamo ekipu, niko od nas nije ni cinkaroš a ekipa je zlo.

15.23 - Pregledanje Skaj dokumentacije

Tužilac je predložio da se sada pređe na pregledanje Skaj dokumentacije vezano za ubistvo Nikole Mitića.

Miljković: Mi se protivimo izvođenju dokumentacije o živom Mitiću, tražimo da se prvo izvede pisana dokumentacija.

Sudsko veće je donelo odluku da se pređe na oštećenog Nikolu Mitića koji je prema optužnici ubijen u avgustu 2020.

8. avgusta 2020. prema navodima optužnice, na čet grupi na kojoj su Belivuk, Miljković, Miloš Budimir, Srđan Lalić, Dejan Tešić, Bojan Hrvatin, Marko Budimir i Nebojša Janković u 13.51. Belivuk šalje poruku "Ima li šta".

Miloš Budimir: Do sada smo obilazili da vidimo odakle da slikamo

Miljković: Jel ste slikali prozore, idite brate slikajte prozor da vidimo ko je taj u stanu. Neka neka sve treba slikati što nam gleda u dvorište.

Potom je puštena poruka:

Našli smo koji je prozor, samo da slikamo odakle možemo da ne vide da slikamo njih

Lagano braćo, vraćajte kameru, da vidimo koji je auto. Zamolićemo Šerifa, Leo Luku da se vozikaju oko stadiona.

Podsetimo, pripadnici grupe sumnjali su da ih neko prati i zbog toga su se toga dana organizovali kako bi otkrili da li ima sumnjivih automobila koji prolaze u okolini stadiona ili ljudi koji bi mogli da ih posmatraju iz zgrade preko puta.

Istog dana, komentarišu stan koji ima bele roletne.

- Samo da izviri da vidimo ko je cinkaroš.

Potom je prikazana fotografija na kojoj se vidi da iz stana kroz roletne fotografišu stanove preko puta.

- To je taj bratić sigurno, video sam par puta momka na njemu

- Nećemo da napinjemo, sutra ćemo vatromet i petarde da proviri

- Sad je izašao pre koji minut bez majice

- Izviriće sisa kada se bude smračilo i mora da digne roletne da vidi

- Potom razmenjuju poruke kako slikaju sve bele sumnjive automobile

- Brate, nama je sad svaki sumnjiv

Potom slede poruke:

- Sutra je nedelja, tekma, neće sutra da nas rade, biće murija

- Biće tik tak

- Tik tak je moja fora

- Svena braćo deremo prvog najveća koncentracija da nađemo beli auto. I da vidimo ko je u njemu a Sven je milion posto.

Inače, Sven je na Skaju bio Lazar Vukićević koji je kasnije namamljen u kuću u Ritopeku.

- Svena i Dilindžera ću sa užitkom

U sudnici je prikazana i poruka:

- Ja dajem reč da će prođi torturu kao niko do sada. Ovaj kad je rekao šta nas je zanimalo izgubio sam volju za mučenjem. Svena i Dilindžera ću sa užitkom, šta više ima žive da ih grizem i žvaćem im meso

Kupićemo i brener i nova klješta i sve što treba. Pa ako treba i pet dana da budemo tamo

15.22 - Belivuk se javlja za reč

Za reč se javio Veljko Belivuk.

Belivuk: Ne znam da li sam dobro čuo da je fotografija nastala 10. avgusta? Odlično, još jedan dokaz da Lalić priča naučen tekst. On je rekao izričito da je 9. avgusta bio na stadionu i tukao I. S. po cevanicama, da je opservirao oko stadiona. Nije rekao da je bio 10. u kako on kaže bunkeru,a ja tvrdim da bunker ne postoji. Eto još jedna digresija da govori istinu.

15.17 - Prikazane jezive poruke i fotografije u sudnici

U sudnici su potom prikazane poruke, za koje tužilaštvo tvrdi da su ih optuženi razmenjivali u grupi.

- Ovog su poslali da cinkari,šta se dogaša sve, priča mali sad

- Eto vidiš njihovo ljudstvo, to su oni, na šamar sve pričaju hahah, isekli bi i ovoga nego nije vredan posla

- Pustili smo ga da ne moramo i njega da deremo

- Sreća naleteo je u ponedeljak kad je gužva

Potom je prikazana fotografija I. S. od 10. avgusta 2020. kako leži na krevetu.

Lalić: Prepoznajem na slici I. S. u bunkeru na Partizanu, pretučenog. To je u separeu, desno skroz kada se uđe i ja sam tada bio tu.

foto: screenshot

Advokat Lazarević: Prvi put čujem da bunker ima separe. Ovo je fotošopirana fotografija.

15.14 - Za reč se javio advokat Dejan Lazarević.

- Po optužnici, tužilac kaže da se čuje glas I. S. i u pozadini kako neko suflira. Sada smo došli u situaciju da tužilaštvo kaže jedno a okrivljeni saradnik kaže da je to glas Vladimira Greka. Ispada da je Grek pričao nešto, da je bio otet. U jednoj od glasovnih poruka kaže "držimo ga vezanog ceo dan", a na fotošopiranim fotografijama vidimo da niko nije vezan - rekao je Lazarević i zatražio da se izvrši veštačenje glasa optuženog Greka.

15.06 - Prikazane fotografije i zvučni zapisi zverski mučenog mladića

U sudnici su prikazana fotografija I. S. na kojima se vidi kako sedi na stolici u dvorištu. Prema optužnici, 9. avgusta 2020. ova slika je razmenjena u grupi u kojoj su Miljković, Belivuk i nepoznate osobe.

Potom se sa telefona, koji je tužilaštvo identifikovalo kao Miljkovićev se navodno čuje glas I. S.

- Pera mi je rekao da cinkarim za njega i da pričam šta se dešava ovde, reko mi je da cinkarim i šta, gde i kako ovde, jer kad smo se videli u Jerkoviću on mi je rekao to. Pominjao je Velju i Mareta i informacije gde su ša su i da li dolaze na stadion.

U pozadini snimka se čuje kako neko kaže "šta ti treba za nas"

Potom je puštena glasovna poruka koju prema optužnici šalje Miljković:

- Provalio je Pera da mu ne piše on, pisali smo Peri da se nađu, napisao je da je na sahrani i blokirao ga. Ovog smo juče uhvatili od juče ga bijemo ovde i držimo vezanog i neće Pera da odgovori ništa.

Na pitanje tužioca svedoku saradniku ko je na prikazanoj fotografiji Lalić je odgovorio da je to I. S. i da prepoznaje Miljkovićev glas.

15.01 - Odbačen zahtev Miljkovića, nastavlja se slušanje i gledanje dokaza

Sudsko veće vratilo se u sudnicu i sudija Vinka Beraha Nikićević je saopštila da je zahtev odbačen kao nedozvoljen.

U sudnici se nastavlja sa gledanjem, slušanjem Skaj dokumentacije koja se odnosi na otmicu I. S. na stadionu Partizana.

14.57 - Za govornicu izlazi i Belivuk

Belivuk: Kratko bih se osvrnuo na ovo što se juče desilo u sudnici i molim vas da ne dostavite odmah tužilaštvu transkripte od juče, biće i danas i u četvrtak i petak svašta, pa mu dostavite odmah sve. Juče je rekao da hoće da podnese krivičnu prijavu protiv mene za ometanje dokazivanja, a što nije za druge stvari koje sam pričao. Sad ću da kažem zašto nije podneo prijavu protiv Lalića za falsifikovanje, zato što je i sam falsifikator.

Sudija: Optuženi Belivuče, opominjem vas, nemojte da vređate tužioca, ne možete tako da se ponašata

Belivuk: Pa kako da nazovem nekoga ko falsifikuje. Osim što ste mi zabranili ovo da izgovaram tužilac je i neznalica

Sudija: Belivuče, vi nastavljate. Jeste li završili?

Belivuk: Možda jesam možda nisam, sad ste mi prekinuli misao

Sudija: Vratite se na mesto, podnet je zahtev za izuzeće tužioca Saše Ivanića

Belivuk: Evo ja ne podnosim.

Sudija je napravila pauzu kako bi se odlučilo o zahtevu za izuzeće tužioca Saše Ivanića, koji je podneo optuženi Marko Miljković.

14.51 - Miljković za govornicom

Posle Budimira za govornicu, okružen stražarima izlazi i Marko Miljković.

- Ja podnosim zahtev za izuzeće postupajućeg tužioca. Juče je panično reagovao da mu se hitno daju transkripti. Sad cu da vam kažem zašto, dok je bio u ćeliji pored moje Hrvatin mi je pričao da je bio u kancelariji kod tužioca i da ima najlon, ja mu nisam puno verovao jer laže, ali mi je rekao da kada je pitao tužioca šta će najlon, rekao mu je ako ne bude govorio šta mu kaže, videće čemu služi najlon. Zato je juče tužilac panično reagovao na slike na kojima je najlon. Pristrasan je i zato tražim izuzeće.

14.48 - Za reč se javio Miloš Budimir

Za reč se pre izvođenja dokaza javio optuženi Miloš Budimir.

Sudija: Sad ste zamenili Marka Miljkovića, on se ranije uvek prvi javljao za reč. Da čujemo o čemu se radi.

Budimir: Možda sam ga zamenio, možda ne, on je moj brat. Hteo sam da kažem da je Lalić ranije pričao, kada je govorio o falsifikatu da mu je Miljković rekao da pribavi falsifikat za vozilo Zdravka Radojevića, mercedes S klase, dakle pribavio je falsifikat. Juče je rekao da je nabavio i da je poslao. Tada je rekao da je pribavio falsifikat i rekao je i juče.

Sudija: I šta vi sada kažete?

Budimir: Kaže, S klasa se vodila na Zdravka Radojevića i pribavili smo ovlašćenje. Lepo piše da je to učinio. Imam još nešto, moje mišljenje je da tužilac pokušava da izađe iz ovog predmeta kako bi mogao da podnosi krivične prijave protiv Belivuka. Ja mu savetujem da to ne radi, ima svoje pomoćnike, lažove i marionete, okrivljene saradnike, ima fotošopirane slike i montirane poruke na raznim jezicima. Sve je prevara i falsifikat. Juče je tužilac rekao da Belivuk ometa suđenje i da će da ga tuži za to, nisam stručnjak kako se to tačno kaže. Savetujem ga da uradi isto za Lalića, kada je ispitivan, vređao nas je a niko osim vas sudija ga nije prekinuo

