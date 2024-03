"MAGARE NE IZLAZI IZ KOLA DOK SE KAPIJA NE ZATVORI, MALO ĆEMO DA GA GUŠIMO KESOM": Jezive prepiske Belivukovog klana o Ljepoji!

Na suđenju Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim optuženim pripadnicima njihove kriminalne grupe, koja se tereti za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, otmice kao i jedno silovanje prikazane su fotografije i poruke iz presretnute Skaj komunikacije, a u vezi sa ubistvom poslednje žrtve sa prve optužnice koja je podignuta protiv pripadnika ovog klana, Milana Ljepoje.

Preko ove aplikacije, kako tvrdi tužilaštvo, osim poruka pripadnici klana razmenjivali su i fotografije brutalno mučenih i ubijen žrtava, koje su potom samlevene u kući u Ritopeku i bačene u Dunav.

Milan Ljepoja foto: MUP

U porukam koje razmenjuju, najverovatnije identifikuju Ljepoju, jer je u četu i jedna slika u kojoj neko potvrđuje "jeste, to je Zvonce"

- Ovaj Zvonce je opasan kume, to im je iz vrha, pra ekipa - navode i dodaju:

- Jeste, opasan čovek, Mance mu je nadimak kume, ima 10 ubica.

U porkuma od 8. decembra 2020. dogovaraju kupovinju džakova, najlona i kapana

- Uzeo najlone za pod i sa strane, 10 belih jakih džakova - pišu navodno pripadnici ovog klana.

"Ja ću da ga kuvam" U nastavku konvrezacije javljaju na grupu da mašina radi, ali da su imali probleme sa njom ranije. - Proradi mašina, valjda će do stura da izdrži. Čim dođemo palim grejalicu. Samo da ne bude kao prošli put. Radi mašina radi - navode i dodaju: - Nema veze, spakovaću ga u parčiće, pa ću ja da ga kuvam brate.

Prema optužnici Marko Miljković šalje poruke nepoznatoj osobi:

- U 9 ujutru ga kupi Fleš i vodi kod nas, kontra pratnja ide sa njima do kuće i to je to, posle ga svezujemo i pišem ti sa Leona. Od osam ujutru Leon telefon dajem Flešu, pa kad ga svežemo oko pola 10 kod mene je u rukama telefon, kad završiš do tad će da da šifre i malo da ga gušimo kesom dok se ne javiš.

Kako tvrdi tužilaštvo Miljković, Belivuk, Miloš i Marko Budimir i okrivljeni saradnik Srđan Lalić u 6 i 25, kako se navodi u optužnici, Miloš Budimir ostale optužene obaveštava da ide da se testira na koronu, a potom kako piše, Belivuk izdaje instrukcije da optuženi Dejan Tešić kad stigne trubne i da će mu Lalić otvoriti vrata i da "magare ne izlazi iz kola dok se kapija ne zatvori jer neko može da naiđe da vidi šta se dešava"

1 / 5 Foto: YouTube/ Pink.rs

- Neka trubne jednom, otvoriće mu kapiju i neka sačeka da se kapija zatvori - kaže prema optužnici Belivuk.

U 6.28 sati, prema optužnici, Miljković šalje nepoznatoj osobi poruku:

- Metak je zlatan šta ćemo da mu radimo što je slao ljude na tebe. Sve da vidim sa kim je pisao, pa ću organizovati šta ću pisati da ih zavrtim, kao sa Kaniđom (prim.aut. Zdravko Radojević) što sam radio - navodi se.

Dva sata kasnije, prema tužilaštvu, Miljković ponovo nepoznatoj osobi šalje poruku "uhapsili ga brate", a u 13 i 40 obaveštava nepoznatu osobu

- Sad smo ga ubili, propišao je majčino mleko.

U 15 i 12 sati, sledi poruka:

- Samleven i spakovan, još malo da se smrkne pa da ga propspemo kroz šumu do vode da se probijemo. Znaš kolika konjina brate, 100 kilograma i Sopranove visine, jak kao konj.

Iste večeri, kako tvrdi tužilaštvo Miljković šalje poruku optuženom Vladu Draganiću:

- Sve gotovo, velikog štetočinu smo skinuli sa vrata, top sve smo odradili kao i uvek. Svaka čast brate moj - navodi se.

foto: Privatna arhiva

Dan posle ubistva Ljepoje 10. decembra 2020. prema navodima optužnice Marko Miljković sa svog skaj naloga u grupu u kojoj su Belivuk i nepoznata osoba šalje sliku lične karte Milana Ljepoje.

Miljković, prema navodima optužnice, 24. decembra 2020. šalje šest fotografija pokojnog Ljepoje i poruku sledeće sadržine:

- Da ti pošaljem slike klanica da imamo kod tebe da nam se ne obrišu jer ih samo ja imam - piše navodno i dodaje:

- To je to što nam treba brate da ne ostanemo bez njih. Sutra ću da počnem da prebacujem slike i da ga zaštekamo. Sve su krvnici bili ne neki civili.

Jezive slike U sudnici su prikazane slike tela Milana Ljepoje, položenog na crnom najlonu. Na njegovom licu vide se podlivi i krv, a fotografisan je i dok je na sebi imao veš i jaknu koja je skinuta s prednjeg dela, a potom položen na stomak, bez glave i ruku. Na jednoj slici se vidi i kako njegovu glavu drži neko na ruci ima žute gumene rukavice.