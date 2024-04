"NEK MI OBJASNE STRUČNJACI KAKO TO DA JELENA NIJE UBIJENA NA NASIPU PORED TOLIKO TRAGOVA" Forenzičar Časlav Ristić o zločinu veka

Tačno osam godina prošlo je od svirepog ubistva pevačice Jelene Marjanović. Tog 2. aprila najpre je prijavljen njen nestanak, a samo dan kasnije je pronađeno njeno beživotno telo u šiblju u nasipu Crvenka kraj Borče.

Posle toga, najpre je bio osumnjičen njen muž Zoran Marjanović, međutim pušten je iz policije posle 48 časova. Ipak nekoliko godina kasnije uhapšen je, suđeno mu je i osuđen je na najtežu kaznu od 40 godina robije.

Međutim, šest meseci kasnije, Apelacioni sud pustio ga je na slobodu. Čeka se ponovno suđenje, a enigma raste. Pre svega javnost zanima ko je ubica, a naročito šta je motiv ovog strašnog zločina.

Ljiljana Stanišić, novinarka Kurira, prva je saznala vest o nestanku pevačice. To je odmah javila portalu Kurira. Javnost je ubrzo bila na nogama.

- Dogovorili smo se da odem na nasip sa fotografom Damirom Dervišagićem i da na licu mesta vidim šta se zapravo tamo dešava. Tu je bila porodica, prijatelji, komšije. Svi su, a naravno došli su i ostali novinari, jer je vest odjeknula kao bomba. Zašto? Zato što se ubrzo saznalo da je to poznata osoba, da je poznato lice, da je u pitanju pevačica Zvezda Granda i da je ona već gostovala po određenim emisijama, ali nije toliko bila popularna u tom trenutku. Popularnost svoju je, nažalost, doživela tek nakon što je tragično završila - prisetila se Ljiljana Stanišić.

Opisala je šta se dalje dešavalo kobne noći.

- Već tu noć sam videla da tu nisu čista posla i da je situacija itekako ozbiljna. Došli su pripadnici MUP-a sa psima tragačima, stvorila se neka jako napeta atmosfera, porodica je bila veoma uznemirena i sve se dešavalo na tom nasipu. Niko nije otišao u njihov porodični dom. S obzirom na to da smo mi, naša ekipa je do tri ujutru bila na tom kanalu i nismo imali tačan, nismo imali sliku kako to izgleda. Zoran je prvu izjavu koju je dao rekao da je ona otišla jedan krug da trči pa se vratila, pa je otišla drugi krug da trči pa se vratila i tek da je na trećem krugu nestala.

Drama je nastavljena i sledećeg dana, prepričava novinarka Kurira.

- Sutradan kada sam došla na teren, ponovo na to isto mesto, videla sam da je tamo nemoguće pa čak i neko ko je olimpijski šampion da trči po takvom trusnom terenu tri puta, pa nijednom, a ne tri puta. E, onda je on i promenio izjavu, možda je u tom trenutku i te večeri bio zbunjen, možda je bio uplašen, pa je zbog toga tako i reagovao, ali kasnije kada je klupko krenulo da se odmotava, onda su na površinu isplivavale razne stvari, kako iz porodice, tako i druga saznanja koja smo odobijali.

Stanišić navodi da je porodica bila uznemirena kada su novinari zakucali na njihova vrata.

- Sećam se tada sam bila u porodičnoj kući kada je ministar objavio da je nađeno telo u kanalu u Borči i ja sam Vladimiru saopštila to i izjavila mu saučešće. On je u tom trenutku otišao u neku prostoriju i izneo je torbu u kojoj je bio samostrel i oružje. Tad mi je bilo jako čudno, šta to nosi? I rekao je da kad bude Zoran saznao da je Jelena mrtva, da će on da se ubije, da on bez nje ne može da živi. Da on njemu ne može to da saopšti. Pa se razmišljao kako sad Zoranu da se saopšti ta informacija, a Zoran je već tada bio u stanici policije - otkriva Stanišić.

Do detalja se prisetila i atmosfere koja je vladala u porodičnoj kući Marjanovića.

- Mi nismo imali saznanje kako je on reagovao kada je saznao da je Jelena ubijena, ali članovi porodice, s obzirom na to da sam bila na licu mesta, dakle u njihovoj kući, u studiju gde je bio komšija, njihovi prijatelji, ja, majka i svekrva Jelenina, Zorica koja je bila u drugom delu kuće gde ona nije želela uopšte da se pojavljuje pred novinarima, zato je Vladimir bio srdačan i delovalo je kao da je zaista zabrinut, zbog toga što je pronađeno telo, jer je on prvo mislio da je ona oteta i da će neko da traži otkup za nju. To je on meni rekao tada, da oni čekaju i da su oni sumnjali da je prošao tu neki automobil i da čekaju samo da ih neko pozove da traže otkup. To je bilo te večeri sutradan se, već videla sam tu napetu situaciju, videla sam da im nije prijatno što sam ja došla tu kao novinar, ne samo ja, kasnije su došle i druge kolege jer je ta priča zaista odjeknula jako i nakon toga. k ada sam izašla napolje, videla sam da je uključena veš mašina, da su stvari koje su bile u kući, da su oni tu nešto premeštali, ubrzo je došla policija, inspektori i oni su odneli u kesama neku garderobu.

Čuveni forenzičar Časlav Ristić objašnjava zašto je presuda poništena.

- Jedino moguće rešenje je bilo to ukidanje presude i vraćanje na ponovno razmatranje. Sudija i porotnici okrivili su ga i proglasili su ga krivim na osnovu pet tragova fiksiranih i pronađenih na licu mesta. Da se podsetimo, znači to su tragovi zemlje na njegovim pantalonama, to su tragovi krvi koji su pronađeni na sedištu njegovog vozila, a koji neosporno potiču od Jelene Marjanović. To je ukrštanje baznih stanica, to je isključivanje njegovog telefona u inkriminisanom vremenu, znači u vremenu od 5 do 5, do 5 i 10, kada se upravo desilo ubistvo i to je naravno njegovo prijavljivanje slučaja, ono kad je zvao policiju i prijavio da mu je žena nestala - kaže Ristić.

Međutim, postoji i verzija po kojoj je Jelena ubijena u kući, a zatim odneta tokom noći i bačena u jarak. Tome u prilog idu medijski navodi da je kuća Marjanovića prana varikinom, što nikada nije zvanično potvrđeno.

- Ja sam od samog početka iznosio verziju da je Jelena Marjanović ubijena baš tu, gde je pronađeno njeno telo na kanalu. Ali su neki drugi analitičari iznosili podatak da je ona ubijena na nekom drugom mestu, pa je bačena u kanal. E sad, lice mesta opredeljuju izvesni tragovi, složićemo se. Znači, ako je uviđajna ekipa na tom licu mesta, pronašla desetak tragova, počevši od jedne patike, kada je ona sišla i trčala sa kanala. Druge patike, uviđajna ekipa je pronašla pramen kose, koji je počupan sa glave, kada je bežala. Našla je gumicu, našla je strgnutu trenerku i na kraju je pronašla njeno telo u kanalu i tragove krvi na rastinju iznad kanala. E sada neka mi objasne ti stručnjaci kako je ona mogla da bude ubijena na nekom drugom mestu - pita se Ristić.

Nažalost, osam godina kasnije čini se da sve manje znamo o onome što smo želeli da saznamo, odnosno da vidimo lice ubice i zločinca. Kako vreme odmiče, misterija je sve veća.

